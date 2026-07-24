Wizz Air annuncia due nuove rotte da Lamezia Terme a Milano Malpensa e Torino

Wizz Air amplia ulteriormente la propria offerta per l’Italia e annuncia due nuovi collegamenti nazionali, operativi a partire dalla prossima stagione invernale:

Milano Malpensa – Lamezia Terme: operata due volte al giorno, tutti i giorni, a partire dal 25 ottobre.

Torino – Lamezia Terme: operata ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica dal 25 ottobre.

“Le due nuove rotte verso Lamezia rappresentano nuove opportunità di incontro, una crescente semplicità degli spostamenti e una libertà di scelta sempre maggiore per i nostri passeggeri. Con queste novità che collegano maggiormente il Nord e il Sud del paese continuiamo a investire sul mercato italiano, rafforzando un asse strategico fondamentale e ad altissima domanda. Un impegno, quello verso il mercato, che ci permette di rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro, ma anche di chi si sposta per raggiungere amici e familiari nonché per chi vuole scoprire le bellezze italiane da settentrione a meridione della penisola. Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare un network sempre più capillare, accessibile e competitivo, capace di accompagnare i viaggiatori in ogni periodo dell’anno e di offrire collegamenti sempre più efficienti tra le principali destinazioni. Con 26 rotte domestiche offriamo il network nazionale più ampio di sempre”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Gli annunci su Lamezia Terme si inseriscono in un percorso di crescita costante e significativa di Wizz Air in Italia, mercato in cui la compagnia è oggi il secondo vettore per quota di mercato. Dall’inizio delle operazioni nel Paese, nel 2004, Wizz Air ha trasportato oltre 138 milioni di passeggeri da e per l’Italia.

MILANO MALPENSA – LAMEZIA TERME – Due volte al giorno, tutti i giorni – Dal 25 ottobre 2026.

TORINO – LAMEZIA TERME – 5 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì – Dal 25 ottobre 2026.

Nuova rotta da Torino a Lamezia Terme

Wizz Air dopo aver deciso l’apertura della base nel capoluogo piemontese dal prossimo 14 settembre, amplia ancora la propria offerta da Torino con una nuova rotta che arricchisce il network della compagnia. Grazie alla solida partnership con Torino Airport, dal 25 ottobre 2026 sarà infatti operativo il nuovo collegamento diretto per Lamezia Terme che rafforza la connettività tra Piemonte e Calabria.

Il volo per Lamezia Terme sarà operativo cinque volte alla settimana, ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, offrendo ai passeggeri piemontesi un collegamento diretto con uno dei principali snodi della Calabria.

Il nuovo collegamento si inserisce nel percorso di crescita avviato con l’apertura della nuova base Wizz Air a Torino, che vedrà l’arrivo di due aeromobili basati sullo scalo: il primo dal 14 settembre e il secondo dal 25 ottobre 2026. Grazie a questo investimento, la compagnia continua a rafforzare la connettività del Piemonte offrendo nuove opportunità di viaggio sia sul mercato domestico sia su quello internazionale.

Con la nuova rotta annunciata oggi, il network Wizz Air da Torino per la stagione invernale 2026/2027 raggiungerà complessivamente 22 destinazioni, di cui 5 nazionali e 17 internazionali. L’offerta comprenderà i collegamenti nazionali verso Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino, oltre alle rotte internazionali per Barcellona, Bilbao, Bucarest, Budapest, Chisinau, Danzica, Iasi, Katowice, Londra Luton, Madrid, Malaga, Praga, Sharm el Sheikh, Tirana, Valencia, Varsavia e Wroclaw, confermando il ruolo di Torino come mercato strategico per la crescita della compagnia.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Con il nuovo collegamento per Lamezia Terme continuiamo a dare forma al progetto di crescita della nostra nuova base di Torino che già conta una consistente offerta internazionale con 17 destinazioni internazionali, e ora vede un sempre crescente network domestico con una diversificata offerta di voli nazionali. Continuiamo a investire sulla mobilità interna, offrendo un collegamento diretto tra Piemonte e Calabria che risponde a una forte domanda del territorio di sviluppo delle connessioni nazionali per motivi familiari, di lavoro, studio e turismo. Con due aeromobili basati e 22 destinazioni, Torino assume un ruolo sempre più rilevante e strategico nella crescita di Wizz Air in Italia”.

Paolo Papale, Direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport, ha commentato: “Accogliamo con grande soddisfazione il nuovo collegamento da Torino per Lamezia Terme. La domanda tra il Piemonte e la Calabria continua a essere molto significativa durante tutto l’anno e il nuovo volo di Wizz Air contribuirà a incrementare i flussi di traffico e a rafforzare i legami economici e sociali tra Piemonte e Calabria, consentendo ulteriori possibilità di scelta di viaggio”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Torino Airport – Photo Credits: Wizz Air)