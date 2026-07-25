News Brevi – 25.07.2026

29° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DI ENAC – L’Enac informa: “Ricorre oggi, 25 luglio, il 29° anniversario della costituzione di Enac: un traguardo che celebra quasi tre decenni di impegno al servizio del Paese per garantire la sicurezza del volo, lo sviluppo e la regolazione del sistema dell’aviazione civile”. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Oggi come ieri, l’Enac continua a dare concretezza alla propria missione istituzionale: tutelare i diritti dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM), senza lasciare nessuno indietro, promuovere accessibilità e inclusione, sostenere l’innovazione tecnologica, l’equa competitività e la qualità dei servizi. Con lo sguardo rivolto al futuro, accompagniamo l’evoluzione del comparto verso le nuove frontiere della mobilità aerea avanzata, nel rispetto dell’ambiente”. “Un percorso fondato su responsabilità, servizio pubblico e attenzione alle persone, per un’aviazione civile sempre più sicura, efficiente e vicina ai cittadini”, conclude l’Enac.

SAFRAN EQUIPAGGIA L’eVTOL DI EVE CON SKYNAUTE – Safran informa: “Safran Electronics & Defense è stata selezionata per fornire il suo sistema di navigazione inerziale di nuova generazione SkyNaute per l’eVTOL sviluppato da Eve Air Mobility, una filiale di Embraer specializzata in soluzioni di mobilità aerea urbana. Nell’ambito di questo programma, Safran equipaggerà ciascun velivolo con due sistemi SkyNaute. SkyNaute è un hybrid inertial navigation system basato sulla Safran patented HRG (hemispherical resonant gyroscope) Crystal technology. Progettato per soddisfare i requisiti più esigenti delle applicazioni aeronautiche, questo sistema di navigazione si distingue per l’elevata precisione, l’integrità e la comprovata affidabilità in servizio. Grazie a questa architettura di nuova generazione, SkyNaute offre prestazioni elevate e una solida continuità di navigazione, anche in ambienti in cui i segnali GNSS potrebbero essere assenti, degradati o disturbati. Questa capacità rappresenta un vantaggio fondamentale per le operazioni di mobilità aerea urbana, che richiedono elevati livelli di sicurezza e affidabilità”.

PIPER RAFFORZA LA SUA PRESENZA IN EUROPA CON LEADING EDGE AVIATION – Piper Aircraft dà il benvenuto a Leading Edge Aviation come nuovo membro europeo della Piper Flight School Alliance. Leading Edge Aviation ha stipulato un contratto di acquisto per 10 velivoli Piper Archer® DX, la cui prima consegna è stata completata il mese scorso. L’Archer DX sarà il principale aereo monomotore da addestramento per Leading Edge Aviation, a supporto del suo rigoroso e completo programma di formazione per piloti. “Dare il benvenuto a Leading Edge Aviation nella Piper Flight School Alliance con il loro primo acquisto di un Piper Archer DX è un momento di grande orgoglio per Piper Aircraft”, ha dichiarato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality. “Questo accordo segna un passo importante nella continua espansione globale di Piper nel mercato della formazione. Leading Edge Aviation offre un programma di addestramento al volo esemplare e siamo onorati di averli nella famiglia della Flight School Alliance. Non vediamo l’ora di supportare le loro attività con il velivolo da addestramento più performante e affidabile del settore”.

PIMCO STRINGE UNA PARTNERSHIP STRATEGICA CON AURA AERO – Piper Industrial Manufacturing Company (PIMCO), dedicated manufacturing division of Piper Aircraft, ha annunciato un Memorandum d’Intesa (MOU) strategico con AURA AERO, azienda francese pioniere nell’aviazione sostenibile. Questa collaborazione storica unisce le ampie capacità produttive aerospaziali di PIMCO con l’esperienza di AURA AERO nello sviluppo di velivoli di nuova generazione, a supporto dell’industrializzazione e della produzione su larga scala di ERA, l’AURA AERO Hybrid-Electric Regional Aircraft. Mentre l’industria aeronautica accelera la sua transizione verso la decarbonizzazione, la partnership unisce quasi 90 anni di comprovata esperienza nella fabbricazione e certificazione di aerostrutture con la tecnologia di propulsione ibrida-elettrica di nuova generazione. L’alleanza è concepita per ottimizzare la supply chain produttiva e garantire una solida preparazione industriale per il rivoluzionario 19-seat ERA, l’AURA AERO hybrid-electric regional aircraft, progettato per ridurre drasticamente emissioni, impatto acustico e costi operativi diretti senza compromettere l’autonomia o la flessibilità operativa. La collaborazione sottolinea l’espansione strategica di PIMCO nei settori della mobilità aerea avanzata (AAM) e dell’aviazione sostenibile, fornendo soluzioni di produzione chiavi in mano e ad alto volume a OEM innovativi. Per AURA AERO, l’accordo rafforza le basi industriali necessarie per scalare la produzione dell’ERA. Supportato da un portafoglio ordini di circa 700 velivoli, l’ERA entrerà in servizio nel 2030 dagli stabilimenti produttivi di AURA AERO a Daytona Beach, in Florida, e a Tolosa, in Francia. “La preparazione industriale è fondamentale quanto lo sviluppo degli aeromobili. Grazie alla consolidata esperienza di PIMCO nelle aerostrutture in alluminio, stiamo rafforzando le capacità produttive di ERA e compiendo un altro importante passo avanti verso la realizzazione del primo hybrid-electric passenger aircraft”, afferma Jérémy Caussade, Co-founder and President of AURA AERO. “Siamo entusiasti di collaborare con un leader visionario del settore come AURA AERO per promuovere la loro piattaforma ibrida-elettrica ERA”, ha affermato John Calcagno, presidente e CEO di Piper Aircraft. “Sfruttando la nostra comprovata esperienza nella produzione di aerostrutture e i rigorosi processi di certificazione, siamo in una posizione unica per contribuire a portare sul mercato globale il futuro del trasporto ecosostenibile”.

PIPER CONSEGNA UN NUOVO SEMINOLE APPA UNITED AVIATE ACADEMY ALL’EAA AIRVENTURE 2026 – Piper Aircraft ha annunciato la consegna di un nuovo Piper PA-44-180 Seminole alla United Aviate Academy (UAA) in occasione dell’EAA AirVenture 2026, un anno dopo il primo annuncio dell’adesione di UAA alla Piper Flight School Alliance. Questo velivolo rappresenta il quinto Seminole consegnato, con ulteriori consegne previste per la seconda metà del 2026. “Nel corso dell’ultimo anno, è stato un piacere supportare la United Aviate Academy nell’entrata in servizio dei suoi nuovi Seminole”, ha dichiarato Ron Gunnarson, VP of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper Aircraft. “Non vediamo l’ora di vedere i loro Seminole generare valore per gli anni a venire e di supportare il team della United Aviate Academy nella costante crescita che si registra nel loro campus in Arizona”.

LA BELL TRAINING ACADEMY RAGGIUNGE UN TRAGUARDO IMPORTANTE IN TERMINI DI ORE DI VOLO – Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato il raggiungimento di un nuovo traguardo di 240.000 ore di volo per la Bell Training Academy (BTA), a testimonianza del costante impegno di Bell per la sicurezza, le competenze e la formazione innovativa. L’accademia continua a consolidare la sua posizione di fornitore leader di formazione per piloti e personale di manutenzione, supportando la crescente domanda da parte di operatori commerciali e parapubblici in tutta Europa. Nel 2025, la BTA ha formato oltre 2.000 piloti, contribuendo al totale di 140.000 piloti formati da Bell in tutto il mondo e alle oltre 240.000 ore di volo accumulate nella storia dell’accademia. Gli ex istruttori di volo militari di Bell hanno inoltre totalizzato 2.600 ore di volo su velivoli di proprietà della BTA lo scorso anno, rafforzando l’apprezzato addestramento pratico offerto dall’accademia. “La Bell Training Academy è l’industry leading helicopter training, basata su dati approvati dai produttori e che combina una profonda competenza tecnica con una reale conoscenza operativa”, ha dichiarato Chad Sparks, general manager, BTA. “Il nostro obiettivo è quello di infondere fiducia e competenza agli operatori, affinché possano utilizzare i loro velivoli in sicurezza per diverse missioni”.

BELL CELEBRA LA CONSEGNA DEL 700° BELL 505 DURANTE IL FARNBOROUGH AIRSHOW – Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato, in occasione del Farnborough International Airshow 2026, la consegna del suo 700° Bell 505 a un private VIP operator, a conferma della popolarità di questa piattaforma nel corporate aircraft segment. “Il nostro team è onorato di celebrare questo traguardo per il Bell 505 proprio qui al Farnborough International Airshow”, ha dichiarato Robin Wendling, managing director, Europe, Bell. “Il Bell 505 è un incredibile velivolo multiruolo e continuiamo a vedere operatori che scelgono questa piattaforma per le loro flotte. Siamo lieti di dare il benvenuto al nostro nuovo operatore nella famiglia Bell e al contempo di celebrare tutti i nostri operatori del Bell 505 nei diversi segmenti di missione in tutto il mondo”.

BELL CELEBRA IL PRIMO ORDINE PER UN IFR-CONFIGURED BELL 470GXi NEL REGNO UNITO – Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato in occasione del Farnborough International Airshow 2026 di aver ricevuto un signed purchase agreement per un Bell 407GXi in configurazione IFR. Si tratta della prima volta che un cliente nel Regno Unito utilizzerà questo elicottero con un IFR configuration kit. “Il nostro team è onorato di celebrare la firma di questo contratto e di ampliare l’offerta del Bell 407GXi ai clienti nel Regno Unito”, ha dichiarato Robin Wendling, managing director, Europe, Bell. “Il Bell 407GXi si è guadagnato la reputazione di elicottero multiruolo affidabile e continuiamo a riscontrare un interesse costante per la piattaforma Bell 407GXi in tutta la regione”.

DE HAVILLAND CANADA OTTIENE LA CERTIFICAZIONE EASA PER IL TWIN OTTER CLASSIC 300-G – De Havilland Canada informa: “De Havilland Canada ha annunciato che il Twin Otter Classic 300-G ha ottenuto la certificazione dall’EASA, segnando un’altra importante pietra miliare per il next generation Twin Otter program dell’azienda. La certificazione consente le consegne del Twin Otter Classic 300-G agli operatori in tutta Europa e in altre regioni che riconoscono la certificazione EASA. Il primo velivolo certificato EASA è già stato consegnato a Zimex Aviation, con sede in Svizzera, ed è ora in servizio commerciale. Il Twin Otter Classic 300-G si basa su oltre cinquant’anni di comprovate prestazioni, integrando al contempo miglioramenti che ne aumentano l’affidabilità, la manutenibilità e le capacità operative. Il velivolo è dotato di Garmin G1000 NXi integrated flight deck, sistemi aggiornati, peso a vuoto ridotto e supporto tecnico garantito dal produttore, pur mantenendo le eccezionali prestazioni STOL e la robustezza che hanno reso il Twin Otter uno degli utility aircraft più affidabili al mondo”.

AMERICAN AIRLINES E PITTSBURG INSTITUTE OF AERONAUTICS ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP – American informa: “American Airlines e il Pittsburgh Institute of Aeronautics (PIA) hanno annunciato una nuova partnership per contribuire a preparare la prossima generazione di aviation maintenance technicians (AMTs) e creare un percorso diretto per i qualified graduates che desiderano intraprendere una carriera in American Airlines. Attraverso il protocollo d’intesa, American Airlines offrirà agli studenti del PIA Aviation Maintenance Technology program l’opportunità di conoscere le carriere nel settore della manutenzione aeronautica attraverso interazioni con i professionisti della manutenzione di American Airlines, incluse visite guidate pratiche alle strutture di manutenzione della compagnia aerea. Inoltre, gli studenti più meritevoli avranno la garanzia di un colloquio per le posizioni disponibili presso American Airlines al termine del corso e dopo aver ottenuto la FAA Airframe and Powerplant certification, facilitando così l’avvio di carriere gratificanti nella manutenzione di una delle flotte più grandi al mondo”. “Partnership come questa sono essenziali per costruire il futuro della manutenzione aeronautica”, ha dichiarato Kevin Brickner, American Senior Vice President of Technical Operations. “PIA gode di un’ottima reputazione per la preparazione degli studenti a carriere di successo nella manutenzione aeronautica e molti dei nostri ex studenti fanno parte del nostro team. American Airlines è orgogliosa di collaborare con PIA per aiutare gli studenti ad acquisire esperienza pratica nelle operazioni di volo, a costruire importanti contatti nel settore e a compiere il passo successivo verso una carriera appagante in American Airlines”.