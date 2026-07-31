Airbus si aggiudica il contratto per lo SpainSat NG-III secure communications satellite

Airbus Defence and Space si è aggiudicata un contratto da Hisdesat per agire come prime contractor per lo sviluppo e la costruzione di SpainSat NG-III, il satellite per comunicazioni sicure più avanzato d’Europa.
“Basandosi sulla progettazione e sull’implementazione dei suoi predecessori, il satellite introduce miglioramenti tecnologici che offrono maggiore agilità operativa, larghezza di banda ampliata e protezione superiore contro le interferenze e le minacce elettroniche”, afferma Airbus.
“Nell’odierno complesso scenario geopolitico, SpainSat NG-III rafforza l’autonomia strategica spagnola ed europea garantendo comunicazioni critiche per la Spagna, la NATO e le nostre forze alleate”, ha dichiarato Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus Defence and Space.
“Lo SpainSat NG programme rappresenta la secure satellite communications constellation più avanzata d’Europa, in grado di fornire high-capacity, encrypted command-and-control connectivity for defence and government missions.
In qualità di prime contractor, Airbus progetterà, integrerà e testerà il satellite presso i propri stabilimenti, avvalendosi della solida esperienza maturata con la famiglia SpainSat NG. Il programma continua a mobilitare i settori spaziali europeo e spagnolo.
Sviluppato da Airbus in Spagna, il satellite integra advanced X-band receive and transmit active antennas di ultima generazione. Queste offrono le capacità di 16 antenne tradizionali, in grado di riconfigurare rapidamente la propria copertura fino a 1.000 volte al secondo, rilevando e mitigando le interferenze elettroniche con elevata precisione. Thales Alenia Space, in Spagna, è responsabile degli UHF and military Ka-band payloads”, prosegue Airbus.
“SpainSat NG-III incorpora caratteristiche di resilienza rinforzate per resistere a high-altitude nuclear events and electromagnetic pulses, soddisfacendo i più rigorosi standard in materia di intelligence dei segnali, anti-jamming e anti-spoofing. La sua copertura operativa si estende dal Nord e Sud America attraverso l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente. Insieme a SpainSat NG-I, lanciato nel 2025, la portata copre due terzi della Terra”, conclude Airbus.
(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)