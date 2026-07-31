Il Cessna Citation CJ3 Gen3 effettua il suo primo volo, avviando il processo di certificazione

Textron Aviation Inc., società di Textron Inc., ha recentemente raggiunto un traguardo fondamentale con il primo volo del Cessna Citation CJ3 Gen3 prototype aircraft, che fa avanzare il next-generation light jet verso la certificazione. Con questo traguardo, tutti e tre i next-generation Citation light jets – CJ4 Gen3, CJ3 Gen3 e M2 Gen3 – sono entrati nella fase di flight testing, a dimostrazione del continuo slancio dell’intero Cessna next-generation light jet portfolio.

“Questo traguardo conferma lo slancio positivo del CJ3 Gen3 program e riflette la disciplina, l’innovazione e l’impegno di questo team”, ha dichiarato Chris Hearne, senior vice president, Engineering & Programs. “Ora inizieranno i flight texting completi per questo velivolo, con una rigorosa validazione delle sue performance, mentre continuiamo a lavorare per ottenere la certificazione FAA e l’entrata in servizio”.

Decollando dal Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport, i piloti Steve Helmer e Dave Welbrock si sono concentrati sul test delle funzionalità del software in cockpit durante il primo volo di quasi due ore. L’aeromobile ha raggiunto un’altitudine massima di 41.000 piedi e una velocità massima indicata di 278 nodi.

“Dal decollo all’atterraggio, l’aeromobile ha dimostrato le qualità di manovrabilità e le prestazioni dei sistemi che ci aspettavamo”, ha affermato Helmer, pilota collaudatore. “Questo primo volo ha confermato mesi di preparazione e ha fornito una solida base per l’ampliamento dei test e la prosecuzione del programma di certificazione”.

Progettato sulla base del feedback dei clienti, il Citation CJ3 Gen3 integra il Garmin Emergency Autoland nella Garmin G3000 avionics platform, offrendo una maggiore tranquillità durante il viaggio sia ai piloti che ai passeggeri. L’aeromobile combina una tecnologia in cockpit intuitiva e avanzata con performance, payload e l’efficienza operativa che i clienti si aspettano dai business jet Cessna Citation.

“Il Citation CJ3 Gen3 si basa su tutto ciò che i clienti apprezzano della famiglia CJ3, incorporando al contempo la tecnologia da loro richiesta per rendere il volo ancora più intuitivo e rassicurante”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales & Marketing. “Dall’avionica avanzata Garmin a un’esperienza in cabina raffinata, questo velivolo riflette il nostro impegno nel fornire innovazioni pratiche ai clienti”.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)