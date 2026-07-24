GE Aerospace collabora con NASA, BETA Technologies e Boeing per il primo High-Altitude Hybrid Electric Flight

GE Aerospace ha annunciato al Farnborough International Airshow una prima assoluta nel settore per far avanzare il futuro del volo, dimostrando la fattibilità degli electric aircraft engine systems per l’aviazione.

In collaborazione con NASA, BETA Technologies, Inc. (“BETA”) e Boeing, GE Aerospace ha condotto il primo hybrid electric flight sopra i 30.000 piedi, raggiungendo gli stessi altitude levels dei passenger commercial aircraft. Durante i test, il volo più lungo del team in modalità ibrida elettrica è durato più di due ore.

La campagna di test è stata resa possibile dal GE Aerospace fully integrated megawatt-class and multi-kilovolt hybrid electric propulsion system sviluppato attraverso il NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) project.

H. Lawrence Culp, Jr., Presidente e CEO di GE Aerospace, ha dichiarato: “Il primo high-altitude hybrid electric flight dell’aviation industry farà parte dei libri di storia. GE Aerospace è grata alla NASA, a BETA Technologies e a Boeing per la loro partnership di collaborazione volta ad accelerare la tecnologia ibrida elettrica per soddisfare le esigenze dei clienti in termini di maggiore efficienza, durata e autonomia”.

Il lato destro dell’EPFD aircraft, un Saab 340B, è stato modificato per i flight tests con un hybrid electric system che si inserisce all’interno di una inverted nacelle, fornendo una ventilazione extra. Il sistema comprende GE Aerospace-developed motor/generators, power converters and inverters, controllers, Avio Aero gearboxes, Dowty propellers, Unison heat exchangers, torque sensing, engine harnesses e un CT7 engine. BAE Systems ha fornito le batterie utilizzate e la controllata Boeing Aurora Flight Sciences ha fornito la nacelle completa.

I piloti di GE Aerospace e BETA Technologies hanno supportato i flight test negli Stati Uniti, dove è stato raggiunto questo traguardo storico. BETA Technologies è stata il systems integrator e i piloti BETA hanno portato l’aereo nel Regno Unito per il Farnborough Airshow, operando in hybrid electric mode durante ogni tappa del viaggio.

Kyle Clark, fondatore e CEO di BETA, ha dichiarato: “Questo hybrid electric system ha migliorato le prestazioni ad alta quota e la capacità di salita, creando al contempo un laboratorio volante per informare tutti i futuri progetti ibridi. Il team di GE Aerospace ha apportato rigorose competenze di progettazione, test e operazioni. Le ground and safe flight test campaigns, coronate da un volo attraverso il Nord Atlantico, sono la prima di molte importanti pietre miliari per la hybrid electric technology”.

Sono stati effettuati voli dimostrativi come parte dei daily Farnborough flying displays. I partecipanti all’Airshow hanno anche potuto vedere l’aereo in mostra statica.

Graham Drozeski, CTO di Aurora Flight Sciences, una società Boeing, ha dichiarato: “Questo team ha apportato numerosi progressi unici nel suo genere per integrare con successo un high-voltage electrified propulsion system in un aereo operante a commercial altitudes. Insieme, abbiamo fatto un significativo passo avanti nella hybrid-electric technology”.

Un hybrid electric engine system combina un electric powertrain con una tradizionale turbina a gas per ottimizzare la gestione della potenza durante le diverse fasi di funzionamento. Gli hybrid electric systems sono altamente compatibili con diversi tipi di carburante e advanced aircraft engine architectures come Open Fan.

Man mano che gli electric vehicles diventano più comuni sulla terra, ci sono molte sfide uniche per cieli più elettrici. I team di progettazione e test si sono occupati della gestione del calore, della pressione atmosferica più bassa e della densità di potenza utilizzando componenti idonei al volo che soddisfano requisiti di sicurezza e affidabilità più elevati rispetto al typical test hardware. Durante i test in volo, il propulsore elettrico ha contribuito ad alimentare con successo l’elica e a generare energia per la batteria.

Mohamed Ali, Presidente e CEO di GE Aerospace Commercial Engines & Services, ha dichiarato: “Le hybrid electric technologies sono durevoli ed efficienti. Facendo volare un hybrid electric engine system ad altitudini mai raggiunte prima, stiamo dimostrando ai nostri clienti e all’industria le capacità avanzate che possiamo portare agli aerei di prossima generazione con tecnologie già pronte”.

GE Aerospace si è aggiudicata per la prima volta il contratto EPFD della NASA nel 2021 per dimostrare la disponibilità al volo delle hybrid electric technologies for single-aisle aircraft.

Negli ultimi dieci anni sono stati raggiunti diversi traguardi chiave per lo sviluppo della hybrid electric technology.

GE Aerospace ha sfruttato diversi progetti della NASA per maturare tecnologie per electric aircraft engines attraverso il programma CFM International RISE. Presentato nel 2021, il RISE program è uno dei dimostratori tecnologici più completi del settore aeronautico con circa 500 campagne di test e più di 3.000 cicli completati fino ad oggi, inclusi test su Open Fan, compact core, hybrid electric systems e altre tecnologie.

(Ufficio Stampa GE Aerospace – Photo Credits: GE Aerospace)