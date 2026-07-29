THAI arricchisce l’esperienza Royal Silk Class con il nuovo Amenity Kit SIRIVANNAVARI

Thai Airways International, compagnia di bandiera della Thailandia, arricchisce l’esperienza di viaggio in Royal Silk Class con il nuovo Amenity Kit SIRIVANNAVARI Season 2, una collezione in edizione limitata realizzata in collaborazione con SIRIVANNAVARI, il brand fondato da Sua Altezza Reale la Principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya.

“Il nuovo amenity kit è disponibile su sette rotte internazionali selezionate: Milano, Parigi, Shanghai, Pechino, Londra, Tokyo Narita e Tokyo Haneda. L’inclusione di Milano conferma l’attenzione di THAI verso il mercato italiano e il costante impegno della compagnia nel proporre ai passeggeri Royal Silk Class un’esperienza di viaggio sempre più curata. Il kit si inserisce infatti nell’offerta business di THAI, che comprende comfort a bordo, attenzione personalizzata, accesso alle lounge e servizi dedicati pensati per rendere il viaggio più fluido e piacevole fin dalle fasi precedenti l’imbarco.

L’amenity kit diventa così parte dell’esperienza complessiva offerta dalla compagnia: un dettaglio di servizio che unisce funzionalità, attenzione al benessere e racconto del patrimonio culturale della Thailandia“, afferma Thai Airways.

“Il design della collezione si ispira alla bellezza dei tessuti thailandesi e al motivo reale “Siriraj Phatthraphorn”, ideato da Sua Altezza Reale la Principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Il pattern nasce da una ricerca sulle arti tradizionali e sugli antichi tessuti thailandesi, testimonianze della cultura, della natura e dello stile di vita del Paese.

La composizione decorativa richiama elementi di forte valore simbolico, tra cui il fiore Pudtan, il motivo Mayurasiri, il Kho Fueang Uba e il Kho Chao Fa 2568, armonizzati con l’orchidea, simbolo di Thai Airways, l’elefante, animale di buon auspicio nella cultura thailandese, e la tradizionale ghirlanda thailandese, emblema di benvenuto e accoglienza.

La palette cromatica è ispirata a sei tonalità floreali thailandesi: blu indaco, verde gelsomino, verde loto, giallo cassia dorata, rosa ibisco e viola orchidea. I colori evocano l’immagine di un giardino in fiore e riflettono il senso di ospitalità che caratterizza l’esperienza di viaggio con THAI.

All’interno del kit, i passeggeri trovano una selezione di prodotti pensati per migliorare il comfort durante il volo. Tra questi figurano gli articoli firmati SIRIVANNAVARI Maison, tra cui la SIRIVANNAVARI Maison Hand Cream, crema mani alla fragranza di rosa arricchita con olio naturale Jusanyu e Vitamina B3; il SIRIVANNAVARI Maison Lip Balm, balsamo labbra con burro di karité, olio di jojoba, Vitamina E e Vitamina B5; e il SIRIVANNAVARI Maison Deodorant Spray, ispirato alla tradizione thailandese e formulato con allume puro.

Completano l’amenity kit una mascherina per gli occhi coordinata con la pochette SIRIVANNAVARI, uno spazzolino in bambù, dentifricio MARVIS alla menta e tappi per le orecchie 3M, selezionati per offrire maggiore comfort e favorire il relax a bordo”, prosegue Thai Airways.

“Con il nuovo Amenity Kit SIRIVANNAVARI, THAI conferma la volontà di offrire ai passeggeri Royal Silk Class un’esperienza di viaggio distintiva, in cui servizio, comfort e attenzione al dettaglio si uniscono al racconto dell’identità thailandese. Disponibile sui voli Thai Airways in Royal Silk Class nelle rotte selezionate, il kit si inserisce come ulteriore elemento di valore dell’offerta business della compagnia, coniugando funzionalità, benessere e cultura in ogni fase del viaggio”, conclude Thai Airways.

(Ufficio Stampa Thai Airways International – Photo Credits: Thai Airways International)