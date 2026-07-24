Tecnam: due nuovi annunci durante l’EAA AirVenture Oshkosh

Tecnam annuncia la vendita di due P2012 Traveller a Tropic Air Charters all’EAA AirVenture Oshkosh

Tecnam annuncia che Tropic Air Charters ha firmato un accordo per l’acquisizione di due nuovi velivoli P2012 Traveller. L’operatore con sede nella Florida meridionale utilizzerà i nuovi bimotori per migliorare significativamente i suoi servizi charter di lusso e i voli VIP che collegano la Florida meridionale alle Bahamas.

“Con sede presso il Fort Lauderdale Executive Airport (FXE), nel cuore del vivace polo aeronautico della Florida meridionale, Tropic Air Charters si è costruita una solida reputazione per l’affidabilità dei suoi collegamenti con le isole. Con questa acquisizione, la compagnia sta ufficialmente dismettendo la sua flotta di Britten-Norman, passando al moderno P2012 Traveller, progettato per il massimo comfort dei passeggeri.

Questa transizione rappresenta un importante passo avanti per l’esperienza offerta ai clienti di Tropic Air. Il P2012 Traveller offre ai passeggeri charter di fascia alta una cabina spaziosa e climatizzata, interni di alta qualità, porte USB e ampi finestrini che regalano viste mozzafiato sulle acque delle Bahamas. Inoltre, l’avionica avanzata e l’affidabilità dei due motori garantiscono la massima tranquillità per i voli sull’acqua, mentre le capacità STOL assicurano l’accesso alle piste più corte delle isole delle Bahamas”, afferma Tecnam.

“La nostra missione in Tropic Air Charters è sempre stata quella di offrire esperienze di viaggio eccezionali e impeccabili ai nostri clienti diretti alle Bahamas”, ha dichiarato Anthony Marinello, Presidente di Tropic Air Charters. “La graduale sostituzione dei nostri velivoli più datati con il nuovo Tecnam P2012 Traveller ci permette di offrire un prodotto charter di fascia alta completamente rinnovato. Il comfort, la sicurezza garantita dai due motori e le dotazioni moderne del P2012 sono esattamente ciò che la nostra esigente clientela del Sud della Florida e delle Bahamas si aspetta”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Tropic Air Charters nella famiglia Tecnam”, ha dichiarato Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager. “Il P2012 è stato progettato proprio per questo tipo di ambiente impegnativo, ad alta frequenza e con collegamenti tra isole. Vedere operatori come Tropic Air scegliere il P2012 per sostituire le flotte più vecchie testimonia la superiorità economica, le prestazioni e l’attrattiva per i passeggeri di questo velivolo. Siamo entusiasti di vedere questi splendidi aerei solcare i cieli tra Fort Lauderdale e le Bahamas”.

Il primo P2012 Traveller dovrebbe entrare a far parte della flotta di Tropic Air Charters nei prossimi mesi, pronto a servire l’alta stagione turistica dei Caraibi.

L’University of Nebraska at Kearney lancia la Flight Academy con una flotta di sette Tecnam P-Mentor

Il Nebraska Safety Center dell’University of Nebraska at Kearney (UNK) ha annunciato ufficialmente il lancio della Loper Flight Academy, che sarà inaugurata con una cerimonia di taglio del nastro il 20 agosto. Per supportare questa nuova iniziativa, l’Accademia ha scelto Tecnam, acquisendo una flotta di sette velivoli Tecnam P-Mentor per addestrare la prossima generazione di aviatori.

“Il Tecnam P-Mentor è stato scelto come soluzione ideale perché si allinea perfettamente con la missione principale dell’istituto in materia di sicurezza, offrendo al contempo un modello di addestramento aeronautico moderno, accessibile e scalabile. Grazie ai bassi costi operativi, alla piena capacità di volo strumentale (IFR), all’avionica avanzata e a un design fortemente incentrato sullo studente, il P-Mentor è molto più di un semplice aereo da addestramento”, afferma Tecnam.

“La Loper Flight Academy rappresenta il prossimo capitolo della missione del Nebraska Safety Center, che si propone di preparare le persone, rafforzare le comunità e garantire la sicurezza dei cittadini del Nebraska”, ha dichiarato Ryo Suzuki, Senior Director of the Nebraska Safety Center. “Con partner solidi e un approccio incentrato sullo studente, stiamo costruendo un percorso che collega istruzione, aviazione e sviluppo della forza lavoro in un modo che può cambiare la vita delle persone”.

“Questa Accademia è molto più che imparare a volare”, ha aggiunto Dan Smith, Director of the Aviation Program. “Si tratta di infondere fiducia, disciplina, professionalità e opportunità agli studenti che desiderano entrare in uno dei settori più entusiasmanti e fondamentali al mondo”.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con l’University of Nebraska at Kearney e il Nebraska Safety Center per l’importante lancio della Loper Flight Academy”, ha dichiarato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Il P-Mentor è stato progettato specificamente per rivoluzionare l’ambiente di addestramento, offrendo una sicurezza senza pari, avionica all’avanguardia ed un’eccezionale efficienza in termini di costi. Sapere che sette dei nostri aerei costituiranno la base per la futura forza lavoro aeronautica del Nebraska è un grandissimo onore per tutto il team Tecnam”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)