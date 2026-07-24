Tecnam: il P2012 VIP debutta in America all’EAA AirVenture Oshkosh

Tecnam annuncia l’attesa anteprima statunitense del P2012 VIP all’EAA AirVenture Oshkosh.

“Dopo il suo debutto mondiale di successo all’AERO Friedrichshafen all’inizio di quest’anno, il flagship twin-engine aircraft ha attraversato l’Atlantico per presentare al mercato americano un nuovo standard di viaggi executive.

Progettato specificamente per private owners and corporate operators, il P2012 VIP rappresenta l’apice dell’artigianato e dell’ingegneria aeronautica italiana. Prende la collaudata, robusta ed efficiente piattaforma P2012 Traveller e la trasforma in un ambiente esclusivo e lussuoso, progettato per elevare l’arte del viaggio.

L’anteprima statunitense a Oshkosh offre a piloti, operatori e appassionati di aviazione americani la prima opportunità di sperimentare di persona gli eccezionali interni dell’aeromobile e la sua ramp presence. Il P2012 VIP si distingue per offrire un’esperienza di viaggio executive senza precedenti in questa categoria (leggi anche qui)”, afferma Tecnam.

“Il mercato statunitense attendeva con impazienza un velivolo che unisse il vero comfort executive alla leggendaria efficienza e sicurezza della piattaforma P2012”, ha dichiarato Giovanni Pascale Langer, Managing Director at Tecnam. “Portare il P2012 VIP a Oshkosh permette agli operatori e ai proprietari privati americani di sperimentare finalmente l’impareggiabile maestria artigianale italiana e l’ingegneria intelligente che contraddistinguono questo velivolo. Non si tratta solo di volare dal punto A al punto B; si tratta di farlo con assoluta eleganza e tranquillità operativa”.

Aumentando l’entusiasmo per il lancio negli Stati Uniti, Francesco Sferra, P2012 Sales and Business Development Manager at Tecnam, ha commentato: “Il P2012 VIP è la massima espressione dell’esperienza di volo per i passeggeri. Durante il viaggio, gli ospiti a bordo sono immersi in un ambiente confortevole, lussuoso e al contempo rilassante. La flessibilità e l’adattabilità degli interni consentono di rilassarsi usufruendo dei comfort di bordo, ma anche di rimanere attivi e produttivi grazie alla connettività e allo spazio di lavoro presenti sull’aeromobile. Gli interni VIP possono essere abbinati a tutte le engine and wing variants del P2012 series, e l’accoglienza del mercato americano ne riconosce il valore premium.”

“Il P2012 VIP è attualmente in mostra presso lo stand Tecnam all’EAA AirVenture Oshkosh, dove si unisce a una gamma di prodotti di rilievo che comprende il debutto negli Stati Uniti del rivoluzionario concept “Rivale”, l’addestratore avanzato P-Mentor e l’elegante P2010 Gran Lusso 215 hp, dotato di sistema di climatizzazione completamente certificato in fabbrica”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)