Airbus consegna alla Francia il primo NH90 progettato per le operazioni speciali

Airbus Helicopters ha consegnato ufficialmente il primo NH90 Standard 2 alla Direzione Generale degli Armamenti francese (DGA).

“Questa nuova variante dell’NH90 TTH è stata progettata specificamente per le operazioni speciali. La Francia ha ordinato un totale di 18 elicotteri NH90 Standard 2, che saranno consegnati entro la metà del 2029. Saranno impiegati dallo squadrone delle forze speciali dell’Aviazione dell’Esercito francese di stanza a Pau. Nel dicembre 2025, la Spagna si è unita al programma ordinando 31 NH90 in una configurazione analoga”, afferma Airbus.

“Siamo onorati di consegnare questo NH90 Standard 2 alle forze armate francesi”, ha dichiarato Matthieu Louvot, CEO di Airbus Helicopters. “Questo nuovo standard si basa sulle comprovate capacità dell’NH90 TTH, arricchite da innovative funzionalità concepite appositamente per le forze speciali. Più che mai, gli operatori delle forze speciali potranno portare a termine le loro missioni più complesse anche negli ambienti più impegnativi”, ha aggiunto. “Siamo molto lieti che anche la Spagna abbia aderito allo sviluppo delle funzionalità che miglioreranno la consapevolezza situazionale dell’equipaggio. Ciò dimostra che questo nuovo standard dell’NH90 è destinato a diventare il punto di riferimento per le forze speciali in tutto il mondo”.

“La configurazione Standard 2 prevede l’integrazione del sistema elettro-ottico Safran Euroflir 410 D (EOS), un nuovo generatore di mappe digitali, la predisposizione per un terzo membro dell’equipaggio e nuovi finestrini scorrevoli posteriori di dimensioni maggiorate, in grado di ospitare armi per l’autodifesa. Include inoltre le predisposizioni per una rapida integrazione del Direct Aperture System (DAS), attualmente in fase di sviluppo, che garantirà una migliore visibilità in condizioni di volo avverse (neve, polvere, nebbia), sia di giorno che di notte. Tra gli ulteriori aggiornamenti figurerà anche l’adozione del casco Thales TopOwl completamente digitale, capace di visualizzare simultaneamente sulla visiera le immagini provenienti dal DAS e dall’EOS.

Il programma NH90 Standard 2 è stato commissionato nel 2020 dalla NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) a NHIndustries (NHI) e alle aziende partner (Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker)”, prosegue Airbus.

“NHIndustries è la più grande rotorcraft joint venture ed è responsabile della progettazione, produzione e supporto dell’elicottero NH90, uno dei modelli di riferimento tra gli elicotteri militari di ultima generazione. L’azienda riunisce le migliori competenze dell’European rotorcraft and defence industry, ed è controllata da Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%). Ciascuna delle società apporta una lunga tradizione aerospaziale, contribuendo con le proprie competenze e il proprio know-how di eccellenza al prodotto finale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)