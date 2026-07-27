Bombardier celebra la consegna del 200° Challenger 3500

Bombardier annuncia la consegna del 200° Challenger 3500 a Mr. Piero Ferrari, Vice Chairman of Ferrari, unendo così uno dei super-midsize jets di maggior successo della business aviation con uno dei nomi più iconici al mondo in termini di mobilità, design e artigianalità.

“L’aereo accompagnerà Mr. Ferrari nei suoi spostamenti per le gare di Formula Uno e altri impegni di lavoro, offrendo le prestazioni, il comfort e l’affidabilità richiesti da un leader sinonimo di eccellenza, precisione e innovazione.

Il raggiungimento di questo traguardo a meno di quattro anni dall’entrata in servizio sottolinea il forte slancio del velivolo sul mercato, la crescente domanda da parte dei clienti e la continua leadership di Bombardier in uno dei segmenti più competitivi della business aviation”, afferma Bombardier.

“La consegna del 200° Challenger 3500 rappresenta una pietra miliare per Bombardier e una potente testimonianza dello straordinario successo del velivolo nel super-midsize segment”, afferma David Murray, Executive Vice President, Manufacturing, IT and Bombardier Operational Excellence System. “Siamo particolarmente orgogliosi di celebrare questo traguardo con Mr. Piero Ferrari e lo ringraziamo per la fiducia che ha riposto in Bombardier. Questo risultato testimonia la straordinaria dedizione dei nostri dipendenti, la fiducia che i nostri clienti continuano a riporre in Bombardier e la solidità di un aeromobile che offre performance eccezionali, un’efficienza impressionante e un’esperienza di cabina di alto livello. Il jet Challenger 3500 si è rapidamente affermato come leader di categoria e non vediamo l’ora di consolidare questo successo”.

“Questo traguardo riflette la forte attrattiva del Challenger 3500 sul mercato sin dal suo ingresso in servizio. Dal suo primo anno completo di consegne nel 2023, l’aeromobile ha superato in termini di consegne tutti gli altri business jet model nelle medium and heavy categories, sottolineando il suo appeal tra i clienti che cercano una comprovata combinazione di performance, efficienza e comfort in cabina.

Il Challenger 3500 è diventato rapidamente uno degli aeromobili più richiesti nella sua categoria, offrendo i più bassi direct operating costs della sua classe, performance di prim’ordine, una versatilità impressionante e una cabina all’avanguardia. Forte della consolidata leadership di Bombardier nel super-midsize segment, il velivolo prosegue una tradizione vincente caratterizzata da affidabilità, performance e innovazione orientata al cliente.

Il Challenger 3500 continua inoltre a riscuotere successo tra i principali fleet operators, rafforzando ulteriormente la sua rilevanza per alcuni degli acquirenti più esigenti del settore. I recenti impegni consolidati da parte di operatori come BOND, NetJets e VistaJet evidenziano la crescente diffusione del velivolo presso una clientela esigente”, prosegue Bombardier.

“Il Challenger 3500 è dotato di una cabina progettata con cura e arricchita da diverse innovazioni che definiscono la categoria, tra cui la prima voice-controlled cabin e l’acclamato Nuage seat, originariamente introdotto sul Global 7500. Il velivolo è inoltre dotato di una Environmental Product Declaration (EPD), così come l’intera gamma di velivoli Bombardier attualmente in produzione, a conferma della posizione di Bombardier come unico business jet manufacturer ad aver pubblicato EPD per i propri aeromobili”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)