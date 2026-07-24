Il Consortium per il GCAP Power and Propulsion System si avvicina al Ground-Testing Engine Demonstrator

Avio Aero (Italia), IHI Corporation (Giappone) e Rolls-Royce hanno compiuto un ulteriore passo avanti verso il ground-testing dell’engine demonstrator per il Global Combat Air Programme (GCAP), a seguito di una serie di revisioni progettuali da parte del consorzio.

“Uniti da una visione condivisa, i membri del consorzio stanno guidando il cambiamento generazionale in termini di potenza e propulsione, necessario per realizzare il next-generation combat aircraft più avanzato al mondo. Rafforzando il loro approccio collaborativo e raggiungendo importanti traguardi tecnologici, i partner stanno sviluppando le capacità che garantiscono la sicurezza futura.

La partnership trilaterale si sta rafforzando sempre di più grazie a una maggiore collaborazione tra i partner del consorzio, che li unisce in un unico team internazionale.

Nell’ultimo anno è stato inaugurato un centro di collaborazione dedicato a Reading, nel Regno Unito, che funge da punto di incontro centrale per i partner e favorisce una più stretta collaborazione con GCAP Agency e Edgewing. Più che un semplice spazio di lavoro fisico, rappresenta una dimostrazione tangibile dell’impegno a lungo termine, della fiducia e della collaborazione che sono alla base della partnership internazionale”, afferma il comunicato.

“Anche lo sviluppo tecnologico continua a progredire. Le revisioni del consorzio hanno portato il programma verso l’approvazione finale dell’all-new centre line engine demonstrator design, con un continuo avanzamento nella produzione dei componenti. Sono stati completati finora oltre 100 test su componenti in scala ridotta, avvicinando il consorzio ai ground-testing del trilaterally-developed engine demonstrator, che raccoglierà dati fondamentali per comprendere e definire la progettazione e lo sviluppo del full power and propulsion system per il GCAP.

L’engine demonstrator riveste un ruolo cruciale nella riduzione dei rischi del programma, dimostrando la maturità della tecnologia innovativa e dell’architettura integrata, fungendo al contempo da strumento per testare e perfezionare processi, strumenti e modalità operative, contribuendo così ad accorciare il ciclo di progettazione e sviluppo del GCAP“, prosegue il comunicato.

Edoardo Curti, General Manager of the Defense Business Unit, Avio Aero, ha dichiarato: “I progressi compiuti dai team delle nostre tre aziende nello sviluppo dell’engine demonstrator rappresentano un traguardo significativo nel nostro impegno condiviso per la realizzazione di capacità di nuova generazione e per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Siamo orgogliosi di continuare a rafforzare la nostra collaborazione con Rolls-Royce e IHI, ponendo le basi per una solida partnership a lungo termine nell’ambito del GCAP”.

Noriyuki Nakamura, Senior Technical Advisor, Aero Engine, Space & Defense Business Area, IHI Corporation, ha dichiarato: “In questo contesto internazionale, IHI sta integrando le tecnologie motoristiche all’avanguardia del Giappone con la straordinaria competenza di Avio Aero e Rolls-Royce per dare forma a una nuova generazione di propulsione e potenza: il “cuore” dei combat aircraft del futuro. Costruendo una rete di fiducia e co-creazione che trascende i confini nazionali e aziendali, questo progetto pluridecennale aprirà nuovi orizzonti per la defence aerospace engine industry e promuoverà future attività commerciali, talenti e partnership internazionali”.

Phil Townley, Director of Future Programmes, Rolls-Royce Defence, ha affermato: “Non stiamo semplicemente generando spinta, stiamo creando una flying power station in grado di gestire carichi elettrici e termici senza precedenti, richiesti dai sensori e dai sistemi d’arma di prossima generazione. Lavorando come un unico team trilaterale con Avio Aero e IHI, stiamo abbattendo le barriere geografiche e industriali per realizzare questa capacità rapidamente”.

(Ufficio Stampa Avio Aero – Rolls-Royce – Photo Credits: Avio Aero)