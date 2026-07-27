Etihad Airways e Africa World Airlines firmano uno strategic partnership agreement

Etihad Airways e Africa World Airlines, la compagnia con base ad Accra che da oltre un decennio collega il Ghana e l’intera West African region, hanno firmato un Memorandum d’Intesa per stabilire una partnership strategica che comprende codeshare and interline cooperation, cargo collaboration and frequent flyer programmes.

“L’accordo, firmato ad Accra, definisce un quadro di riferimento per l’integrazione dei network delle due compagnie aeree. Una volta implementato, l’accordo consentirà ai passeggeri di Etihad di viaggiare con un unico biglietto oltre Accra, verso il network di Africa World Airlines in Ghana e nell’Africa occidentale, e di portare i clienti di Africa World Airlines ad Abu Dhabi e da lì verso le 118 destinazioni del network di Etihad.

La partnership va oltre i passenger networks delle compagnie aeree. I due vettori intendono collaborare nel settore cargo, collegando gli esportatori ghanesi e dell’Africa occidentale con la capacità globale di Etihad Cargo, e nel settore della fidelizzazione, offrendo ai membri dei programmi di entrambe le compagnie aeree maggiori opportunità di accumulare e riscattare punti.

La partnership si inserisce in un contesto di crescente avvicinamento tra Ghana ed Emirati Arabi Uniti, caratterizzato da scambi commerciali, investimenti e collaborazione governativa tra i due Paesi, con conseguente aumento dei viaggi tra Accra e gli Emirati Arabi Uniti. Un collegamento commerciale diretto tra le due capitali di questi aviation markets rappresenta il naturale passo successivo.

Il Memorandum d’Intesa entrerà in vigore il 24 luglio 2026, con le singole aree di cooperazione che saranno implementate gradualmente. La partnership getta le basi per il servizio Abu Dhabi-Accra di Etihad, il cui lancio è previsto per il 24 marzo 2027. I biglietti combinati saranno disponibili per la vendita non appena l’interline cooperation entrerà in vigore”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Commercial and Revenue Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Il Ghana è uno dei mercati aeronautici più dinamici dell’Africa occidentale e Africa World Airlines è il partner ideale. Questo accordo, che comprende passenger services, cargo and loyalty, collegherà i viaggiatori e le aziende ghanesi ad Abu Dhabi e al nostro network nei mercati a più rapida crescita al mondo. Siamo qui per crescere insieme al Ghana”.

Sohail Mahmood, Chief Operating Officer, Africa World Airlines, ha dichiarato: “Africa World Airlines collega con orgoglio il Ghana e l’Africa occidentale da oltre un decennio, con una rete che include Kumasi, Tamale, Takoradi, Lagos, Abuja e Ouagadougou. Questa partnership con Etihad Airways, che coinvolge passenger, cargo and loyalty, offrirà ai nostri clienti un collegamento diretto con l’ampia rete di Abu Dhabi, favorendo al contempo maggiori opportunità per i viaggiatori ghanesi e le aziende internazionali”.

“I dettagli della interline, codeshare, cargo and loyalty cooperation saranno annunciati man mano che ciascuna di queste collaborazioni verrà implementata”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)