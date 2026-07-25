Rolls-Royce: gli ordini e gli accordi durante il Farnborough Airshow 2026

Rolls-Royce ha siglato diversi ordini e accordi durante il Farnborough Airshow.

Rolls-Royce accoglie con favore l’ordine di Philippine Airlines per 18 motori Trent XWB-97

Rolls-Royce e Philippine Airlines (PAL) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per 18 motori Rolls-Royce Trent XWB-97 destinati a nove aeromobili Airbus A350-1000.

Il Trent XWB-97 è il motore esclusivo per l’A350. Il MoU include motori per un massimo di cinque aeromobili coperti dai diritti di acquisto di PAL, per offrire alla compagnia aerea la flessibilità necessaria a cogliere future opportunità di crescita.

È stata inoltre firmata una proposta per il servizio TotalCare di Rolls-Royce, che coprirà la manutenzione e lo stato di salute della flotta.

Rob Watson, President of Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare a rafforzare la nostra consolidata collaborazione con Philippine Airlines. Il Trent XWB-97 è un motore eccezionale, rinomato per la sua comprovata affidabilità ed efficienza, che lo ha reso il nostro motore più venduto negli ultimi 18 mesi. Insieme al supporto operativo completo fornito da TotalCare, questo ordine consentirà a Philippine Airlines di massimizzare le proprie prestazioni operative, continuando ad espandere la flotta di A350-1000”.

Lucio C. Tan III, President and Chief Operating officer of PAL Holdings, Inc, ha affermato: “Questo investimento dimostra la nostra fiducia nel futuro di Philippine Airlines. Insieme, l’Airbus A350-1000 e il motore Trent XWB-97 continueranno a definire le nostre operazioni di punta a lungo raggio per molti anni a venire. Il nostro accordo TotalCare completa questo investimento fornendo un supporto di manutenzione completo che contribuisce a massimizzare la disponibilità della flotta, offrendoci al contempo maggiore sicurezza nella pianificazione della manutenzione a lungo termine e nella prevedibilità dei costi”.

Questo ordine fa seguito al precedente ordine di PAL per nove Airbus A350-1000 equipaggiati con motori Trent XWB-97, effettuato nel 2023.

Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in oltre otto anni di servizio e più di quattro milioni di ore di volo. Ha già ricevuto i primi due dei tre durability enhancement packages. La terza fase, che entrerà in servizio nel 2028, raddoppia il time on wing in ambienti difficili e offre un miglioramento del 50% in condizioni ottimali.

Il Trent XWB-97 è attualmente certificato per operare con una miscela di SAF al 50% ed è stata dimostrata la sua compatibilità con 100% SAF.

Somon Air firma un protocollo d’intesa per i motori Trent 1000 XE

Rolls-Royce è stata selezionata da Somon Air per la fornitura di quattro motori Trent 1000 XE destinati ai suoi due nuovi Boeing 787 Dreamliner. Questo fa seguito a un recente ordine di sei motori Trent 1000 XE per LATAM, effettuato ad aprile di quest’anno.

I motori Trent 1000 XE presentano diversi aggiornamenti derivanti dal Rolls-Royce certified two-phase durability enhancement program. Tra questi, re-engineered high-pressure turbine (HPT) blade che incrementano il cooling air flow del 40%, offrendo fino al triplo del time on wing rispetto al modello precedente.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Somon Air nella flotta Rolls-Royce con il Trent 1000 XE. È un grande privilegio e ci auguriamo che questo accordo segni l’inizio di una partnership lunga e proficua, in linea con le nostre ambizioni comuni. Siamo inoltre lieti di ricevere un’ulteriore dimostrazione di fiducia da parte del mercato nei confronti del Trent 1000 XE, che, grazie alla nostra continua trasformazione, offre miglioramenti che consentono di triplicare il time on wing, ridurre la manutenzione e garantire una maggiore certezza nella pianificazione della flotta”.

Abdulkosim Valiev, CEO di Somon Air, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di ampliare la nostra flotta di aeromobili a fusoliera larga con la perfetta combinazione del Boeing 787 Dreamliner e del Trent 1000 XE. Insieme a TotalCare, che ci offre trasparenza e prevedibilità nel funzionamento e nella manutenzione di questi motori, questo accordo ci permette di compiere un ulteriore passo avanti nel consolidamento della nostra rete, con la necessaria sicurezza e stabilità della flotta. Siamo lieti di collaborare con Rolls-Royce a lungo termine”.

I leader tecnologici aerospaziali evidenziano i progressi nella Non-CO2 Research

I chief technology officers di Boeing, Airbus, Dassault, GE Aerospace, Rolls-Royce, RTX e Safran hanno evidenziato nuove scoperte scientifiche che stanno ampliando la comprensione scientifica degli aviation non-CO2 effects, come contrails, nitrogen oxides, sulfur, aerosols and soot.

I leader tecnologici hanno condiviso gli ultimi risultati delle campagne di test in volo e a terra condotte con il coinvolgimento dell’industria, sottolineando i continui progressi negli sforzi per comprendere e ridurre al meglio i non-CO2 effects dell’aviazione.

L’industria aerospaziale si impegna attivamente a migliorare la comprensione delle non-CO2 emissions in collaborazione con istituti di ricerca, università e altri stakeholder.

Rolls-Royce assegna a McLaughlin & Harvey un contratto multimilionario per il nuovo stabilimento di Bristol

Rolls-Royce ha annunciato oggi di aver selezionato McLaughlin & Harvey per un contratto di oltre 100 milioni di sterline per la costruzione di un nuovo stabilimento, finanziato da un cliente, presso l’attuale sito di Bristol, nel Regno Unito. La struttura fornirà uno spazio dedicato alla ricerca, alla produzione e all’assemblaggio, creando una significativa capacità per lo sviluppo di nuovi prodotti per il future of air combat.

L’inizio dei lavori è previsto per la fine del 2026 e l’assegnazione del contratto segna il momento di accelerare la fase di progettazione definitiva verso l’inizio della costruzione. Questo è un momento cruciale nella riqualificazione del sito di Bristol, che fornisce una capacità fondamentale per mantenere Rolls-Royce all’avanguardia nei future combat air technology advancements.

Rolls-Royce firma un MissionCare Propulsion contract con Sabena Technics per la flotta franco-tedesca di C-130J

Rolls-Royce annuncia di aver finalizzato un accordo con Sabena Technics per la fornitura del suo proprietary MissionCare propulsion support per la binational French-German fleet di C-130J Super Hercules fino a dicembre 2030.

L’accordo fa seguito al contratto aggiudicato nel gennaio 2026 dal France Directorate of Aeronautical Maintenance (DMAé), che ha nominato Sabena Technics prime contractor per il 10-year CAROLUS operational readiness and maintenance program.

Questo nuovo subappalto include Rolls-Royce come partner strategico per la propulsione, che utilizzerà il suo modello MissionCare per garantire la prontezza operativa della flotta congiunta. In base al contratto, Rolls-Royce fornirà servizi di manutenzione completi, basati sulle ore di volo, per gli AE 2100D3 turboprop engines della flotta. La flotta binazionale, composta da cinque C-130J transport aircraft e cinque KC-130J tanker aircraft, è gestita dal Binational Air Transport Squadron (BATS) basato nella Évreux-Fauville Air Base 105 in Francia.

Meagan Rater, Director of US Mature Programmes, Defense, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Portare il nostro programma MissionCare sulla flotta congiunta franco-tedesca di C-130J ci permette di integrare il nostro team direttamente a fianco dei tecnici di Sabena. Non si tratta solo di un contratto di servizi, ma di una partnership concreta in cui la nostra esperienza ingegneristica OEM sarà presente sul campo ogni giorno. Integrando i nostri Field Service Representatives e la logistica direttamente nelle loro operazioni quotidiane, garantiamo la massima disponibilità dei motori e manteniamo queste risorse strategiche critiche pronte al volo per ogni missione”.

Hervé Grandjean, CEO di Sabena technics, ha dichiarato: “Con l’assegnazione del contratto CAROLUS, la nostra visione è quella di costruire una rete di supporto integrata in grado di garantire la disponibilità della flotta franco-tedesca. L’ingresso di Rolls-Royce in questo ecosistema con il suo programma MissionCare completa tale visione. Avere il produttore di motori integrato con i nostri team sul campo significa gestire in modo proattivo la prontezza operativa degli aeromobili, garantendo che il vitale squadrone binazionale sia sempre pronto al dispiegamento”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)