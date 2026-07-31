Cambiamenti nel Top Management di Lufthansa Group

Lufthansa Group sta nominando nuovi dirigenti per diverse posizioni di leadership all’interno delle sue compagnie.

Edelweiss

Edi Wolfensberger sarà il nuovo CEO della compagnia aerea svizzera Edelweiss a partire dal 1° ottobre 2026. Succederà a Bernd Bauer, che lascia Lufthansa Group. Edi Wolfensberger ha ricoperto finora la carica di Chief Operating Officer (COO) di Eurowings. Cittadino svizzero, ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 2008 presso Swiss International Air Lines. Negli anni successivi, ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali in diverse società del Gruppo. Ad esempio, è stato Managing Director of Lufthansa Aviation Training Switzerland e COO and Accountable Manager of Brussels Airlines.

Eurowings

Matthias Spohr succederà a Edi Wolfensberger come COO of Eurowings a partire dal 1° ottobre 2026. È a capo di Lufthansa Aviation Training dal 2021. Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali all’interno di Lufthansa Group dal 2013. Tra gli altri incarichi, è stato Head of Fleet at Germanwings e successivamente ha diretto le operazioni di volo presso Eurowings. Matthias Spohr è in possesso di una licenza di istruttore per la famiglia Airbus A320. Oltre alle sue responsabilità dirigenziali, attualmente vola come comandante per Lufthansa Airlines. La decisione sulla nomina del successore di Lufthansa Aviation Training verrà presa al più presto.

Lufthansa City Airlines

Michael Kircher assumerà la carica di nuovo CEO and Accountable Manager of Lufthansa City Airlines a partire dal 1° novembre 2026. Inoltre, ricoprirà anche il ruolo di Co-Managing Director of Lufthansa Aviation GmbH. Succederà a Peter Albers, che, come previsto da tempo, si dedicherà interamente al suo ruolo di comandante di Lufthansa Airlines. Michael Kircher proviene da Austrian Airlines, dove attualmente ricopre il ruolo di Nominated Person Crew Training and Head of Training, oltre a essere comandante di aeromobili della famiglia Airbus A320. Ha inoltre ricoperto temporaneamente il ruolo di Accountable Manager at Austrian Airlines.

Bernd Bauer, CEO di Edelweiss, lascerà Lufthansa Group a partire dal 1° ottobre 2026. Ha iniziato la sua carriera nel settore aeronautico nel 1994 presso Crossair e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in SWISS dal 2002 in poi, prima di diventare CEO di Edelweiss nel 2014. Dal 2022 al 2025 è stato anche CEO di Discover Airlines, Lufthansa leisure airline, posizionando con successo la giovane compagnia nel mercato tedesco dei viaggi e del turismo privato.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, ha dichiarato: “Nel corso della sua eccezionale carriera all’interno Lufthansa Group, Bernd Bauer ha svolto un ruolo decisivo nello sviluppo del leisure airline business, contribuendo in modo significativo al successo del Gruppo nel suo complesso. Ha guidato con successo Discover Airlines attraverso un periodo difficile e ha trasformato Edelweiss in una compagnia aerea di punta di Lufthansa Group, dimostrando sempre visione imprenditoriale e coraggio, passione, un forte spirito di squadra e straordinarie doti di leadership. Grazie alla sua eccellente gestione, Bernd Bauer ha gettato le basi per una crescita sostenibile – e quindi di successo – per entrambe le compagnie aeree”.

Peter Albers ricopre la carica di CEO of Lufthansa City Airlines da ottobre 2024, guidando la compagnia aerea più giovane di Lufthansa Group. È anche Co-Managing Director of Lufthansa Aviation GmbH. In precedenza, ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali all’interno di Lufthansa Group. Tra gli altri incarichi, è stato Accountable Manager for Lufthansa Cargo’s transport management.

Heiko Reitz, Member of the Executive Board of Lufthansa Airlines, ha dichiarato: “Peter Albers ha assunto la responsabilità in un periodo difficile e, insieme al suo team, ha sviluppato con successo Lufthansa City Airlines dopo la sua fondazione. Dalla sua nascita e dall’inizio delle operazioni fino ad oggi, ha plasmato Lufthansa Aviation. Con determinazione, creatività e un obiettivo chiaro, ha gettato le basi per una crescita solida e sostenibile di City Airlines in futuro. Non vedo l’ora di lavorare con Michael Kircher, che ha ottenuto grandi successi in Austrian Airlines e che metterà a frutto la sua esperienza e competenza per sviluppare ulteriormente Lufthansa City Airlines”.

Matthias Spohr nominato Chief Operating Officer of Eurowings

Matthias Spohr, attualmente Managing Director of Lufthansa Aviation Training GmbH, entrerà a far parte dell’Executive Board of Eurowings come Chief Operating Officer (COO) a partire dal 1° ottobre 2026. Sarà responsabile per Crew Operations, Flight Operations, Ground & Customer Operations, Safety, Security & Compliance Monitoring, Project Ops Performance Optimisation, così come per Technical Fleet Management/Eurowings Technik. In qualità di membro del three-person Executive Board e presieduto dal CEO Max Kownatzki, Spohr succederà a Edi Wolfensberger. Wolfensberger diventerà il nuovo CEO of Edelweiss.

“Per Matthias Spohr, Eurowings è un territorio familiare: dal 2015 al 2021 ha ricoperto il ruolo di Head of Flight Operations at Eurowings Germany and Nominated Person Flight Operations. Matthias Spohr ha iniziato la sua carriera nel settore aeronautico nel 1990, completando la sua formazione presso la scuola di volo Lufthansa di Brema. In attesa di un impiego presso Lufthansa, ha studiato economia all’Università della Ruhr di Bochum, laureandosi in economia. Dal 1995 in poi, Spohr ha pilotato aeromobili Airbus A320 e A340 per Lufthansa. Nel 2005, si è formato come comandante di A320 presso Condor Berlin. Spohr è entrato in Germanwings nel 2013 come Head of the A320 fleet.

Presso Lufthansa Aviation Training (LAT), Matthias Spohr è stato responsabile, a partire dal 2021, della ristrutturazione e del rilancio di successo dell’European Flight Academy. Ha inoltre fornito un impulso fondamentale alla crescita e all’ulteriore sviluppo delle altre società di LAT. Ciò ha incluso, in particolare, lo sviluppo moderno ed efficiente della formazione dei piloti attraverso il riallineamento strategico del modello degli istruttori, il rafforzamento di nuove aree di business e il consolidamento di ulteriori attività commerciali all’interno della product division ‘Beyond Aviation Training’. Nel complesso, queste misure hanno significativamente rafforzato il posizionamento e il ruolo di LAT all’interno di Lufthansa Group“, afferma Eurowings.

Matthias Spohr, 56 anni, è sposato e ha tre figli.

Bernd Bauer cede la guida di Edelweiss a Edi Wolfensberger

Il Lufthansa Group Executive Board ha nominato Edi Wolfensberger nuovo CEO di Edelweiss. Assumerà la guida di Edelweiss il 1° ottobre 2026, succedendo a Bernd Bauer, che lascia la compagnia dopo dodici anni di successi alla guida.

“Edi Wolfensberger vanta una lunga esperienza dirigenziale nel settore dell’aviazione ed è stato Chief Operating Officer (COO) and member of the Executive Board at Eurowings dall’aprile 2022. In precedenza, il quarantacinquenne svizzero ha ricoperto, tra gli altri ruoli, quello di COO di Brussels Airlines e di Managing Director of Lufthansa Aviation Training Switzerland AG. Ha iniziato la sua carriera nel 2008 presso SWISS, dove ha ricoperto diverse posizioni nei dipartimenti finanziario e commerciale”, afferma Edelweiss.

Edi Wolfensberger afferma: “È un grande onore per me assumere la guida di Edelweiss. Bernd Bauer e il suo team hanno sviluppato la compagnia in modo eccellente negli ultimi anni, posizionandola con successo come compagnia aerea premium per le vacanze. Non vedo l’ora di continuare questa storia di successo insieme al personale e di guidare Edelweiss verso il futuro”.

“Bernd Bauer ha avuto un’influenza decisiva su Edelweiss durante i suoi dodici anni di mandato. Sotto la sua guida, la compagnia si è trasformata da holiday airline con poco meno di 500 dipendenti in una delle Swiss premium holiday airline, che oggi impiega quasi 1.700 persone. Durante questo periodo, la rete di rotte è stata ampliata da circa 40 a oltre 100 destinazioni, il numero di passeggeri trasportati è triplicato e la flotta e la gamma di prodotti sono state continuamente modernizzate. Allo stesso tempo, ha conferito al brand Edelweiss un’immagine fresca e contemporanea, rafforzandone il posizionamento come compagnia aerea premium per i viaggi. Tra i traguardi chiave si annoverano l’espansione del business a lungo raggio con l’introduzione dell’Airbus A340 e, più recentemente, l’introduzione dell’Airbus A350 e della nuova generazione di cabine. Inoltre, Bernd Bauer ha guidato con successo Edelweiss attraverso la pandemia, ponendo le basi per l’attuale solidità della compagnia”, prosegue Edelweiss.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, ha dichiarato: “Nel corso della sua eccezionale carriera all’interno di Lufthansa Group, Bernd Bauer ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’holiday airline sector, contribuendo in modo significativo al successo dell’intero Gruppo. Ha portato Discover Airlines al successo in un periodo difficile e ha trasformato Edelweiss in una compagnia aerea di punta di Lufthansa Group, dimostrando sempre visione imprenditoriale e coraggio, passione, un forte spirito di squadra e una leadership eccezionale. Grazie alla sua eccellente gestione, Bernd Bauer ha spianato la strada a una crescita sostenibile e, di conseguenza, di successo per entrambe le compagnie aeree”.

Bernd Bauer ha affermato: “Edelweiss è sempre stata per me una vera passione. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i miei colleghi di Edelweiss e di tutto Lufthansa Group per la fiducia e l’eccellente collaborazione. Ho apprezzato moltissimo questi ultimi anni. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono convinto che Edelweiss continuerà ad avere successo in futuro”.

“Bernd Bauer ha compiuto 60 anni l’anno scorso. All’interno di Lufthansa Group, i dirigenti generalmente si ritirano dalle attività operative al raggiungimento dei 60 anni. Ha iniziato la sua carriera nel settore dell’aviazione nel 1994 presso Crossair e ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in SWISS dal 2002 in poi, prima di assumere la guida di Edelweiss nel 2014. Dal 2022 al 2025 è stato anche CEO di Discover Airlines, Lufthansa holiday airline, e ha posizionato con successo la neonata compagnia nel mercato tedesco dei viaggi e del turismo”, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Eurowings – Edelweiss – Photo Credits: Lufthansa Group)