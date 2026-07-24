Il Qantas Project Sunrise test Aircraft atterra in Australia

L’Airbus A350-1000ULR, destinato a conquistare l’ultima frontiera dei viaggi a lungo raggio, è atterrato oggi per la prima volta sul suolo australiano, in occasione del raggiungimento di un’importante tappa della flight test campaign per il Project Sunrise.

“Il primo A350-1000ULR a solcare i cieli è atterrato a Melbourne venerdì 24 luglio, dopo un lungo test flight partito dallo stabilimento di produzione Airbus di Tolosa. A partire da ottobre 2027, questi velivoli opereranno i voli non-stop di Qantas, i primi al mondo tra Sydney e Londra, i voli commerciali non-stop più lunghi al mondo.

Il test flight da Tolosa è operato da quattro Airbus flight test pilots e cinque flight test engineers, che stanno mettendo alla prova i sistemi dell’aeromobile, incluso il fuel tank aggiuntivo da 20.000 litri che gli consente di volare commercialmente senza scalo per un massimo di 22 ore.

Il volo di ritorno a Tolosa partirà da Melbourne lunedì 27 luglio nell’ambito dell’Airbus flight test program. Due piloti Qantas si uniranno all’Airbus flight test crew a bordo per il viaggio di ritorno in Francia.

L’aeromobile ha completato il suo primo volo il 2 giugno 2026. Nelle settimane successive, gli Airbus test teams hanno effettuato numerosi test a terra e in volo a Tolosa, incluso il fuel system riprogettato dell’aeromobile”, afferma Qantas.

“Il primo A350-1000ULR con livrea Qantas, denominato Vega, continua a prendere forma sulla Airbus final assembly line. Vega sarà il primo aeromobile del Project Sunrise consegnato a Qantas, nell’aprile del 2027.

I voli non-stop di Qantas tra Sydney e Londra, i primi al mondo nel loro genere, consentiranno ai passeggeri di risparmiare fino a quattro ore rispetto al volo con uno scalo più veloce attualmente disponibile. Questi storici ultra long-haul services opereranno parallelamente agli esistenti Perth-London e Sydney-Singapore-London services di Qantas. I primi biglietti per i Project Sunrise Sydney to London services saranno disponibili a partire da febbraio 2027.

L’A350-1000ULR è stato specificamente costruito da Airbus per il Project Sunrise. Qantas riceverà in totale 12 aeromobili, ciascuno configurato con 238 posti in quattro classi”, conclude Qantas.

(Ufficio Stampa Qantas – Photo Credits: Qantas)