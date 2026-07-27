Safran e Aura Aero rafforzano la loro partnership strategica per l’ERA hybrid electric regional aircraft

Safran Helicopter Engines e Aura Aero hanno raggiunto un nuovo traguardo nella loro partnership relativa all’hybrid electric propulsion system dell’ERA (Electric Regional Aircraft), il futuro 19-seater regional aircraft.

“Le due società hanno firmato un accordo che riguarda lo sviluppo e l’integrazione dei Safran turbogenerators per il prototipo dell’ERA, aprendo la strada alla produzione in serie del suo sistema di propulsione. Questo accordo fa seguito a un memorandum d’intesa del 2023 e rappresenta una tappa fondamentale verso il primo volo, la certificazione e la futura entrata in servizio dell’aeromobile.

L’architettura di propulsione dell’ERA sarà composta da otto electric propulsion units alimentate da due turbogeneratori TG600, ciascuno in grado di fornire 600 kW di elettricità. Questi turbogeneratori si basano sul motore Arrano di ultima generazione di Safran Helicopter Engines e su due GENeUS electric generators forniti da Safran Electrical & Power, che fornirà anche i motori ENGINeUS per le electric propulsion units. Questa architettura è stata progettata per combinare affidabilità, prestazioni operative e bassi consumi, soddisfacendo al contempo i requisiti per l’impiego commerciale e la produzione in serie”, afferma Safran.

“Siamo particolarmente lieti di aver raggiunto questo importante traguardo nella nostra partnership con Aura Aero e di contribuire così alla decarbonizzazione del settore aeronautico insieme a questo nuovo e promettente produttore di aeromobili francese. Il nostro turbogeneratore TG600 sarà un componente chiave dell’ERA regional aircraft hybrid propulsion system. I nostri team collaboreranno ora con quelli di Aura Aero per il primo volo di un prototipo”, ha dichiarato Cédric Goubet, CEO di Safran Helicopter Engines.

“Siamo entusiasti di questa partnership con Safran, che incarna il nostro comune impegno per un’aviazione decarbonizzata. Sfruttando l’esperienza di Safran in turbogenerators and next-generation electric motors, stiamo gettando le basi per un high-performance hybrid-electric propulsion system affidabile, progettato su misura per le esigenze del trasporto aereo regionale del futuro. Insieme, stiamo promuovendo la transizione energetica del settore con tecnologie concrete su scala industriale”, ha dichiarato Jérémy Caussade, CEO e co-fondatore di Aura Aero.

“Il programma ERA è stato lanciato con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione del trasporto aereo. Mira a soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei e a sostituire gli aeromobili più vecchi attualmente in servizio sulle rotte regionali. ERA offre un nuovo approccio, con una hybrid-electric propulsion solution che contribuisce in modo significativo alla decarbonizzazione di queste rotte regionali. La risposta del mercato è stata estremamente incoraggiante, con 700 unità già preordinate.

Al contempo, Safran Electrical & Power ha rafforzato la sua partnership con Aura Aero al fine di accelerare lo sviluppo, la certificazione e l’industrializzazione delle all-electric propulsion technologies. Ciò include, in particolare, l’integrazione degli ENGINeUS engines nell’INTEGRAL E single-engine training aircraft e apre la strada a future soluzioni di propulsione innovative”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)