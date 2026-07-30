Bombardier riporta solidi risultati nel secondo trimestre 2026

Bombardier Inc. ha annunciato solidi risultati finanziari per il secondo trimestre 2026, che riflettono il continuo raggiungimento degli obiettivi per l’intero anno.

“Grazie a condizioni di mercato resilienti e a una domanda sostenuta in tutto il suo portafoglio, l’azienda ha registrato una crescita dei ricavi e degli utili, generando al contempo un significativo miglioramento del free cash flow su base annua. Il Services business ha continuato a trainare la crescita dei ricavi, mentre la forte domanda da parte di clienti sia civili che della difesa ha contribuito alla crescita del backlog, che ha raggiunto i 21,8 miliardi di dollari a fine trimestre. Grazie alla costante attività nel Defense business e a una solida pipeline di opportunità, l’azienda rimane in linea con la 2026 guidance rivista in tutti i principali indicatori”, afferma Bombardier.

“Il nostro trimestre eccezionale dimostra la forza di un team che esegue il proprio piano al massimo delle proprie capacità con la giusta strategia. La crescita della redditività, i ricavi record dei servizi e il solido free cash flow sono tutti elementi che affondano le radici nella qualità del nostro team e nel suo impegno collettivo nei confronti dei nostri clienti”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Il velivolo Global 8000 continua a essere al vertice della sua categoria, sia in volo che negli ordini, rafforzando la nostra leadership nella business aviation. Mentre il nostro Defense business continua a espandersi parallelamente, restiamo concentrati sull’offrire comodità e assistenza ai nostri clienti, indipendentemente dalle piattaforme che utilizzano in tutto il mondo. La loro continua fiducia nei nostri prodotti, servizi e persone si riflette nel nostro portafoglio ordini in espansione, che ci fornisce una solida base per una crescita sostenuta”.

“Bombardier ha registrato ricavi pari a 2,15 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, in crescita del 6% su base annua, trainati da un contributo record di Services e da 32 consegne di aeromobili. Il Services business dell’azienda ha registrato un altro trimestre eccezionale nel secondo trimestre 2026, con un aumento dei ricavi del 14% su base annua, per un totale di 674 milioni di dollari. A testimonianza della solidità di questo settore in crescita e del costante impegno di Bombardier nei confronti della sua rete globale di assistenza post-vendita, l’azienda ha recentemente annunciato l’ampliamento del suo Singapore Service Centre, che dovrebbe quasi raddoppiare la capacità della struttura quando entrerà in funzione nella seconda metà del 2028.

Il backlog ha raggiunto i 21,8 miliardi di dollari al 30 giugno 2026, con un incremento di ben 4,3 miliardi di dollari rispetto alla fine del 2025.

Il free cash flow per il secondo trimestre 2026 ha raggiunto i 228 milioni di dollari, con un miglioramento di 392 milioni di dollari. Questa solida performance è stata trainata da un significativo miglioramento dei flussi di cassa derivanti dalle attività operative, che hanno raggiunto i 338 milioni di dollari.

Bombardier ha registrato un net income di 191 milioni di dollari, rispetto ai 193 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. L’adjusted net income ha raggiunto i 257 milioni di dollari, in aumento di 140 milioni di dollari rispetto allo stesso trimestre del 2025. L’ adjusted EPS ha raggiunto i 2,50 dollari, mentre il diluted EPS è stato pari a 1,84 dollari.

Nel trimestre, la società ha generato un adjusted EBITDA di 325 milioni di dollari, in crescita del 9% su base annua, mentre l’adjusted EBITDA margin è aumentato di 50 punti base, raggiungendo il 15,1%. Il reported EBIT si è attestato a 225 milioni di dollari, con EBIT margin del 10,5%, in aumento di 40 punti base rispetto all’anno precedente.

Bombardier ha mantenuto una solida posizione finanziaria durante il trimestre, con una liquidità disponibile di circa 1,9 miliardi di dollari e disponibilità liquide e mezzi equivalenti per 1,5 miliardi di dollari al 30 giugno 2026″, prosegue Bombardier.

“Oggi la società ha annunciato una nuova linea di credito revolving garantita quinquennale da 750 milioni di dollari con un ampio consorzio di importanti istituzioni finanziarie. La linea di credito sostituisce la linea di credito revolving esistente di Bombardier da 450 milioni di dollari, migliorando la flessibilità finanziaria e supportando la sua strategia di crescita a lungo termine”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)