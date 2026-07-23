Turkish Airlines sigla un accordo con HAVELSAN per 12 simulatori di volo

Turkish Airlines ha siglato un accordo con HAVELSAN per la fornitura di 12 nuovi simulatori, di cui 8 Full Flight Simulators (FFS) e 4 Flight Training Devices (FTD).

“L’accordo contribuirà ad ampliare la capacità di addestramento dei piloti presso gli hangar destinati ai simulatori di Turkish Airlines, i cui lavori sono stati avviati nel gennaio 2026 e la cui prima fase entrerà in funzione nel 2027, nonché presso il nuovo Flight Training Center della compagnia, il cui completamento è previsto nel 2028.

Interamente sviluppati e realizzati in Turchia, i simulatori entreranno a far parte della crescente infrastruttura di formazione di Turkish Airlines, contribuendo allo sviluppo di sistemi avanzati per l’addestramento dei piloti attraverso competenze e tecnologie nazionali. L’iniziativa rappresenterà inoltre un significativo contributo al rafforzamento del know-how del Paese nel settore dell’alta tecnologia”, afferma Turkish Airlines.

Commentando l’accordo, il Prof. Murat Seker, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Grazie a questi nuovi ordini, entro il 2033 il Flight Training Center di Turkish Airlines si affermerà come uno dei principali centri di addestramento al volo in Europa, distribuito su tre campus. Oltre a soddisfare le esigenze formative della nostra compagnia, il centro sarà in grado di offrire servizi di addestramento anche ad altri vettori. Desideriamo ringraziare HAVELSAN per il prezioso contributo a questo importante traguardo e per il costante impegno nel rafforzare l’ecosistema aeronautico turco attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate di produzione nazionale”.

Il Dr. Mehmet Akif Nacar, General Manager di HAVELSAN, ha aggiunto: “Questo accordo rappresenta una tappa significativa, poiché segna il nostro ingresso nel settore della simulazione di volo per aeromobili a fusoliera larga. Ringraziamo il nostro storico partner commerciale, la compagnia di bandiera Turkish Airlines, per la fiducia che continua a riporre in noi. Continueremo a impegnarci nello sviluppo di soluzioni di simulazione per la formazione dei piloti basate sulle tecnologie più avanzate, garantendo i più elevati standard di qualità”.

“Nell’ambito dell’accordo, Turkish Airlines riceverà 8 Full Flight Simulators (FFS) e 4 Flight Training Devices (FTD). La compagnia utilizza già attivamente nei propri centri di formazione 3 simulatori Airbus A320NEO/CEO, 3 Boeing 737MAX e 1 Boeing 737NG, tutti prodotti da HAVELSAN e certificati secondo gli standard EASA Level D. I nuovi ordini testimoniano la fiducia che Turkish Airlines continua a riporre nelle competenze di HAVELSAN nel settore della simulazione di volo.

Turkish Airlines proseguirà il proprio percorso di sviluppo nell’ambito della formazione dei piloti, facendo leva su un’infrastruttura di simulazione all’avanguardia e pienamente conforme ai più elevati standard internazionali dell’aviazione civile”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)