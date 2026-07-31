L’Arriel 2K, il motore che equipaggia l’elicottero Leonardo AW09, ha ricevuto la certificazione EASA

Il motore Arriel 2K che equipaggia l’elicottero AW09 di Leonardo ha ricevuto il type certificate dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA). Si tratta di un traguardo importante verso l’entrata in servizio dell’AW09, il nuovo single-engine helicopter di Leonardo.

“L’Arriel 2K è stato sottoposto ai primi bench tests nel 2022 e ha effettuato il suo primo volo sull’AW09 nel marzo 2023. Da allora, ha accumulato più di 4.100 ore di test, di cui oltre 600 ore di volo. I ground tests sono stati effettuati presso il Safran Helicopter Engines site in Bordes, così come presso il DGA testing center in Saclay, vicino a Parigi, e includevano icing and endurance tests”, afferma Safran.

“La certificazione dell’Arriel 2K segna un altro passo decisivo verso l’entrata in servizio dell’AW09. Tutti i team di Safran Helicopter Engines sono pronti a supportare Leonardo e i suoi clienti nella messa in servizio di questo nuovo elicottero”, ha affermato Cédric Goubet, CEO di Safran Helicopter Engines.

“L’Arriel 2K è una nuova variante della famiglia di motori Arriel 2, nella 1.000 shp power class. È dotato di una engine interface ottimizzata per l’AW09 ed è stato progettato attorno a un collaudato e robusto gas generator comprendente un compressore a due stadi (uno stadio assiale e uno stadio centrifugo) che offre un’elevata compressor efficiency in un pacchetto particolarmente compatto. La camera di combustione anulare garantisce una combustione pulita ed efficiente. L’Arriel 2K è inoltre dotato di dual-channel FADEC (Full Authority Digital Engine Control) e di un EACB (Engine Auxiliary Control Box), che riducono il carico di lavoro del pilota

Gli operatori dell’AW09 beneficeranno del Safran Helicopter Engines global support network e della sua offerta di servizi completa, compresi servizi digitali avanzati come health monitoring and predictive maintenance capabilities. Questi servizi massimizzano la disponibilità del motore e riducono i costi operativi”, prosegue Safran.

“Arriel è la famiglia di motori per elicotteri più venduta di Safran, con oltre 15.500 unità prodotte per oltre 40 diversi tipi di elicotteri. Con oltre 66 milioni di ore di volo, il motore Arriel ha guadagnato un alto livello di fiducia tra gli operatori di elicotteri ed è diventato il punto di riferimento per i light helicopter engines. In termini di affidabilità, durata e operabilità, l’Arriel si è affermato come riferimento nel settore”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Safran)