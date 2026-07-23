easyJet: utile nel terzo trimestre in calo

easyJet ha rilasciato il Trading Update per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2026 (Q3 FY26)

“Il Q3 headline Profit Before Tax (PBT) del terzo trimestre, pari a 85 milioni di sterline, risente dell’impatto del conflitto in Medio Oriente, pur mantenendo un forte trend di prenotazioni last minute.

Q3 headline Profit Before Tax: 85 milioni di sterline (Q3 FY25: 286 milioni di sterline).

Capacità ASK: +3% su base annua.

Passeggeri: 25,8 milioni, con un load factor dell’88,9% (-1 punto percentuale su base annua).

easyJet Holidays: Profit Before Tax (PBT) pari a 84 milioni di sterline (terzo trimestre 2025: 86 milioni di sterline), a dimostrazione della solidità del suo modello.

Le performance operative e la soddisfazione del cliente continuano a migliorare. Percentuale di puntualità da inizio anno: 78%, +2 punti percentuali su base annua”, afferma easyjet.

Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Durante il trimestre abbiamo continuato a gestire l’impatto del conflitto in Medio Oriente e i suoi effetti sui prezzi del carburante e sulle tendenze di prenotazione. I prezzi sono stati interessanti, generando una forte domanda di prenotazioni last minute per i nostri voli e pacchetti vacanza, e la nostra costante attenzione all’esecuzione ha portato a un’eccellente performance operativa e a livelli ancora maggiori di soddisfazione del cliente. Con l’aumento della fiducia dei consumatori, stiamo assistendo a una riduzione del divario tra i load factor per l’alta stagione estiva e a un allungamento della curva delle prenotazioni, poiché i clienti continuano a dare priorità ai viaggi e ad approfittare delle nostre ottime tariffe. Con l’avvicinarsi del periodo estivo, solitamente molto intenso, non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti a bordo e desidero ringraziare i nostri fantastici colleghi per l’impegno profuso nel garantire ai nostri passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile”.

“I risultati finanziari del terzo trimestre del FY26 di easyJet sono stati influenzati dall’aumento dei prezzi del carburante e dalla riduzione della domanda dei consumatori a seguito dell’inizio del conflitto in Medio Oriente a marzo e delle preoccupazioni relative a possibili problemi di approvvigionamento di carburante.

Nel corso del trimestre si è registrata una forte domanda di prenotazioni last minute nel mese di partenza, tuttavia ciò non è stato sufficiente a compensare completamente il calo delle prenotazioni registrato dopo il conflitto. L’inflight retail, nell’ambito delle ancillary revenue, continua a rafforzarsi, con un PBT in crescita del 14% su base annua nel trimestre.

Le performance operative hanno continuato a migliorare partendo da una solida base, con una puntualità da inizio anno pari al 78%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La soddisfazione dei clienti è ulteriormente aumentata, raggiungendo l’84% per la compagnia aerea, con un incremento di 3 punti percentuali su base annua, mentre easyJet holidays ha raggiunto l’85%, con un aumento di 1 punto percentuale. Nel complesso, questi miglioramenti continuano a rafforzare il brand easyJet e a sostenere ulteriormente la fidelizzazione dei clienti.

I non-fuel costs si sono comportati in linea con le aspettative, con un aumento del 3% su base annua del CASK nel terzo trimestre. I costi del carburante hanno rappresentato un ostacolo, aumentando di 105 milioni di sterline rispetto all’anno precedente, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi del carburante sulla parte non coperta da hedging, con i prezzi del carburante che hanno raggiunto un picco di circa 1.800 dollari per tonnellata ad aprile.

easyJet holidays ha generato un profit before tax di 84 milioni di sterline, rispetto agli 86 milioni di sterline del terzo trimestre del FY25. Escludendo le fluttuazioni valutarie, l’utile è aumentato del 7%, a dimostrazione della solidità del suo modello di business.

Le iniziative strategiche procedono secondo i piani: easyJet holidays ha siglato un accordo con Expedia Group per ampliare la propria offerta di hotel in città, in vista del lancio dei pacchetti volo+hotel all’interno del flusso di prenotazione aerea. I preparativi del gruppo per il lancio della nuova loyalty proposition nel FY27 procedono secondo i piani, con significative ulteriori opportunità.

easyJet continua a concentrarsi sulle proprie iniziative strategiche volte a conseguire un miglioramento dei margini e degli utili a medio termine.

Dopo aver migliorato significativamente le performance operative di easyJet, David Morgan, Chief Operating Officer (COO), ha scelto di ritirarsi dal suo attuale ruolo e tornare a volare come pilota easyJet. Sophie Dekkers, attualmente Chief Commercial Officer, succederà a David come COO, portando con sé quasi 20 anni di esperienza in easyJet e una profonda conoscenza dei clienti, della pianificazione della rete, della programmazione, dell’automazione e della scienza dei dati. Sophie supervisionerà la prossima fase di sviluppo operativo, promuovendo miglioramenti della produttività e continuando a consolidare le performance operative e i livelli di soddisfazione del cliente.

A seguito di una selezione esterna, Daniel Skjeldam entrerà a far parte di easyJet come Chief Commercial Officer il 1° settembre. Daniel vanta oltre 25 anni di esperienza commerciale, inclusa una significativa esperienza nel settore aeronautico presso Norwegian Air Shuttle”, prosegue easyJet.

“Il risultato finale per il FY26 rimane dipendente dalle prenotazioni rimanenti, nonché dai prezzi del carburante, che continuano a essere volatili.

Si prevede che la capacità ASK per il FY26 cresca di circa il 6% su base annua, con una crescita dei posti di circa il 3% su base annua.

Si prevede che il numero di clienti di easyJet holidays crescerà a doppia cifra bassa nel FY26, acquisendo quote di mercato in un ambiente competitivo, partendo da una base di 3,1 milioni di clienti.

Il rendimento dei biglietti prenotati nel quarto trimestre è attualmente stabile e il load factor è inferiore di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente, in miglioramento rispetto ai 3 punti percentuali al momento della pubblicazione dei risultati semestrali a maggio. Le prenotazioni last minute continuano a essere consistenti, con un miglioramento anche per le prenotazioni successive al mese di partenza, sebbene necessitino ancora di qualche incentivo sui prezzi.

Ci concentriamo sull’esecuzione per consentire ulteriori progressi verso il nostro obiettivo a medio termine di un Profit Before Tax superiore a 1 miliardo di sterline, man mano che le condizioni si normalizzano”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)