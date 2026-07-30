Lufthansa Group presenta un’offerta per una quota di minoranza in TAP Air Portugal

Lufthansa Group ha presentato oggi un’offerta a Parpública, la società di investimento statale portoghese, nell’ambito della procedura di gara per TAP Air Portugal. L’acquisizione di una quota di minoranza iniziale mira a instaurare una partnership a lungo termine tra Lufthansa Group e TAP Air Portugal al fine di garantire un futuro di successo e sostenibile a TAP come compagnia aerea nazionale portoghese.

Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group, ha dichiarato: “Lufthansa Group vanta una partnership strategica, consolidata e di fiducia con il Portogallo. Da decenni investiamo in Portogallo, creando e tutelando posti di lavoro qualificati e collegando il Paese con l’Europa. Il nostro interesse ad acquisire una partecipazione nel nostro partner Star Alliance TAP Air Portugal rappresenta il passo successivo e logico. Vogliamo rafforzare la compagnia aerea nazionale portoghese, integrandola in Lufthansa Group e consolidandola come compagnia aerea leader per l’Atlantico meridionale, con Lisbona come hub strategico. Con SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, abbiamo dimostrato come l’integrazione europea del nostro Lufthansa Group garantisca prospettive di crescita e sviluppo per i nostri mercati e hub principali”.

“Lufthansa Group opera in Portogallo da oltre 70 anni. Attualmente, le compagnie aeree del Gruppo offrono 353 voli settimanali da e per il Portogallo. La compagnia impiega oltre 500 professionisti qualificati nel Paese. Con la costruzione di una nuova Lufthansa Technik facility per la riparazione di engine parts and aircraft components in Santa Maria da Feira, vicino a Porto, si prevede che questo numero supererà le 1.000 unità entro il 2030. L’offerta di Lufthansa Group al Portogallo va quindi oltre un semplice investimento finanziario. Essa coniuga settant’anni di presenza industriale con un aumento dell’occupazione e degli investimenti, il tutto integrato da un impegno sociale. Non da ultimo, la recente creazione di help alliance Portugal, la prima sede europea dell’organizzazione umanitaria al di fuori della Germania, dimostra la grande importanza del Portogallo per Lufthansa Group. In questo modo, Lufthansa Group presenta un’offerta che coniuga aspetti strategici, industriali, sociali e finanziari.

Lufthansa Group ha già sviluppato con successo compagnie aeree nazionali come SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e, più recentemente, ITA Airways, preservandone al contempo l’identità nazionale. In quanto maggiore gruppo aereo al di fuori degli Stati Uniti, Lufthansa Group offre le dimensioni, l’esperienza e la stabilità finanziaria necessarie per creare valore sostenibile e rafforzare il ruolo di TAP Air Portugal come ambasciatrice del Paese nel mondo”, afferma Lufthansa Group.

“La partnership rafforzerebbe la posizione di Lisbona come hub atlantico strategicamente importante all’interno del network di Lufthansa Group. La connettività tra l’Europa e altre regioni, come l’America Latina, l’Africa e il Nord America, potrebbe essere ampliata”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)