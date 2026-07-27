Etihad Airways rafforza il suo network africano con tre partnership a luglio

Etihad Airways ha firmato tre African partnership agreements a luglio: un interline agreement con Fastjet in Zimbabwe all’inizio del mese, seguito dagli accordi con Air Peace in Nigeria e Africa World Airlines in Ghana.

“Insieme alle sei destinazioni africane annunciate da Etihad ad aprile, questi accordi consentiranno ai passeggeri di raggiungere diverse destinazioni in tutto il continente fin dal giorno del lancio delle nuove rotte.

L’interline agreement con Air Peace, la più grande compagnia aerea nigeriana, firmato a Lagos il 22 luglio, apre ai passeggeri di Etihad 20 destinazioni in Nigeria, Africa occidentale e centrale. Il Memorandum d’Intesa con Africa World Airlines, la compagnia aerea con base ad Accra che serve il Ghana e l’intera regione, firmato ad Accra il 24 luglio, definisce la cooperazione in materia di codeshare, interline, cargo and loyalty.

La settimana conclude un mese di consolidamento delle partnership iniziato con Fastjet Zimbabwe, la cui rete estende la portata di Etihad nell’Africa meridionale in vista dei voli della compagnia per Harare. Gli accordi di luglio si basano anche sulla strategic joint venture partnership di Etihad con Ethiopian Airlines e, insieme, consentono a Etihad di trasportare i propri passeggeri ben oltre le destinazioni servite dai propri aeromobili.

Le partnership africane seguono una sequenza ben precisa. Ad aprile Etihad ha annunciato sei nuove destinazioni in tutto il continente, posizionando Abu Dhabi come un efficiente corridoio tra Africa, India e Asia per passeggeri e merci, dove la domanda supera l’offerta nei settori legati al commercio. Le nuove partnership significano che, al momento del lancio di queste rotte, i passeggeri potranno proseguire il viaggio verso destinazioni in Africa occidentale e meridionale fin dal primo giorno. La tempistica rispecchia il rafforzamento dei legami tra gli Emirati Arabi Uniti e il continente africano, esemplificato dal Comprehensive Economic Partnership Agreement firmato con la Nigeria nel gennaio 2026″, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Commercial and Revenue Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’Africa è una delle aviation regions in più rapida crescita al mondo e questo mese ci siamo mossi rapidamente per crescere insieme a essa. Tre accordi a luglio, ciascuno studiato per il proprio mercato: la portata di Fastjet nell’Africa meridionale, l’ampiezza del network di Air Peace e la solidità di un quadro strategico con Africa World Airlines. Quando le nostre nuove rotte africane saranno operative, il partner network che le supporta sarà già attivo”.

“I biglietti che combinano i partner networks saranno disponibili man mano che ciascun accordo entrerà in vigore”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)