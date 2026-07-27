News Brevi – 27.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA LAMEZIA TERME A CIAMPINO – Si è concluso nella serata di ieri un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un bambino di 7 anni in Imminente Pericolo di Vita (IPV). Il piccolo, ricoverato precedentemente presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, necessitava di essere trasferito tempestivamente presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per ricevere cure specialistiche immediate. La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Catanzaro ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività. Il decollo è avvenuto dall’aeroporto di Lamezia Terme alle ore 19:40 a bordo di un velivolo Gulfstream G650 appartenente al 31° Stormo di Ciampino. L’aereo è atterrato presso lo scalo romano alle ore 20:40, dove il piccolo è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE ED ESERCITO ITALIANO ALL’ESERCITAZIONE PRECISE RESPONSE 2026 IN CANADA – Dall’ 8 al 26 giugno, personale altamente specializzato del 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona” dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare proveniente da più Reparti, ha partecipato, presso il Canadian Forces Base Suffiel in Alberta (Canada), all’esercitazione internazionale Precise Response 2026, uno dei più importanti eventi addestrativi della NATO dedicati alla difesa da minacce Chimiche, Biologiche, Radiologiche e Nucleari (CBRN). L’attività, organizzata dalle Forze Armate canadesi in collaborazione con il Defence Research and Development Canada (DRDC), centro d’eccellenza del Ministero della Difesa Nazionale canadese per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e capacità operative avanzate, ha riunito assetti specialistici provenienti da numerosi Paesi dell’Alleanza Atlantica e partner internazionali. Nel corso dell’esercitazione, i militari italiani hanno operato in un contesto multinazionale caratterizzato da elevato realismo addestrativo, confrontandosi con scenari complessi e dinamici che hanno richiesto rapidità decisionale, elevata preparazione tecnica e piena integrazione tra le diverse componenti partecipanti. Peculiarità della Precise Response è l’impiego controllato di agenti reali, elemento che conferisce all’attività un valore unico a livello internazionale, consentendo di verificare sul campo procedure, equipaggiamenti e capacità operative in condizioni estremamente aderenti alla realtà. I team del 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona” e dell’Aeronautica Militare hanno condotto attività di rilevazione, identificazione e campionamento di agenti contaminanti, operazioni di decontaminazione specialistica e gestione delle aree contaminate, applicando procedure avanzate riconducibili agli standard NATO e ai protocolli SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents) e CCA (Contamination Control Area). La partecipazione all’esercitazione ha rappresentato un’importante occasione per consolidare l’interoperabilità tra le Forze Armate italiane e i partner alleati, verificare l’efficacia delle procedure condivise e incrementare la capacità di risposta a incidenti o eventi CBRN in contesti nazionali e multinazionali, sia in operazioni militari sia a supporto delle autorità civili. Nel corso dell’esercitazione, la componente dell’Aeronautica Militare ha ricevuto il riconoscimento “Top Performance Radiological Contamination”, attribuito per l’elevato livello di preparazione, efficacia operativa e professionalità dimostrati nelle attività connesse alla gestione della contaminazione radiologica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS E AUSTRALIA POST ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP CON L’INIZIO DELLE FREIGHT OPERATIONS A WESTERN SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT – Qantas informa: “Qantas e Australia Post hanno esteso per ulteriori 10 anni la loro 100 year air freight partnership, per supportare la crescente domanda di consegne in 24 ore per l’e-commerce in tutta l’Australia. L’annuncio arriva in concomitanza con il primo commercial freight flight di Qantas per conto di Australia Post dal Western Sydney International (Nancy Bird Walton) Airport (WSI), che inaugura ufficialmente il nuovo 24/7 cargo terminal. I pacchi di Australia Post saranno trasportati con il primo volo, QF7340, in partenza da WSI alle 22:25 per Brisbane. Qantas Freight prevede di movimentare oltre 160.000 pacchi attraverso la struttura di 24.000 metri quadrati nelle prime 24 ore, con 12 arrivi notturni a partire dalle 22:00. I servizi domestici opereranno da e per WSI verso Melbourne, Cairns, Adelaide, Brisbane, Gold Coast e Perth, oltre a voli in coincidenza verso centri regionali, movimentando oltre 850 tonnellate di merci a settimana. L’inizio dei voli internazionali è previsto per l’inizio del prossimo anno. Qantas Freight opererà con una flotta dedicata di due A330 freighter e sei A321 freighter, con altri tre in arrivo, oltre a disporre di spazio prioritario nel cargo hold di oltre 300 aeromobili della Qantas passenger fleet. Il freight network di Qantas serve oltre 110 destinazioni in Australia e nel resto del mondo. In base al contratto a lungo termine, Qantas Freight supporterà la consegna di oltre 75 milioni di tonnellate di pacchi e merci ogni anno, in tutta l’Australia e all’estero, con volumi destinati a crescere in seguito all’aumento degli acquisti online e della domanda di consegne in 24 ore. La partnership tra Qantas e Australia Post risale al novembre del 1922”. Cam Wallace, CEO di Qantas International and Freight, ha dichiarato: “Gli australiani fanno sempre più affidamento sull’airfreight, con la continua crescita dell’e-commerce, e siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Australia Post. Negli ultimi anni abbiamo rinnovato la nostra flotta cargo, dotandola di aeromobili più nuovi, più grandi e più efficienti per supportare Australia Post e le esigenze dei suoi clienti. È un giorno storico per l’aviazione in Australia, con l’avvio dei nostri primi freight services da Western Sydney International Airport. Questo nuovo terminal ci aiuterà a soddisfare la crescente domanda di consegne entro il giorno successivo e a movimentare merci espresse in tutta l’Australia e nel mondo. Western Sydney International è un’infrastruttura fondamentale per il Paese e siamo orgogliosi di inaugurare il nostro nuovo freight terminal, che precede i primi voli passeggeri di Jetstar a ottobre e quelli di Qantas previsti per l’inizio del prossimo anno”. Paul Graham, Australia Post Group Chief Executive Officer and Managing Director, ha dichiarato: “Da oltre un secolo, Australia Post e Qantas collaborano per connettere le comunità in tutta l’Australia e questo nuovo accordo ci garantisce la possibilità di continuare a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti per gli anni a venire. L’apertura del nuovo Western Sydney International cargo terminal rappresenta un passo importante per il futuro della nostra rete”. Il CEO di WSI, Simon Hickey, ha dichiarato: “Il Cargo Precinct all’avanguardia di WSI creerà opportunità per le imprese, i lavoratori e le supply chain, collegando la zona occidentale di Sydney al resto del mondo. L’air freight è fondamentale per molti dei settori più importanti e il nostro Cargo Precinct, operativo 24 ore su 24, sarà inizialmente in grado di movimentare circa un quarto di milione di tonnellate di merci all’anno, rappresentando un enorme incremento alla complessiva air cargo capacity di Sydney. Siamo lieti di avere Qantas Freight come uno dei partner di lancio del nostro hub, con i loro aerei cargo che oggi prendono il volo”.

EMIRATES: THE PRINCESS ROYAL VISITA IL SAILGP TECH IN VISTA DELL’EMIRATES GRAT BRITAIN SAIL GRAND PRIX – Emirates informa: “Her Royal Highness The Princess Royal, in qualità di Presidente della Royal Yachting Association (RYA), ha visitato il SailGP Tech Hub di Southampton in vista dell’Emirates Great Britain Sail Grand Prix in Portsmouth, per conoscere da vicino l’ingegneria all’avanguardia, la tecnologia e la forza lavoro altamente qualificata che sono alla base di uno degli eventi sportivi e di intrattenimento in più rapida crescita al mondo. Ospitata da Sir Ben Ainslie, Team Principal and CEO of the Emirates GBR SailGP Team, RYA Chair Sir Michael Arthur e Sir Tim Clark, President of Emirates Airline, The Princess Royal ha appreso della rapida crescita globale del SailGP, degli investimenti del campionato nell’innovazione e nell’ingegneria britannica e dello sviluppo delle sue strutture tecnologiche permanenti in continua espansione a Southampton. Durante la visita, Her Royal Highness ha incontrato gli atleti del SailGP provenienti dalla Gran Bretagna e da tutta la flotta internazionale, ha visitato l’imbarcazione da regata Emirates GBR F50, ha esplorato la cutting-edge wing technology del campionato, ha provato il SailGP simulator e ha visto in prima persona come miliardi di dati vengono utilizzati per migliorare le prestazioni, il giudizio e la trasmissione televisiva in diretta”.

DELTA E STARBUCKS RIPROPONGONO LA LORO COLLABORAZIONE PER ACCUMULARE MIGLIA – Delta informa: “A partire dal 5 agosto, i linked Delta SkyMiles and Starbucks Rewards Members idonei guadagneranno 1 miglio per ogni dollaro speso presso i punti vendita Starbucks aderenti. L’aggiornamento reintroduce un metodo semplice e intuitivo per accumulare premi, rendendo più facile per i membri vedere come i loro acquisti da Starbucks si sommano per il loro prossimo viaggio con Delta. È l’ultimo esempio di come l’iscrizione a SkyMiles offra valore che va oltre il volo, creando più modi per i membri di guadagnare, divertirsi e interagire con i brands che conoscono e amano. Dal lancio della loro partnership fedeltà nel 2022, Delta e Starbucks hanno offerto ai membri l’opportunità di trasformare il caffè in un viaggio. Ora, le visite da Starbucks avvicinano i membri alla loro prossima avventura, con miglia guadagnate per gli acquisti idonei presso Starbucks. I punti possono essere guadagnati solo dai membri SkyMiles attivi che hanno volato con un volo Delta qualificante negli ultimi 12 mesi. I nuovi linked Members possono accumulare punti per i primi 12 mesi e dovranno effettuare un volo Delta valido per continuare ad accumularli in seguito. Per collegare gli accounts, visitare il sito deltastarbucks.com. Per i termini e le condizioni complete, visitare la pagina https://www.deltastarbucks.com/content/starbucks/en/terms-and-conditions.html“.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS LANCIANO IN UK I TEDDY TRACKERS – easyJet informa: “easyJet e easyJet holidays hanno annunciato oggi in UK il lancio di una nuova iniziativa per rendere le vacanze in famiglia ancora più semplici quest’estate, ponendo fine alla sofferenza causata dalla perdita dei giocattoli. easyJet e easyJet holidays hanno stretto una collaborazione con Life360, l’app per la sicurezza e la connessione familiare, per offrire gratuitamente i Teddy Trackers ai clienti easyJet e easyJet holidays in partenza per le loro vacanze. I localizzatori si fissano facilmente ai giocattoli preferiti dei bambini, rendendo più semplice tenerli d’occhio in ogni momento, tramite l’app Life360. I Life360 Tile Trackers saranno disponibili gratuitamente per le famiglie su easyJet flights and package holidays in alcuni aeroporti del Regno Unito quest’estate. Oltre 370.000 famiglie sono pronte a partire per quella che sarà l’estate più importante di sempre per easyJet e easyJet holidays, il che significa che centinaia di migliaia di bambini e i loro amati compagni di viaggio prenderanno il volo. L’iniziativa è stata lanciata dopo una ricerca commissionata da easyJet e easyJet holidays che ha rivelato l’entità dell’ansia da trasporto dei giocattoli tra le famiglie britanniche. Secondo Life360, negli ultimi 12 mesi sono stati rintracciati oltre 40.000 giocattoli in tutto il mondo tramite i Tile trackers. easyJet e easyJet Holidays intervengono per offrire un aiuto concreto, rendendo più facile che mai per le famiglie richiedere un localizzatore gratuito e viaggiare senza stress”. Stuart Wright, Customer Director at easyJet holidays, ha dichiarato: “Sappiamo che spesso sono i piccoli dettagli a fare la differenza in una vacanza in famiglia. Per molti bambini, il loro orsacchiotto preferito o un giocattolo che li conforta è una parte importante del viaggio e perderlo può essere frustrante in un momento che dovrebbe essere emozionante. Ecco perché abbiamo lanciato Teddy Trackers, per offrire alle famiglie maggiore tranquillità durante le vacanze”.

LEONARDO SI CONFERMA TRA I LEADER NELL’ANTICORRUZIONE: COMPLETATA LA TRANSIZIONE AL NUOVO STANDARD ISO 37001:2025 – Leonardo informa: “Leonardo si conferma tra le aziende leader nella lotta alla corruzione. L’esito positivo del Programma di Sorveglianza annuale della Certificazione ISO 37001, rilasciata da RINA, conferma la solidità del Sistema Anticorruzione di Leonardo e il costante impegno nell’evoluzione dei propri modelli di governance, in linea con le migliori best practice internazionali. Il percorso di adeguamento al nuovo Standard ISO 37001:2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, rafforzando un approccio sempre più orientato alla cultura della compliance. Le verifiche condotte dall’ente certificatore esterno hanno confermato l’efficacia dei presidi di controllo adottati da Leonardo per la prevenzione della corruzione, oltre alla capacità di affrontare in modo strutturato le nuove sfide che interessano il contesto economico e sociale, comprese quelle legate al cambiamento climatico e alla gestione dei conflitti di interessi”. “L’obiettivo raggiunto con il Programma di Sorveglianza Annuale della Certificazione ISO 37001 è il risultato dell’impegno quotidiano delle nostre persone e della diffusione di una cultura aziendale fondata su etica, trasparenza e responsabilità. L’adeguamento ai requisiti del nuovo Standard ISO 37001:2025 rafforza ulteriormente il percorso intrapreso, promuovendo un approccio alla compliance sempre più evoluto e integrato, in grado di tradurre i principi di buona governance in comportamenti concreti e nella gestione responsabile delle attività aziendali. È un presidio che il sistema di governance del Gruppo assicura con continuità, a partire dall’indirizzo degli organi sociali”, evidenzia Francesco Macrì, Presidente di Leonardo e Presidente dell’Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione del Gruppo. “Le verifiche svolte nell’ambito del Programma di Sorveglianza annuale della Certificazione ISO 37001 confermano l’impegno di Leonardo nel rafforzare il proprio modello di conduzione responsabile del business. Evolvere i nostri sistemi di gestione significa affrontare con efficacia anche le nuove sfide, come quelle legate al cambiamento climatico e continuare a creare valore nel tempo. Questo approccio contribuisce a sostenere uno sviluppo sostenibile dell’Azienda e a rafforzare la fiducia di tutti i nostri stakeholder”, dichiara l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Lorenzo Mariani. “L’esito positivo del Programma di Sorveglianza annuale della Certificazione ISO 37001, conferma la solidità del nostro sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e la capacità dell’Azienda di evolvere costantemente i propri modelli di governance. La migrazione al nuovo standard ISO 37001:2025 rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un approccio sempre più integrato della gestione dei rischi, che rafforza i presidi di integrità e trasparenza, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interessi”, sottolinea il Condirettore Generale di Leonardo, Gian Piero Cutillo. “Il traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno delle persone di Leonardo, il cui quotidiano contributo è determinante nel promuovere una solida cultura della prevenzione della corruzione, improntata alla legalità, alla consapevolezza e al miglioramento continuo del Sistema Anticorruzione. Tale risultato è stato reso possibile anche grazie al coinvolgimento di oltre cento colleghi di Leonardo, che hanno partecipato attivamente alle attività di verifica, contribuendo in modo significativo al successo del percorso di migrazione al nuovo Standard. Di fondamentale importanza è stato anche il ruolo svolto dai Referenti Divisionali Anticorruzione che, per la prima volta dalla loro recente designazione, hanno partecipato alle attività di audit, favorendo una maggiore diffusione della cultura della compliance all’interno della Società. Leonardo ha conseguito la Certificazione ISO 37001 per la prima volta nel 2018, attestandosi – a livello internazionale – nel gruppo di testa delle prime dieci società del settore Aerospazio, Difesa & Sicurezza (AD&S) in possesso del riconoscimento. Il sistema aziendale è sottoposto, con cadenza annuale, ad attività di sorveglianza da parte dell’Ente Certificatore esterno”, conclude Leonardo.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER GLOBALEYE – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine per due velivoli GlobalEye da un paese della Middle East region. Il valore dell’ordine è di 10,1 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2030”. “Questo ordine sottolinea il nostro impegno a fornire ai clienti multi-domain AEW&C capability collaudate in missione. Il crescente interesse internazionale per GlobalEye riflette la sua efficacia e affidabilità nelle moderne operazioni”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “GlobalEye è una advanced multi-domain AEW&C solution con una serie di sensori attivi e passivi che consentono il rilevamento e l’identificazione a lungo raggio di oggetti in aria, in mare e sulla terraferma. Fornendo informazioni in tempo reale, GlobalEye consente una maggiore situational awareness nelle aree circostanti e il rilevamento precoce delle minacce. Data la natura del settore, le circostanze relative al cliente e gli interessi di sicurezza nazionale, non verranno fornite ulteriori informazioni riguardanti questo ordine o il cliente”, conclude Saab.