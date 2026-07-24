News Brevi – 24.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO DEL 15° STORMO – Un elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato nella serata del 22 luglio per effettuare il recupero di un ragazzo rimasto bloccato in prossimità di Capo Spartivento, nella zona di Chia (CA). L’equipaggio in prontezza d’allarme, ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), si è immediatamente diretto sull’obiettivo. Dopo mezz’ora di volo, un aerosoccorritore si è calato dall’elicottero e ha provveduto a recuperare il giovane, affidandolo successivamente alle cure del dispositivo di soccorso presente a terra. Concluso l’intervento, l’equipaggio è rientrato presso la base di Decimomannu per riprendere il servizio di allarme SAR. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: VIA LIBERA AI PET FINO A 30 KG SUI VOLI NAZIONALI ITA AIRWAYS – Approvata da Enac, al termine di un’approfondita istruttoria tecnica, la richiesta di ITA Airways di elevare da 10 a 30 kg il limite di peso degli animali domestici ammessi in cabina sui voli nazionali dedicati. La deroga riguarda esclusivamente i collegamenti nazionali operati con alcuni modelli di aeromobili, secondo le configurazioni di cabina approvate e nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza definiti dall’Ente. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “I miei più sentiti ringraziamenti a tutto il personale Enac e, in particolare, al Direttore Centrale Carmela Tripaldi che ha saputo guidare l’Ente in un percorso di carattere tecnico del tutto nuovo e certamente complicato, raggiungendo un risultato storico per l’aviazione civile del nostro Paese che, presto, sarà di esempio per tutta la comunità del settore. Permettere ai cani di essere portati a bordo come passeggeri e non più in stiva come pacchi è un traguardo che impone una adeguata riflessione sulle vecchie regole di carattere tecnico che, ancora, presidiano il nostro settore, frenandone l’evoluzione rispetto a tutti gli elementi di novità che caratterizzano il nostro tempo, facendo del Trasporto Aereo non solo il motore dell’economia globale, ma anche un modello che deve legare l’innovazione a una consolidata tradizione, garantendo la mobilità a miliardi di persone in una interconnessione tra le più varie civiltà e culture del mondo, permettendo di superare pregiudizi atavici, così prospettando una convivenza pacifica”. L’applicazione di tale provvedimento sarà accompagnata da un costante monitoraggio operativo, i cui risultati saranno condivisi con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea – EASA.

ATR: STATEMENT SUL FINAL INVESTIGATION REPORT DEL VOEPASS FLIGHT 2283 – ATR informa: “ATR prende atto della pubblicazione del final investigation report relativo al Voepass Flight 2283. La sicurezza del volo è la responsabilità primaria del commercial aviation system e di tutti i suoi soggetti interessati. Questo incidente dimostra ulteriormente che il rispetto delle maintenance, operational procedures e il training sono essenziali per prevenirne il ripetersi. ATR si impegna a collaborare strettamente con tutti i soggetti interessati per promuovere un safe and sustainable aviation system”.

LA 2nd DFC DIAMOND NIGHT CELEBRA LA GLOBAL DIAMOND COMMUNITY A EAA VENTURE OSKOSH 2026 – Diamond informa: “Il Diamond Flying Club ha dato il benvenuto ai proprietari di velivoli Diamond, ai piloti, ai partner del settore, agli ambasciatori e agli appassionati di aviazione provenienti da tutto il mondo in occasione della seconda edizione della DFC Diamond Night, durante l’EAA AirVenture Oshkosh 2026. L’evento è iniziato con un ricevimento di benvenuto, seguito dal discorso di apertura di William, Chairman of the Diamond Flying Club”. “Quando abbiamo fondato il DFC nel maggio 2025, la nostra visione era semplice: costruire una comunità globale per tutti coloro che condividono la passione per gli aerei Diamond. Il club è nato per essere un luogo in cui le persone si sentano veramente parte di una comunità. Ovunque nel mondo voliate con un aereo Diamond, la DFC community sarà sempre lì a supportarvi. One World, One Diamond, One Family”. “Dopo un riepilogo delle tappe fondamentali del club, tra cui la crescita fino a oltre 12.000 soci e 38 Global Diamond Ambassador, gli ospiti si sono riuniti per una foto di gruppo globale. Durante la DFC Diamond Night, Bo Zhang, Diamond aircraft owner and ambassador, ha condiviso i momenti salienti delle sue esperienze di volo intorno al mondo a bordo dei Diamond DA62 e DA42. La sua presentazione ha dimostrato la Jet-A fuel efficiency, l’autonomia, la versatilità e le performance affidabili di questi velivoli durante impegnative missioni a lungo raggio. Martin Scherrer, pilota con 9.000 ore di volo totali, di cui 8.000 su velivoli Diamond, ha condiviso spunti pratici sulle one-engine-inoperative operations in Diamond twin-engine aircraft. La sua presentazione ha trattato engine-out procedures, aircraft performance, pilot decision-making, evidenziando al contempo il safety-focused and redundancy design dei DA42-VI e DA62. Sulla scia del successo della prima edizione della Diamond Night, l’evento di quest’anno ha ulteriormente rafforzato i legami tra i membri del DFC e consolidato la presenza di Diamond Aircraft nella global general aviation community. Il Diamond Flying Club continuerà a sostenere eventi coinvolgenti in tutto il mondo, creando nuove opportunità per connettere, ispirare e dare forza alla global Diamond community”, conclude Diamond.

KLM E DELTA CELEBRANO L’APERTURA DEL WORLDPRIDE AMSTERDAM 2026 CON L’EURONEXT OPENING BELL – KLM informa: “KLM e Delta Air Lines hanno suonato la campana di apertura di Euronext Amsterdam per celebrare l’inizio del WorldPride Amsterdam 2026. Con questa cerimonia, entrambe le compagnie aeree sottolineano il loro ruolo di partner ufficiali del WorldPride Amsterdam, che si terrà dal 25 luglio all’8 agosto. A rappresentare KLM c’era Frédérique Pelger, Vice President Benelux, Dutch Caribbean & Suriname. Delta Air Lines era rappresentata da Matt Long, Managing Director Europe & Africa e Johan van Leeuwen, Commercial Manager Benelux. Era presente alla cerimonia anche Over The Rainbow, il KLM LGBTIQ+ employee network”. Frédérique Pelger, Vice President Benelux, Dutch Caribbean & Suriname at KLM, ha dichiarato: “Suonare la campana di apertura di Euronext è un modo significativo e visibile per dare il via al WorldPride 2026. Come compagnia aerea che collega persone e culture da oltre un secolo, siamo orgogliosi di sostenere un evento che rappresenta la connessione, l’accettazione e la libertà di essere se stessi incondizionatamente. Non vediamo l’ora di collegare persone provenienti da tutte le 160 destinazioni KLM con Amsterdam durante questo evento”. “Durante il WorldPride, Amsterdam dovrebbe accogliere circa due milioni di visitatori da tutto il mondo. In qualità di partner ufficiali, KLM e Delta Air Lines contribuiscono portando migliaia di visitatori ad Amsterdam attraverso le loro reti globali, contribuendo a sostenere l’accessibilità internazionale del WorldPride”, conclude KLM.

I SOVEREIGN EFFECTS PARTNERS ANNUNCIANO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DEL GCAP – Mitsubishi Heavy Indistries informa: “Al Farnborough International Airshow 2026, i Sovereign Effects Partners (SEPs), ovvero MBDA UK, MBDA Italia, Mitsubishi Electric e Mitsubishi Heavy Industries, hanno firmato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di supportare il Global Combat Air Programme (GCAP). Il nuovo accordo di collaborazione prevede un nuovo modello operativo in base al quale i SEP collaboreranno per promuovere un’ampia gamma di attività congiunte al fine di supportare la realizzazione da parte di Edgewing della GCAP platform, inclusa la fornitura di expert advice and engineering services relativi a effects optimisation technologies and digital integration of effector systems. Ciò sarà realizzato attraverso tecnologie e processi all’avanguardia per garantire una capacità di nuova generazione di prim’ordine, mantenendo al contempo la sovranità nazionale. L’accordo tra le SEPs è una chiara indicazione di un approccio collaborativo che opera come un’unico team a supporto del GCAP, lavorando oltre i confini nazionali per garantire che le next generation complex effector capability possano potenziare la nuova GCAP platform. L’accordo non prevede lo sviluppo congiunto di effettori, ma allinea gli approcci nazionali in materia e supporta l’integrazione digitale degli effettori per il GCAP. Le SEPs stanno consolidando la loro partnership e stanno passando da contratti nazionali a una struttura e un modello operativo internazionali sostenuti che consentiranno loro di lavorare efficacemente insieme come parte di un’impresa più ampia in questa prossima fase e di garantire la prontezza per le fasi future del programma GCAP. Tutte le aziende si avvalgono delle lezioni apprese da importanti collaborazioni internazionali e delle proprie competenze nazionali. Mitsubishi Heavy Industries, in quanto unico fighter aircraft manufacturer in Japan, è il prime contractor per lo sviluppo e la produzione dell’F-2 fighter, nonché per la produzione dell’F-15 fighter. Sfruttando le capacità tecnologiche avanzate e la vasta esperienza acquisita in questi ambiti, Mitsubishi Heavy Industries fornisce sistemi di difesa all’avanguardia in una vasta gamma di settori, contribuendo alla sicurezza nazionale. MBDA, leader mondiale nei complex weapon systems, vanta una lunga storia di collaborazione in importanti programmi di difesa. Nell’ambito dell’UK Team Tempest all’inizio del 2018, e ampliandosi nel 2019 con l’adesione dell’Italia al programma in crescita, l’azienda apporta decenni di esperienza nello sviluppo e nell’integrazione di weapon systems per diverse Combat Air platforms. Mitsubishi Electric è un leader globale riconosciuto nell’elettronica per la difesa. L’azienda ha svolto un ruolo chiave nel programma giapponese F-2 ed è stata coinvolta nello sviluppo del Japan F-X next-generation fighter programm. Oltre alla collaborazione tra Regno Unito, Italia e Giappone per lo sviluppo del GCAP, Mitsubishi Electric sta lavorando con Leonardo e ELT Group anche a integrated sensing and communications del GCAP”.

QANTAS GROUP E MELBOURNE AIRPORT SI UNISCONO PER L’AMPLIAMENTO DELL’AEROPORTO – Qantas Group informa: “Qantas Group e Melbourne Airport hanno raggiunto un accordo commerciale relativo a termini chiave che apriranno la strada a un aumento dei voli, all’ammodernamento delle lounge internazionali, al miglioramento delle procedure di check-in e alla realizzazione della terza pista dell’aeroporto. L’accordo con Qantas Group contribuirà a sostenere il Melbourne Airport international terminal expansion program, del valore di 4,5 miliardi di dollari, che prevede la costruzione di cinque gate aggiuntivi per aeromobili widebody, a supporto dei piani di crescita a lungo termine del Gruppo. Oltre all’ampliamento del terminal, l’accordo prevede un impegno di 15 anni per la terza pista dell’aeroporto di Melbourne, la cui apertura è prevista per il 2031. I progetti offrono inoltre ampi margini di crescita per Jetstar, dato che l’aeroporto di Melbourne è già il principale scalo della compagnia low-cost, con quasi 1.000 voli settimanali nei periodi di punta e circa il 45% del traffico passeggeri domestico complessivo. Qantas sta anche progettando una nuova International Business Lounge, che offrirà ai clienti una vista panoramica sull’aeroporto da un nuovo spazio costruito sopra il Terminal 2. La lounge sarà fino a un terzo più grande di quella attuale per soddisfare la crescente domanda dei viaggiatori premium e dei frequent flyer. I lavori per la nuova lounge e l’allestimento dovrebbero essere completati entro il 2029. Gli ammodernamenti del terminal dell’aeroporto di Melbourne offriranno ai clienti internazionali di Qantas un’esperienza di check-in più rapida e snella, aree check-in premium e un sistema di consegna bagagli automatico migliorato, reso possibile dal sistema di gestione bagagli all’avanguardia e dal deposito bagagli anticipato recentemente entrati in funzione. I viaggiatori in arrivo al più grande scalo australiano aperto 24 ore su 24 beneficeranno di una sala ritiro bagagli ampliata e di spazi aggiuntivi. Qantas intende basare alcuni dei suoi Airbus A350-1000LR presso l’aeroporto di Melbourne, il che consentirà alla compagnia aerea di operare voli verso nuove destinazioni internazionali. Questi velivoli fanno parte dell’ordine di 12 Airbus A350-1000LR, che si aggiungono ai Project Sunrise ultra-long-range aircraft”. Rob Marcolina, Qantas Group Chief Financial Officer, ha dichiarato: “Questo sbloccherà la crescita sia per Qantas che per Melbourne Airport e migliorerà l’esperienza di viaggio per milioni di nostri clienti ogni anno. Dal check-in all’esperienza nelle lounge, fino alla nostra nuova flotta, stiamo investendo in ogni ambito della nostra attività per ridefinire il modo in cui i nostri clienti viaggiano da e per Melbourne. Basare alcuni dei nostri nuovi A350-1000LR a Melbourne ci permetterà di raggiungere una serie di nuove destinazioni attualmente impossibili. Qantas e Jetstar volano già verso 17 destinazioni internazionali da Melbourne e non vediamo l’ora di incrementare questo numero, contribuendo a connettere un maggior numero di australiani con il resto del mondo”. Il Melbourne Airport Chief Executive Officer, Lorie Argus, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere il più grande scalo australiano operativo 24 ore su 24 e lieti di collaborare con Qantas per realizzare il più importante ammodernamento dell’aeroporto di Melbourne nella sua storia. La nostra partnership unirà gli investimenti di Melbourne Airport in infrastrutture critiche con gli investimenti di Qantas Group in aeromobili, esperienza del cliente e crescita della rete, creando nuove opportunità per i viaggiatori e per l’economia del Victoria. Il nostro investimento in una terza pista, che sarà operativa nel 2031, unito all’accordo quindicennale di Qantas Group a supporto della sua realizzazione, rappresenta un significativo voto di fiducia nei confronti di Melbourne. La nuova Qantas International Business Lounge offrirà significativi miglioramenti ai clienti premium e vanterà una delle migliori viste dell’aeroporto”.

LA FAA AVANZA LE DIGITA DEPARTURE CLEARANCES PER GENERAL AND BUSINESS AVIATION – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato l’avvio del Mobile Clearance, un nuovo strumento digitale che consentirà ai general and business aviation pilots di richiedere le departure clearances tramite le apposite applicazioni di volo, anziché via radio. Questo nuovo strumento rientra nell’ambito degli sforzi della FAA per modernizzare le comunicazioni tra piloti e controllori del traffico aereo, al fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza”. “Mobile Clearance è un miglioramento intelligente e semplice che si basa sulla tecnologia che i piloti già utilizzano quotidianamente”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Trasferendo le autorizzazioni di routine in formato digitale, possiamo migliorare la precisione delle comunicazioni per i piloti, ridurre i malintesi e aiutare i controllori a concentrarsi sul movimento degli aeromobili e sulla sicurezza delle piste”.

LA FAA PUBBLICA UNA NORMA PER IL 5G E I RADIO ALTIMETRI – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) pubblicherà una norma definitiva per garantire che gli aircraft radio altimeters siano in grado di resistere alle interferenze dei segnali wireless 5G nelle bande di frequenza adiacenti. La FAA pubblicherà la norma venerdì 24 luglio, contestualmente alla relazione e all’ordinanza adottate dalla Federal Communications Commission (FCC) per le nuove aste delle bande di frequenza 5G. La norma della FAA richiederà che tutti gli altimetri soddisfino i next-generation performance requirements quando gli aeromobili che ne sono dotati operano negli Stati Uniti. I next generation altimeters impediranno le interferenze dei segnali 5G nelle bande di frequenza adiacenti che potrebbero causare letture imprecise. I requisiti prestazionali e il calendario di adozione degli altimetri, definiti nella normativa finale della FAA, sono allineati al FCC Report and Order e sono il risultato di un’ampia collaborazione tra le due agenzie. Grazie a questa collaborazione e ad anni di test e analisi tecniche condotti dalla FAA, l’agenzia è fiduciosa che l’aviazione possa coesistere in sicurezza con l’ampliamento dell’accesso wireless. La FCC ha lavorato a stretto contatto con la FAA durante lo sviluppo della propria normativa, che contiene importanti misure di sicurezza a tutela della banda di frequenze utilizzata dagli aircraft radio altimeters”.

DASSAULT AVIATION : I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2026 – Il Board of Directors di Dassault Aviation, riunitosi sotto la presidenza di Éric Trappier, ha approvato il 2026 half-year financial statement. “Il backlog al 30 giugno 2026 ammontava a 45,4 miliardi di euro (inclusi 291 velivoli: 208 Rafale e 83 Falcon), rispetto ai 46,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2025. Net sales per primo semestre pari a 4,2 miliardi di euro, in aumento del 46% rispetto al primo semestre del 2025, trainate principalmente dalla consegna di 6 Rafale Export aggiuntivi, nonché da ulteriori ricavi da sviluppo e supporto legati al raggiungimento di traguardi. L’operating income è aumentato dell’83% rispetto al primo semestre del 2025, raggiungendo i 330 miliardi di euro. Net income per il primo semestre pari a 496 milioni di euro, in aumento di 110 milioni di euro rispetto al primo semestre 2025 (escludendo la corporate income tax surcharge in Francia, l’utile netto sarebbe stato pari a 570 milioni di euro). Questo semestre è stato caratterizzato da: consegna di 12 Rafale (10 Rafale Export e 2 Rafale France) e 13 Falcon; ordine per 23 Falcon; la decisione del Defence Acquisition Council di avviare negoziati diretti per l’acquisizione da parte dell’India di 114 Rafale (n questo contesto, Dassault Aviation sta finalizzando gli elementi della sua risposta per aggiudicarsi questo contratto che, insieme all’accelerazione del Make in India, rimane il principale obiettivo strategico dell’azienda); il volo inaugurale del Falcon 10X il 19 giugno 2026, che segna l’inizio della campagna di test di volo (l’entrata in servizio del Falcon 10X è prevista per il 2029); la decisione del Presidente francese e del Cancelliere tedesco, di comune accordo, di sospendere il programma FCAS/NGF (sono in corso discussioni con lo Stato francese per avviare un’alternativa, su base puramente francese o in cooperazione, per un dimostratore di un future combat aircraft). La 2026 guidance rimane invariata: net sales in aumento nel 2026 rispetto al 2025, nell’ordine di 8,5 miliardi di euro (inclusa la consegna di 40 Falcon e 28 Rafale)”, afferma Éric Trappier, Chairman and Chief Executive Officer of Dassault Aviation.

RTX ANNUNCIA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2026 – RTX annuncia i risultati del secondo trimestre 2026. Fatturato pari a 24,7 miliardi di dollari, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente e del 16% a livello organico. GAAP EPS di 1,57 dollari. Adjusted EPS di 1,89 dollari, in crescita del 21% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow di 3,5 miliardi di dollari, free cash flow di 2,9 miliardi di dollari. Portafoglio ordini aziendale pari a 289 miliardi di dollari, di cui 170 miliardi per il settore commerciale e 119 miliardi per il settore della difesa. “RTX ha registrato risultati molto solidi nel secondo trimestre, con una crescita organica delle vendite del 16%, inclusa una crescita a doppia cifra nel settore commerciale aftermarket e della difesa, un’espansione dei margini in tutti e tre i segmenti e 2,9 miliardi di dollari di free cash flow. La domanda rimane solida e il nostro portafoglio ordini è aumentato del 22% su base annua”, ha dichiarato Chris Calio, Presidente e CEO di RTX. “Considerati i risultati del primo semestre e l’attuale portafoglio ordini, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni per l’intero anno in termini di adjusted sales, adjusted EPS and free cash flow. RTX è in una posizione eccezionalmente favorevole per guidare una crescita continua, grazie all’esecuzione del portafoglio ordini, all’aumento della produttività, all’espansione della capacità produttiva e all’introduzione di nuove tecnologie per i nostri clienti”. Collins Aerospace ha registrato adjusted sales pari a 8,210 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Collins Aerospace ha registrato un operating profit di 1,306 miliardi di dollari, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. L’adjusted operating profit di 1,370 miliardi di dollari è aumentato del 10% rispetto all’anno precedente. Nel secondo trimestre, Raytheon ha registrato adjusted sales pari a 8,269 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Raytheon ha inoltre riportato un operating profit di 1,042 miliardi di dollari, in crescita del 29% rispetto all’anno precedente. L’adjusted operating profit di 1,043 miliardi di dollari è aumentato del 29% rispetto all’anno precedente.

PRATT & WHITNEY: I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2026 – Pratt & Whitney ha registrato adjusted sales di 8,889 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata trainata da un aumento del 25% nel mercato dei ricambi per il settore commerciale e del 23% nel settore militare. L’aumento nel mercato dei ricambi per il settore commerciale è stato determinato da maggiori volumi, mentre l’aumento delle vendite nel settore militare è stato trainato da maggiori volumi per l’F135. Pratt & Whitney ha registrato un operating profit di 738 milioni di dollari, in crescita del 50% rispetto all’anno precedente. L’adjusted operating profit di 740 milioni di dollari è aumentato del 22% rispetto all’anno precedente.