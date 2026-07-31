News Brevi – 31.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: AVVICENDAMENTO AL COMANDO DEL 72° STORMO – Si è svolta venerdì 31 luglio, presso il 72° Stormo di Viterbo, la cerimonia di avvicendamento al Comando del Reparto tra il Colonnello Alessandro Fiorini, Comandante uscente, e il Colonnello Giovanni Maria Pasqualucci, Comandante subentrante. L’evento è stato presieduto dal Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3ª Regione Aerea, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio e del personale del Reparto. La cerimonia ha sancito il passaggio di consegne alla guida dell’ente dell’Aeronautica Militare deputato alla formazione e all’addestramento dei piloti militari di elicottero delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. Attraverso la Scuola Elicotteri Interforze, il Reparto garantisce la preparazione iniziale e avanzata degli equipaggi di volo, il mantenimento delle qualifiche operative e lo sviluppo delle capacità addestrative nazionali e della cooperazione internazionale nel settore dell’ala rotante. Il Colonnello Alessandro Fiorini conclude il proprio mandato dopo aver guidato il 72° Stormo in una fase di profonda trasformazione, culminata con il recente trasferimento dalla storica sede di Frosinone all’aeroporto militare di Viterbo e con l’avvio operativo della Nuova Scuola Elicotteri dell’Aeronautica Militare. Nel rivolgere il proprio saluto al personale, il Colonnello Fiorini ha dichiarato: “Avete la possibilità di definire il futuro di questo aeroporto e dello spazio aereo circostante, affinché sia abilitante alle innumerevoli esigenze dell’Aeronautica Militare, dell’Esercito Italiano e dell’Aviazione Civile”. Nel prendere la parola, il Colonnello Giovanni Maria Pasqualucci ha sottolineato le sfide e le opportunità del periodo: “L’insediamento in questo aeroporto rappresenta l’opportunità di consolidare un moderno polo di formazione interforze, valorizzando le sinergie con l’Aviazione dell’Esercito, con la quale condividiamo questo importante contesto operativo e addestrativo”. Nel suo intervento, il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito ha evidenziato la valenza strategica del polo elicotteristico di Viterbo, ringraziando il Colonnello Fiorini “per aver guidato saggiamente con competenza e determinazione una fase storica per il 72° Stormo” e formulandogli i migliori auguri per il futuro incarico. Rivolgendosi poi al neo Comandante, il Generale ha affermato: “Al Colonnello Pasqualucci la Forza Armata ha affidato il compito di consolidare il percorso già avviato, guidando lo Stormo con equilibrio, competenza e visione, rafforzando ulteriormente il legame con il territorio e con le Istituzioni”. Infine, ha espresso un messaggio di incoraggiamento al personale e di gratitudine alle famiglie per il costante sostegno. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale passaggio del drappo di Reparto e il saluto alle Bandiere e al personale schierato. Costituito il 1° febbraio 1960 ed operativo a Viterbo presso l’aeroporto “Fabbri”, il 72° Stormo continua così il suo percorso di crescita come punto di riferimento nazionale e interforze per il volo ad ala rotante (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SALVAVITA DA CAGLIARI A ROMA – Si è concluso nel primo pomeriggio di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di tre mesi in imminente pericolo di vita, in codice “IPV”. Il piccolo paziente è stato trasferito con la massima tempestività da Cagliari a Roma a bordo di un velivolo Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari per consentire il ricovero immediato del neonato presso il Policlinico Gemelli di Roma, è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce le missioni operative della flotta di Stato. L’aeromobile è decollato dall’aeroporto di Cagliari Elmas alle ore 15.00. A bordo ha preso posto un’équipe medica dell’ospedale “Casula” di Cagliari, che ha garantito il monitoraggio e l’assistenza sanitaria continua durante la traversata. L’atterraggio presso lo scalo di Roma Ciampino è avvenuto alle ore 15.40. Una volta a terra, il neonato è stato prontamente affidato alle cure dell’ambulanza per il successivo trasferimento al Policlinico Gemelli. L’intervento è un esempio della prontezza operativa e della capacità di risposta rapida degli equipaggi e dei velivoli dell’Aeronautica Militare. I reparti di volo della Forza Armata sono operativi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, con mezzi ed equipaggi pronti a muoversi in tempi ridottissimi per assicurare il trasporto d’urgenza non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche e interventi di soccorso a favore della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL VICE DIRETTORE ENAC INCONTRA I VERTICI DI LEONARDO VELIVOLI A CASELLE – L’Enac informa: “Ieri, 30 luglio, il Vice Direttore Generale di Enac Ing. Fabio Nicolai, insieme al Direttore Territoriale Nord-Ovest Ing. Giuseppe Ignoti, ha incontrato, presso lo stabilimento di Torino Caselle, i vertici di Leonardo Velivoli, Ing. Dario Marfè, Ing. Riccardo Busca, Ing. Massimo Chiominto, Ing. Mirco Bertuzzo e il Chief Test Pilot e Responsabile delle Operazioni Volo Com.te Mario Mutti. Nel corso dell’incontro è stato analizzato lo stato di avanzamento del processo di approvazione di alcune modifiche al velivolo C 27J, condotto dal team congiunto Enac – EASA”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL 37° STORMO DI TRAPANI-BIRGI – Giovedì 30 luglio, presso l’aeroporto militare di Trapani-Birgi, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento alla guida del 37° Stormo tra il Colonnello Giuseppe Ambrosio, Comandante subentrante e il Colonnello Daniele Mastroberti, Comandante uscente. L’evento, presieduto dal Comandante delle Forze da Combattimento di Milano, Generale di Divisione Aerea Marco Lant, si è svolto alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio. Il momento fondamentale è stato il passaggio della Bandiera di Guerra tra le mani del Comandante uscente a quelle del subentrante che rappresenta l’onore, la tradizione e il ricordo dei Caduti del 37° Stormo. Nel suo discorso di commiato il Colonnello Mastroberti ha voluto ringraziare il Generale Lant per il costante sostegno durante gli anni d’intenso lavoro svolti alla guida dello Stormo e “per la sua preziosa e calibrata leadership, sempre chiara, lungimirante e d’ispirazione” nonché le Istituzioni locali per la collaborazione e lo spirito di squadra dimostrati in ogni occasione. Ha, poi, rivolto un pensiero particolare alle donne e agli uomini del 37° Stormo: “Vi ringrazio per la fiducia che mi avete dato – ha detto – grazie per avermi seguito, per avermi ispirato, per avermi supportato, per avermi indicato la strada giusta e, anche, per avermi detto di no quando era il momento di farlo”. Proseguendo: “Mi avete dato tantissimo in questi anni, professionalmente e umanamente, più di quanto potessi immaginare. Sarò per sempre in debito con voi tutti e con questo bellissimo territorio che, inevitabilmente, continuerò a chiamare casa”. Il Comandante uscente ha, poi, concluso il proprio intervento augurando al Colonnello Ambrosio un’esperienza entusiasmante e ricca di sfide: “In un sistema così complesso come uno Stormo, così difficile da calibrare – ha concluso – credi nelle persone, non alle circostanze”. Nel suo discorso d’insediamento, invece, il Colonnello Ambrosio ha espresso la sua gratitudine alle Superiori Autorità per la fiducia accordata nel conferirgli il prestigioso incarico e, ringraziando il suo predecessore per gli eccezionali traguardi raggiunti dal 37° Stormo in campo nazionale e internazionale, ha sottolineato come “questo Stormo ha costruito nel tempo legami di amicizia e collaborazione che oggi considero parte integrante della sua forza e che mi impegno, sin dal primo giorno a coltivare e rafforzare”. Si è rivolto, poi, al personale dello Stormo: “Vi guardo e mi sento estremamente orgoglioso che da oggi sarò la vostra guida”, ha detto, evidenziando “le indiscutibili capacità tecnico operative e soprattutto l’incommensurabile spirito di servizio che vi caratterizzano”. “Ai più giovani – ha aggiunto – chiedo idee ed energia senza trattenersi, il vostro sguardo libero dalle abitudini è una risorsa che intendo valorizzare pienamente. A voi più anziani, a chi ha più esperienza, chiedo di guidare la continua evoluzione del 37° Stormo e non subirla. La credibilità maturata in anni di servizio unita alla vostra concretezza nel raggiungimento dell’obiettivo è la leva più potente che abbiamo. Io mi impegno ad indirizzarvi dove ci saranno incertezze e a rendere sempre chiaro il senso di ciò che chiedo” e ha concluso dicendo: “Molto di quello che faremo non sarà ordinario ma vi garantisco che sarà straordinariamente avvincente”. Ha preso la parola, infine, il Gen. D.A. Lant che dapprima si è congratulato con il Colonnello Mastroberti per l’efficace e puntuale azione di comando svolta alla guida del 37° Stormo. Il 37° Stormo è inquadrato nella struttura di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, tramite sistemi integrati sin dal tempo di pace con quelli degli altri Paesi appartenenti alla NATO: il servizio di prontezza operativa è svolto dai piloti del 18° Gruppo con i velivoli F-2000A, pronti a decollare con immediatezza in qualsiasi condizione meteorologica. Inoltre il 37° Stormo garantisce i servizi di assistenza al volo a beneficio sia del traffico militare che di quello civile che transita dall’aerostazione “Vincenzo Florio”; sostiene le attività di Protezione Civile, ospitando nel periodo estivo il rischieramento di Canadair per il contrasto agli incendi boschivi; supporta programmi dell’industria aerospaziale italiana; fornisce supporto logistico e amministrativo agli altri enti presenti sul sedime nonché al Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MORTARA: AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA 112ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA – Mercoledì 29 luglio 2026 presso la 112ª Squadriglia Radar Remota di Mortara (PV), si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Squadriglia tra il Capitano Francesco Margiotti, Comandante uscente, e il Capitano Kevin Scalise, Comandante subentrante. L’evento, presieduto dal Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi DA/AV di Borgo Piave, Generale di Brigata Giacomo Ghiglierio, ha visto la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio oltre ai Gonfaloni dei Comuni circostanti ed ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, con la loro presenza, hanno dato il giusto riconoscimento e valore ad un momento così significativo. Nel suo discorso di commiato il Capitano Margiotti, che lascia il comando della Squadriglia dopo tre anni, nel ripercorre i momenti più salienti e i traguardi raggiunti, ha espresso parole di ringraziamento per il personale della Squadriglia. Il Capitano Scalise, ha sua volta, ha ringraziato il Generale Ghiglierio e le Superiori Autorità per la fiducia accordatagli. Il Generale Ghiglierio, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della cerimonia. La 112ª Squadriglia Radar Remota di Mortara è posta alle dipendenze della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la D.A./A.V. di Borgo Piave, principale struttura della 3ª Divisione del Comando Logistico. Il Reparto assolve ai compiti istituzionali di mantenere in efficienza i sistemi radar della Difesa Aerea Nazionale/Nato e i sistemi di comunicazione in dotazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

THALES SELEZIONATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI TACAN ALL’AERONAUTICA MILITARE SPAGNOLA – Thales informa: “Il sistema dispiegabile di nuova generazione Tactical Air Navigation (D-TACAN) di Thales si è aggiudicato un contratto con la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per la fornitura di un sistema di Navigazione Aerea Tattica Dispiegabile (D-TACAN) all’Aeronautica militare spagnola. Il contratto include un pacchetto completo di supporto logistico integrato che comprende parti di ricambio, formazione e documentazione per garantire la disponibilità operativa a lungo termine del sistema. Prodotto da Thales in Italia, presso lo stabilimento di Gorgonzola (Milano), e integrato e mantenuto da Thales in Spagna, il sistema D-TACAN testimonia il contributo di Thales al rafforzamento della cooperazione industriale europea e al sostegno della sovranità europea. La tecnologia TACAN di Thales è stata individuata come pienamente rispondente i rigorosi requisiti richiesti per questa capacità chiave nell’ambito della Strategia NATO per la Comunicazione, la Navigazione e la Sorveglianza Aeronautica (CNS), per supportare operazioni aeree resilienti e sicure nello spazio aereo dell’Alleanza, anche grazie a una robusta capacità di navigazione alternativa in ambienti con segnale GNSS negato o disturbato. Basato sul sistema Ground Based TACAN 553 di ultima generazione di Thales, il D-TACAN offre una capacità di navigazione completamente autonoma e rapidamente dispiegabile per l’Aeronautica spagnola. Trasportabile via aria, mare, ferrovia o strada, il sistema è progettato per supportare operazioni militari in una vasta gamma di scenari, migliorando al contempo la flessibilità operativa, l’efficienza e la resilienza cyber”.

AMERICAN CELEBRA I VETERANI CON UNO SPECIALE HONR FLIGHT DURANTE EAA VENTURE – American informa: “American Airlines, in collaborazione con EAA Venture e Missions of Honor, ha ospitato oltre 100 veterani della guerra del Vietnam per uno speciale Yellow Ribbon Honor Flight nell’ambito della 73ª edizione dell’EAA AirVenture, la manifestazione aeronautica di Oshkosh, nel Wisconsin. Organizzato annualmente durante la più grande manifestazione aeronautica e salone aeronautico del mondo, il volo in onore dei veterani della guerra del Vietnam rende omaggio al loro servizio alla nazione. Il volo di quest’anno si è svolto il 24 luglio, come parte dell’omaggio ai veterani di AirVenture. Il volo, offerto da American Airlines e operato da un equipaggio interamente composto da volontari, è stato effettuato a bordo del “Flagship Valor”, un Airbus A321 dedicato a coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate statunitensi e, in particolare, a coloro che hanno ricevuto la prestigiosa Medal of Honor. I veterani hanno volato da Oshkosh a Washington, D.C., dove hanno ricevuto un’accoglienza all’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington (DCA). Durante la visita, hanno visitato diversi luoghi di interesse storico e militare, tra cui il Cimitero Nazionale di Arlington, dove hanno assistito al cambio della guardia, il Memoriale dell’Aeronautica, il Lincoln Memorial e lo Smithsonian National Museum of American History. Al loro ritorno a Oshkosh, i veterani sono stati accolti da migliaia di partecipanti allo spettacolo aereo in una commovente celebrazione in onore del loro servizio”. “Sostenere la nostra comunità militare e di veterani è fondamentale per American Airlines, e siamo orgogliosi di aver contribuito a offrire a questi veterani un’esperienza di volo d’onore unica, che rende omaggio al coraggio e ai sacrifici compiuti per servire il nostro Paese”, ha dichiarato Randy Stillinger, American Manager of Military and Veteran Programs.

AMERICAN AIRLINES: PROSEGUE LA MODERNIZZAZIONE DI DFW – American informa: “Nell’ultimo episodio di Forever ForwardSM at DFW, Maryam Ali, American’s Director of Customer Care, illustra tutte le novità in arrivo per il nuovo Terminal F del Dallas Fort Worth International Airport’s (DFW) new Terminal F. Il Terminal F, che prenderà vita in tre fasi – la prima sarà inaugurata il prossimo anno e l’ultima completata nel 2030 – sarà interamente dedicato ad American Airlines. Offrirà 31 nuovi gate, un nuovo parcheggio multipiano, un sistema di gestione bagagli senza interruzioni, una struttura dedicata ai controlli federali (FIS), l’accesso Skylink, l’esperienza di check-in Flagship®, una lounge Provisions by Admirals ClubsSM, nuove opzioni di ristorazione, servizi moderni e molto altro. Forever ForwardSM at DFW è la nuova serie di brevi video di American Airlines che porta gli spettatori dietro le quinte del progetto di modernizzazione pluriennale del DFW. Essendo l’aeroporto di casa e il principale hub di American Airlines, DFW accoglie più passeggeri di qualsiasi altro aeroporto della rete della compagnia. American Airlines sta investendo miliardi di dollari per modernizzare e potenziare il suo hub principale, offrendo un’esperienza di viaggio più agevole a clienti e dipendenti, maggiore certezza per quanto riguarda orari e coincidenze e migliorando la capacità di DFW di gestire condizioni meteorologiche avverse e altri imprevisti. Il progetto Forever ForwardSM at DFW presenta gli aggiornamenti che i clienti potranno apprezzare nei prossimi anni e si inserisce nel consolidato impegno di American Airlines nei confronti del Texas e delle numerose comunità servite dalla compagnia, coinvolgendo i clienti in ogni fase del processo”.

SAC RICEVE IL PREMIO “ONE TO WATCH” – SAC informa: “Lo scorso 29 luglio, SAC ha ricevuto il prestigioso premio “One to Watch” per la VIP Lounge “Angelo D’Arrigo” dell’Aeroporto di Catania inaugurata ad aprile 2025; un riconoscimento che celebra le lounge aeroportuali che si sono distinte nei precedenti 12 mesi per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Introdotto come nuova categoria nell’ambito dei Priority Pass Excellence Awards 2026, il premio “One to Watch” viene assegnato esclusivamente sulla base delle valutazioni e delle recensioni dei membri Priority Pass, che sono state oltre 702.000. Un riconoscimento che è dunque il risultato degli eccellenti riscontri ricevuti dai passeggeri che hanno portato la valutazione complessiva della lounge a un punteggio medio di 4,2, con un aumento di 1,71 punti”. “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che valorizza il percorso intrapreso con la nuova Lounge e conferma il nostro impegno nel rafforzare l’offerta aeroportuale. Puntiamo su infrastrutture che migliorino concretamente l’esperienza dei passeggeri e rendano lo scalo sempre più competitivo e attrattivo. Questo spazio è stato pensato per rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più attenta a comfort, efficienza e qualità dei servizi. È un segnale chiaro della nostra visione di crescita e modernizzazione continua”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore delegato di SAC.

SAC: CONCLUSA LA PRIMA FASE PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI MAGGIORANZA, RESI NOTI GLI AMMESSI ALLA SECONDA FASE – SAC informa: “Si è conclusa la prima fase della procedura per la selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale, di SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso. Alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico, SAC aveva ricevuto 14 manifestazioni di interesse presentate da operatori economici italiani e internazionali. Completata la fase di verifica della documentazione e dei requisiti previsti dall’avviso, sono risultati ammessi a proseguire il percorso 10 operatori: Corporacion America Airports S.A., Royal Schiphol Group, Mundys S.p.A., Adani Airport Holdings Limited, Save S.p.A., 2I Aeroporti S.p.A., Mag Overseas Investment Ltd, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund, Vinci Airports s.a.s.. Nel corso della conferenza stampa di aggiornamento che si è tenuta presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, alla presenza del Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, del Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, della Presidente e dell’Amministratore delegato di SAC, Anna Quattrone e Nico Torrisi, è stato sottolineato come l’esito della prima fase abbia confermato l’attrattività del sistema aeroportuale gestito da SAC e l’interesse del mercato nei confronti delle prospettive di crescita degli aeroporti di Catania e Comiso, infrastrutture strategiche per la mobilità, il turismo e lo sviluppo economico della Sicilia. Con la comunicazione degli operatori ammessi prende ufficialmente avvio la seconda fase della procedura. I soggetti selezionati saranno invitati a partecipare alle successive fasi secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza. L’operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento e valorizzazione di SAC, con l’obiettivo di individuare un partner industriale qualificato in grado di sostenere lo sviluppo infrastrutturale, la competitività e la crescita del sistema aeroportuale siciliano nel lungo periodo”. “La conclusione della prima fase rappresenta un passaggio significativo di un percorso che conferma l’elevato interesse manifestato per il nostro sistema aeroportuale e la fiducia nelle sue prospettive di sviluppo. Ora si apre una fase altrettanto importante, nella quale l’obiettivo sarà individuare il partner in grado di presentare il progetto industriale più solido, capace di sostenere gli investimenti necessari a rafforzare la competitività degli aeroporti di Catania e Comiso, preservandone il ruolo strategico per la Sicilia nell’interesse pubblico”, hanno dichiarato Anna Quattrone e Nico Torrisi, Presidente e Amministratore delegato di SAC.

EMIRATES PRESENTA I SUOI SERVIZI PER IL CORPORATE SEGMENT A GBTA 2026 – Emirates informa: “Emirates si prepara a interagire con corporate clients, small and medium-sized enterprises (SMEs) and travel management companies alla Global Business Travel Association (GBTA) Convention in Chicago, che si terrà dal 3 al 5 agosto. La partecipazione di Emirates alla fiera consentirà alla compagnia aerea di fornire informazioni preziose sulle sue iniziative, i prodotti premium e i servizi pensati per soddisfare le esigenze del suo crescente corporate travel segment. Emirates dà il benvenuto a tutti i visitatori presso il suo stand dedicato a GBTA 2026, dove la compagnia aerea presenterà i suoi pluripremiati prodotti pensati per i business travellers, come la First Class suite e i suoi Business Class seat sul suo aeromobile di ultima generazione, l’Airbus A350. Sarà inoltre esposta la Premium Economy, che offre il servizio distintivo della compagnia aerea e comfort e dotazioni di alto livello. Con una vasta rete di quasi 140 destinazioni, Emirates sottolinea come la sua connettività globale e i viaggi senza intoppi possano offrire ai viaggiatori d’affari un’esperienza efficiente e affidabile verso destinazioni in Asia, Africa e Australasia, tra cui Dubai. Oltre ai voli con scalo a Dubai, Emirates offre anche comodi collegamenti diretti da Newark ad Atene, da New York JFK a Milano e da Miami a Bogotà. Un ricco programma di workshop esclusivi, pensati per interagire direttamente con i principali clienti, offrirà al team di Emirates l’opportunità di mostrare come la compagnia aerea si stia evolvendo per soddisfare al meglio le loro esigenze, raccogliendo al contempo feedback attraverso discussioni che consentiranno a Emirates di migliorare continuamente la propria offerta di prodotti e servizi. Attraverso la sua partecipazione alla fiera del turismo, Emirates interagirà con un’ampia gamma di target di riferimento rilevanti per i viaggi d’affari, tra cui agenzie di viaggio e operatori del settore, presentando i suoi prodotti speciali che consentono loro di offrire ai propri clienti servizi personalizzati. La compagnia aerea si rivolgerà anche alle PMI, mostrando offerte selezionate, incentivi, tariffe speciali, vantaggi di viaggiare con Emirates e Business Rewards, il suo programma fedeltà dedicato. Inoltre, i titolari di PMI che visiteranno lo stand Emirates al GBTA avranno l’opportunità di ricevere 10.000 punti Business Rewards iscrivendosi al programma fedeltà tramite lo speciale codice QR presente in loco. Presso lo stand sarà inoltre esposta una collezione in edizione limitata di zaini “Aircrafted for Kids”, realizzati con materiali riciclati provenienti dal programma di ammodernamento degli aeromobili in corso. Gli zaini, creati dal team di ingegneri interno della compagnia aerea, vengono donati ai bambini di ONG meritevoli, contribuendo così a migliorare le comunità locali attraverso il sostegno all’istruzione. Ad oggi, quasi 4.000 zaini sostenibili “Aircrafted for Kids” sono stati distribuiti a scuole e centri comunitari in tutto il mondo. Emirates opera negli Stati Uniti dal 2004 e ora serve 12 città statunitensi, tra cui Boston, Los Angeles, Houston, Chicago, Washington D.C., Seattle, Newark, Dallas, San Francisco, Miami, Orlando, oltre a New York JFK”.

LA FAA RILASCIA IL PIANO PER LA TRANSIZIONE DEI GENERAL AVIATIONAIRCRAFT ALL’UNLEADED GAS – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) ha pubblicato il suo Transition Plan for Unleaded Aviation Gasoline, che fornisce una roadmap per integrare in sicurezza l’unleaded fuel nella general aviation fleet. Il piano prevede un approccio graduale per affrontare fuel testing and authorization, raccogliere esperienza di mercato, attuare la transizione a livello nazionale e gestire la transizione specifica in Alaska”. “La transizione all’unleaded fuel è un passo avanti positivo per la general aviation community e per le persone che vivono e lavorano vicino agli aeroporti per l’aviazione generale”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Il nostro impegno per integrare in sicurezza gli unleaded fuels è uno sforzo collaborativo che coinvolge tutti, dai produttori di aeromobili e i fornitori di carburante agli aeroporti e ai piloti in cockpit”. “Il piano soddisfa una disposizione del FAA Reauthorization Act del 2024 che impone all’agenzia di collaborare con l’industria aeronautica per la transizione sicura della piston-engine fleet a unleaded aviation gas entro il 2030. Questa collaborazione è avvenuta tramite l’Eliminate Aviation Gasoline Lead Emissions (EAGLE) initiative. La FAA sta testando tre diversi carburanti presso il William J. Hughes Technical Center nell’ambito della prima fase della transizione, al fine di affrontare questioni chiave relative a prestazioni e compatibilità. La FAA aggiornerà il piano al termine della prima fase. Nel gennaio 2026, la FAA ha pubblicato una bozza del piano di transizione e ha invitato il pubblico a presentare osservazioni. L’agenzia ha utilizzato tali osservazioni per migliorare e chiarire il piano definitivo. La FAA riassumerà le osservazioni in un documento supplementare che verrà pubblicato alla fine del 2026”, conclude la FAA.