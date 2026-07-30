Air France-KLM presenta un’offerta vincolante per una partecipazione fino al 49,9% in TAP Air Portugal

Air France-KLM ha annunciato oggi di aver presentato a Parpública un’offerta vincolante per l’acquisizione di una quota compresa tra il 44,9% e il 49,9% di TAP Air Portugal, un passo decisivo nel processo di privatizzazione della compagnia aerea.

“L’offerta si concretizza in un piano strategico completo per rafforzare TAP, con proiezioni dettagliate sulla creazione di posti di lavoro e valore in tutto il Portogallo.

L’offerta è accolta con favore da Delta Air Lines, joint venture partnere azionista di Air France-KLM. Il sostegno e l’allineamento di Delta Air Lines riflettono un obiettivo condiviso, qualora TAP entrasse a far parte di Air France-KLM: rafforzare ulteriormente la connettività globale del Portogallo, in particolare sul Nord Atlantico”, afferma Air France-KLM Group.

Benjamin Smith, CEO, Air France-KLM Group, ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni, i nostri team hanno lavorato a stretto contatto con le parti interessate portoghesi per elaborare la nostra proposta più solida per TAP. Quella che abbiamo presentato oggi non è solo una proposta di prezzo per una compagnia aerea. È un piano strategico, ampio e completo a lungo termine per TAP e per il Portogallo nel suo complesso. È anche una visione di dove vorremmo portare questa stimata compagnia di bandiera, ampliando l’eredità di quanto costruito dal talentuoso personale di TAP negli ultimi 81 anni. Inoltre, siamo lieti di poter contare sul supporto e sulla collaborazione del nostro partner di lunga data Delta Air Lines. Il nostro obiettivo primario è garantire una crescita a lungo termine per TAP, non solo a Lisbona, ma anche a Porto e in altre città del Portogallo, e farlo in modo sostenibile, come parte di un gruppo solido e internazionale determinato a creare valore nei paesi d’origine delle sue compagnie aeree. Con questa offerta, Air France-KLM ribadisce il suo impegno a creare un campione europeo dell’aviazione globale, sostenendo attivamente la sovranità europea”.

Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines, ha dichiarato: “Delta sostiene l’investimento proposto dal nostro joint venture partner Air France-KLM in TAP, che migliorerebbe le opzioni di viaggio transatlantiche e il ruolo del Portogallo come destinazione di riferimento per viaggi d’affari e di piacere. Siamo entusiasti di vedere Air France-KLM e TAP crescere attraverso l’Atlantico negli anni a venire, offrendo maggiore scelta, migliore connettività e una rete più solida per i viaggiatori”.

“Se selezionata, Air France-KLM posizionerebbe Lisbona come suo hub esclusivo per l’Europa meridionale, rafforzando la rete globale del Gruppo ed espandendo la connettività verso mercati chiave, in particolare nelle Americhe e in Africa. La posizione di leadership di TAP sulle rotte strategiche per il Brasile sarebbe un valido complemento al portafoglio di rotte esistente di Air France-KLM, già collegato a una fitta rete nazionale in Brasile grazie alla consolidata partnership con la compagnia aerea brasiliana GOL.

Qualora TAP entrasse a far parte di Air France-KLM, si inserirebbe nella rete commerciale globale del Gruppo, che comprende Air France, KLM e Transavia. Dopo la conferma dell’aggiudicazione dell’investimento in TAP da parte di Air France-KLM, Delta avvierebbe tempestivamente le negoziazioni con TAP per un accordo commerciale strategico che preveda, tra l’altro, accordi di codeshare reciproci e vantaggi per i programmi fedeltà. Delta condividerebbe inoltre le migliori prassi per massimizzare l’esperienza dei clienti comuni. Questo livello rafforzato di partnership commerciale offrirebbe vantaggi ai clienti comuni, fornendo maggiori opzioni e una rete più solida sulle rotte transatlantiche.

L’approccio unico di Air France-KLM al consolidamento privilegia la cooperazione all’interno di un quadro chiaro, progettato per massimizzare le sinergie economiche e operative reciprocamente vantaggiose, con una forte attenzione al dialogo sociale. TAP beneficerebbe appieno di una fluida integrazione in un gruppo più ampio e solido, con economie di scala e una portata globale, rafforzando così la propria posizione competitiva. Tale cooperazione si estenderebbe a tutte le aree di business e includerebbe un focus sulla decarbonizzazione, una priorità strategica fondamentale sia per Air France-KLM che per TAP“, prosegue Air France-KLM.

“Nell’ambito dell’offerta vincolante presentata oggi, Air France-KLM ha illustrato il suo piano per lo sviluppo di nuove attività di Manutenzione, Riparazione e Revisione (MRO) in Portogallo, complementari al continuo sviluppo delle attività del Gruppo in Francia e nei Paesi Bassi. Questo obiettivo sarà raggiunto in stretta collaborazione tra Air France-KLM e le rispettive divisioni MRO di TAP, partner da oltre 20 anni.

La roadmap prevede l’apertura di nuove strutture MRO in aree strategiche del Portogallo, dedicate alla manutenzione di aeromobili e motori di ultima generazione, un’area di competenza fondamentale per entrambi i partner. Questi investimenti previsti genereranno posti di lavoro altamente qualificati a beneficio dell’economia portoghese.

TAP avrà inoltre accesso a nuove opportunità commerciali e alle tecnologie innovative di Air France-KLM Group, in particolare per quanto riguarda le iniziative digitali e l’integrazione dell’intelligenza artificiale per le attività MRO.

Air France Industries KLM Engineering Maintenance è uno dei principali fornitori di servizi MRO al mondo, con oltre 3.000 aeromobili gestiti da più di 200 clienti in tutto il mondo.

L’offerta di Air France-KLM è pienamente conforme ai requisiti stabiliti dal governo portoghese. Mira a massimizzare le sinergie in tutti i settori aziendali, preservando e valorizzando al contempo le risorse chiave di TAP, tra cui il management, il brand, la rete e la sede centrale in Portogallo, nonché l’hub di Lisbona.

L’offerta vincolante è stata presentata a Parpública il 29 luglio 2026. Essa conferma il costante e forte interesse del Gruppo per TAP“, conclude Air France-KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)