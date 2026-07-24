ITA Airways avvia l’addestramento innovativo a realtà virtuale mista

ITA Airways annuncia l’adozione di un innovativo dispositivo di addestramento a realtà virtuale mista che andrà a sostituire le tradizionali porte fisiche utilizzate per l’addestramento del personale di bordo.

“Il nuovo sistema utilizza un braccio robotico programmabile a retroazione di forza in grado di riprodurre in modo molto realistico movimento, peso, pressione e meccanismi di apertura e chiusura delle porte e delle uscite di emergenza dell’aereo. Il dispositivo è integrato con un ambiente di realtà virtuale immersiva fruibile tramite visore VR che consente di simulare in 3D l’ambiente operativo, le porte della cabina dell’aereo, le uscite sopra le ali e i relativi comandi.

Il software gestisce il comportamento delle porte, gli scenari di addestramento (normali e di emergenza) nonché il tracciamento dei dati in tempo reale. ITA Airways è la prima compagnia aerea in Europa ad utilizzare questo innovativo sistema per l’addestramento all’utilizzo delle porte e delle uscite sopra l’ala degli aeromobili Airbus A220, nonché sulle porte di uscita dell’Airbus A321neo, con la possibilità di estendere in futuro la simulazione anche ad altri modelli di aeromobili presenti nella flotta della Compagnia”, afferma ITA Airways.

“Stiamo ripensando il modo in cui si costruiscono competenze critiche nel trasporto aereo”, ha dichiarato Marzio Caneva, Chief Operations Officer e Accountable Manager di ITA Airways. “La realtà mista ci consente di superare i limiti dell’addestramento tradizionale e di creare esperienze formative altamente realistiche, adattabili e sicure. È un investimento nel futuro dell’aviazione, nelle nostre persone e in una cultura della sicurezza che evolve insieme alla tecnologia. Siamo orgogliosi di essere in prima linea in questo percorso verso un’aviazione più innovativa, sostenibile e responsabile”.

“Rispetto ai sistemi tradizionali, il nuovo dispositivo, sviluppato nell’ambito dei progetti di integrazione con Lufthansa Group, offre maggiore realismo e immersione. Il braccio robotico riproduce fedelmente il peso della porta, la resistenza della maniglia e i meccanismi di bloccaggio, mentre la realtà virtuale fornisce immagini dettagliate, annunci dalla cabina e suoni realistici dell’ambiente di volo.

Gli scenari di addestramento risultano notevolmente ampliati: gli istruttori possono alternare situazioni operative normali, anomale e di emergenza senza modificare alcun modello fisico, simulando anche malfunzionamenti, condizioni ambientali avverse o eventi complessi.

Un singolo dispositivo è in grado di simulare diversi modelli di porte di aeromobili, riducendo lo spazio necessario e i costi di manutenzione. Il dispositivo, infine, elimina la necessità di utilizzare una fusoliera a grandezza naturale, ottimizzando così anche l’utilizzo operativo della flotta”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)