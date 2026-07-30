IATA: la passenger demand cala dell’1,7% a giugno

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand per giugno 2026:

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è diminuita dell’1,7% rispetto a giugno 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è calata dello 0,6%. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è diminuita dell’1,3% su base annua. Il load factor è stato pari all’84,2% (-0,4 punti percentuali rispetto a giugno 2025).

La domanda internazionale è diminuita dello 0,9% rispetto a giugno 2025. Escludendo il Medio Oriente, la domanda è cresciuta dell’1,1%. La capacità è diminuita dello 0,6% su base annua e il load factor è stato pari all’84,2% (-0,2 punti percentuali rispetto a giugno 2025).

La domanda domestica si è contratta del 3,0% rispetto a giugno 2025. La capacità è diminuita del 2,4% su base annua. Il load factor è stato pari all’84,0% (-0,5 punti percentuali rispetto a giugno 2025).

“La domanda globale per i viaggi aerei è diminuita dell’1,7% a giugno rispetto al 2025. Ciò è dovuto in gran parte al calo dei mercati domestici in Cina, Stati Uniti e Giappone, e alla domanda internazionale, debole ma in miglioramento, per le compagnie aeree mediorientali. Sebbene la situazione in Medio Oriente sia migliorata, il riemergere delle tensioni non favorirà la ripresa della regione e l’impatto a catena dell’aumento dei prezzi del carburante continuerà a gravare sui viaggiatori con tariffe aeree più elevate. Le persone continuano a viaggiare, il che contribuisce in modo significativo alla crescita economica globale. Non c’è dubbio, tuttavia, che la stabilizzazione della situazione in Medio Oriente e la normalizzazione delle forniture di petrolio migliorerebbero le prospettive per le compagnie aeree, le economie e le società di tutto il mondo”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

L’international RPK è diminuito dello 0,9%, con una riduzione della capacità dello 0,6%. Escludendo il Medio Oriente, il traffico internazionale è aumentato dell’1,1%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda dello 0,4% su base annua. La capacità è diminuita dell’1,1% su base annua e il load factor si è attestato all’84,0% (+1,3 punti percentuali rispetto a giugno 2025). La crescita più lenta è stata causata dalla riduzione delle rotte a corto raggio da parte di alcune compagnie aeree a causa dell’aumento dei prezzi del carburante (la capacità sulle rotte internazionali all’interno dell’Asia è diminuita del 4,8%).

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento della domanda dell’1,5% su base annua. La capacità è aumentata del 2,0% su base annua e il load factor si è attestato all’87,1% (-0,5 punti percentuali rispetto a giugno 2025). La crescita sul corridoio Europa-Asia è stata dell’11,0%, la più rapida tra tutti i major international route corridors.

Le compagnie aeree nordamericane hanno registrato una diminuzione della domanda dell’1,0% su base annua. La capacità è diminuita dello 0,7% su base annua e il load factor si è attestato all’86,9% (-0,3 punti percentuali rispetto a giugno 2025).

Le compagnie aeree mediorientali hanno registrato una diminuzione della domanda del 14% su base annua. La capacità è diminuita dell’11% su base annua e il load factor si è attestato al 76,3% (-2,6 punti percentuali rispetto a giugno 2025). L’impatto della guerra in Iran continua a causare un forte calo del traffico su base annua, ma il tasso di diminuzione si è dimezzato su base mensile a partire da aprile.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 3,5% su base annua. La capacità è cresciuta del 6,3% su base annua. Il load factor si è attestato all’81,6% (-2,2 punti percentuali rispetto a giugno 2025).

Le compagnie aeree africane hanno visto un aumento della domanda del 6,7% su base annua. La capacità è aumentata del 7,0% su base annua. Il load factor si è attestato al 74,2% (-0,3 punti percentuali rispetto a giugno 2025).

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è diminuito del 3,0% a giugno 2026 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il traffico domestico in Brasile è aumentato dello 0,9%, ma tutti gli altri principali mercati hanno registrato un calo, ad eccezione dell’Australia, rimasta stabile. I cali più marcati si sono registrati in Cina (-5,2%) e Giappone (-3,8%), probabilmente a causa dell’aumento dei prezzi del carburante. In questi mercati si è inoltre osservata una diminuzione del load factor, ma il calo maggiore si è registrato in Brasile (-2,5 punti percentuali).

L’industria aeronautica sollecita i governi africani ad allineare API and PNR Programs agli standard globali

L’African Airlines Association (AFRAA), l’Airlines Association of Southern Africa (AASA) e l’International Air Transport Association (IATA) hanno esortato gli Stati africani ad implementare gli Advance Passenger Information (API) and Passenger Name Record (PNR) systems in conformità con gli International Civil Aviation Organization (ICAO) standards e le global best practices.

Gli API and PNR systems forniscono ai governi informazioni sui passeggeri prima del viaggio, contribuendo a rafforzare la sicurezza delle frontiere, a supportare le forze dell’ordine e a facilitare la circolazione dei viaggiatori legittimi. È fondamentale, tuttavia, che gli Stati africani che implementano API e PNR lo facciano in conformità con gli standard concordati a livello internazionale, supportati da chiari quadri giuridici e operativi. Questi includono legittimità; proporzionalità; scopo; coerenza e accuratezza.

Le organizzazioni hanno inoltre esortato i governi a non finanziare API and PNR national border security programs attraverso oneri imposti alle compagnie aeree e/o ai passeggeri. Le politiche dell‘ICAO in materia chiariscono che la sicurezza delle frontiere è una responsabilità governativa e che i costi correlati, inclusi quelli associati ai programmi API e PNR, dovrebbero essere finanziati dai governi piuttosto che dalle compagnie aeree o dai passeggeri. Imporre tariffe API e PNR alle compagnie aeree per finanziare i programmi governativi di sicurezza delle frontiere aumenta il costo dei viaggi, compromette la connettività e indebolisce i benefici economici che l’aviazione genera attraverso il turismo, il commercio e gli investimenti.

“Sosteniamo l’implementazione di Advance Passenger Information and Passenger Name Record data transfer e riconosciamo l’importante ruolo che i dati dei passeggeri svolgono nel garantire la sicurezza delle frontiere. Tuttavia, questi sistemi devono essere allineati a standard riconosciuti a livello internazionale e finanziati adeguatamente. Un approccio coerente, con la collaborazione tra governi e industria, migliora i risultati in termini di sicurezza, rende i viaggi più agevoli, tutela i dati personali ed evita costi e complessità inutili. Mentre l’Africa continua a rafforzare la connettività aerea, AFRAA, AASA e IATA restano impegnate a collaborare con i governi, le istituzioni regionali e i partner internazionali per sostenere la corretta implementazione dei passenger data programs che migliorano la sicurezza, consentendo al contempo un trasporto aereo sicuro, efficiente e accessibile”, hanno dichiarato Abdérahmane Berthé, Secretary General of AFRAA, Aaron Munetsi, CEO of AASA, Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President, Africa and Middle East.

(Ufficio Stampa IATA)