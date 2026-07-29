flydubai rafforza le operazioni in Italia aumentando le frequenze dei voli da Napoli e Milano Bergamo

flydubai ha incrementato i suoi collegamenti tra Dubai e Napoli portandoli a una frequenza giornaliera e si appresta a incrementare i voli per Milano Bergamo fino a due frequenze giornaliere a partire dal 31 luglio, rafforzando ulteriormente la connettività con l’Italia e ampliando la propria offerta all’interno del network europeo.

“A causa dei lavori di manutenzione programmati presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli (NAP), la compagnia opererà temporaneamente voli giornalieri tra l’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento (QSR) dal 1° al 30 novembre 2026, prima di ripristinare i servizi dall’Aeroporto Internazionale di Napoli dal 1° dicembre 2026.

Durante questo periodo, i passeggeri in possesso di prenotazioni per Napoli saranno automaticamente riprotetti sui voli da Salerno, garantendo così la continuità del viaggio senza interruzioni. Questa soluzione temporanea assicura collegamenti efficienti tra Dubai e Napoli, rafforzando al contempo il ruolo di Dubai come hub globale per viaggi, commercio e turismo.

Grazie all’incremento delle frequenze, flydubai offrirà in Italia due collegamenti giornalieri da Milano Bergamo, voli giornalieri da Napoli, tre frequenze settimanali da Catania e i servizi stagionali estivi da Olbia, operati due volte alla settimana fino alla fine di agosto”, afferma flydubai.

Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha dichiarato: “Napoli e Milano sono diventate porte d’accesso strategiche all’interno del nostro network in Italia e siamo lieti di aver ampliato le frequenze dei collegamenti da entrambe le città. La nostra priorità è continuare a garantire ai passeggeri un accesso comodo e diretto alla regione, in linea con il nostro impegno a lungo termine nel rafforzare la connettività verso destinazioni ancora poco servite e nel sostenere i flussi di commercio, turismo e persone tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia, soprattutto in vista dell’aumento della domanda di viaggi durante la stagione invernale”.

Jeyhun Efendi, Divisional Senior Vice President Commercial Operations and E-commerce di flydubai, ha aggiunto: “Il nostro impegno nel potenziare ulteriormente i collegamenti diretti con Napoli e Milano Bergamo conferma l’importanza strategica del mercato italiano e la nostra volontà di offrire ai passeggeri un accesso diretto e senza interruzioni alle principali destinazioni in Italia e nel resto del mondo. Attraverso il nostro hub di Dubai e la copertura combinata dei network di flydubai ed Emirates, oggi offriamo ai passeggeri ancora più opzioni di viaggio verso alcune delle mete più richieste al mondo, con collegamenti agevoli verso Kenya, Oman, Maldive, Sri Lanka, Zanzibar e molte altre destinazioni. Siamo felici di accogliere a bordo i nostri passeggeri mentre colleghiamo le nostre destinazioni in Italia alla nostra rete in costante espansione”.

“Nell’ambito della propria strategia di crescita del network, flydubai ha recentemente lanciato collegamenti per Aleppo (Siria), Bangkok (Thailandia) e Bengasi (Libia). Inoltre, dal 23 settembre, avvierà voli diretti per Pokhara (Nepal), ampliando ulteriormente la connettività verso destinazioni chiave in Medio Oriente e nel Sud-est asiatico.

I passeggeri che viaggiano con flydubai possono usufruire di un’esperienza di bordo di alto livello sull’intera flotta moderna di aeromobili Boeing 737 della compagnia.

L’offerta include sedili completamente reclinabili in Business Class; sedili ergonomici in Economy Class; un’ampia selezione di pasti ispirati alla cucina internazionale; snack leggeri e bevande serviti durante il volo; ore di intrattenimento a bordo disponibile gratuitamente per i passeggeri di tutte le classi.

flydubai introdurrà inoltre a breve la connettività ad alta velocità Starlink su tutta la flotta, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio all’interno del proprio network in espansione.

I collegamenti da Napoli e Milano Bergamo sono operati nell’ambito della partnership di codeshare tra flydubai ed Emirates, offrendo ai passeggeri itinerari integrati, prenotazione con un unico biglietto e registrazione del bagaglio fino alla destinazione finale.

Dal 1° al 30 novembre 2026, i voli saranno operati quotidianamente tra il Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento (QSR). I collegamenti da Napoli riprenderanno dal 1° dicembre 2026″, conclude flydubai.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)