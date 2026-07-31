Rolls-Royce riporta solidi risultati nel primo semestre 2026

Rolls-Royce ha riportato i risultati del primo semestre 2026.

“Ottima performance nel primo semestre, trainata dalla continua implementazione del programma di trasformazione.

L’underlying operating profit è aumentato del 46% a 2,5 miliardi di sterline. L’underlying operating margin è stato pari al 22,5%, con una maggiore redditività in tutte le divisioni, a testimonianza dell’impatto delle iniziative strategiche e dei miglioramenti operativi.

Free cash flow di 2,0 miliardi di sterline, trainato da un maggiore underlying operating profit e da maggiori investimenti a supporto di una crescita redditizia a medio termine e oltre.

Full year 2026 guidance rivista al rialzo”, afferma Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, CEO, ha dichiarato: “La nostra trasformazione continua a dare i suoi frutti e stiamo dimostrando che Rolls-Royce è ora un’azienda molto diversa da quella del passato. Abbiamo sbloccato nuove opportunità di crescita in tutto il Gruppo e creato un portafoglio resiliente e diversificato, con tre divisioni solide in grado di rispondere ai cambiamenti del contesto esterno con agilità e rapidità. Nel primo semestre dell’anno abbiamo compiuto progressi significativi a livello operativo e strategico. In Civil Aerospace, dove abbiamo continuato a migliorare la redditività del nostro servizio post-vendita, abbiamo anche di fatto eliminato gli aircraft on ground, offrendo un significativo vantaggio operativo ai nostri clienti. In Defence, abbiamo continuato a consolidare la nostra posizione di leadership nella propulsione autonoma, raggiungendo diversi traguardi chiave nel periodo. In Power Systems, abbiamo registrato un’ulteriore crescita redditizia nei data center, tra cui La crescente domanda. Dopo la recente vittoria in Svezia, Rolls-Royce SMR si è aggiudicata tutte le gare d’appalto europee nel settore nucleare e si trova in una posizione unica per diventare leader di mercato a livello globale.

Un ottimo inizio d’anno ci consente di rivedere al rialzo la nostra guidance per il 2026, nonostante il conflitto in Medio Oriente. Prevediamo ora di realizzare un underlying operating profit di 4,7-4,9 miliardi di sterline e un free cash flow di 3,8-4,0 miliardi di sterline. Ciò rafforza ulteriormente la nostra fiducia nei nostri obiettivi a medio termine. Le azioni intraprese e gli investimenti effettuati guideranno una crescita redditizia significativa nel medio termine e oltre”.

“Underlying revenue nel primo semestre 2026 pari a 11,279 miliardi di sterline.

L’ underlying operating profit è stato pari a 2,5 miliardi di sterline (primo semestre 2025: 1,7 miliardi di sterline) con un underlying operating margin del 22,5% (primo semestre 2025: 19,1%) e una redditività migliorata in tutte e tre le divisioni.

Civil Aerospace ha registrato un underlying operating margin del 25,3% (primo semestre 2025: 24,9%). Questo risultato è stato trainato da una solida large engine aftermarket performance, con margini più elevati derivanti dai contratti di assistenza a lungo termine (LTSA).

Defence ha registrato un underlying operating margin del 21,0% (primo semestre 2025: 15,4%), a testimonianza delle azioni a supporto di una solida performance del mercato post-vendita.

Power Systems ha riportato un underlying operating margin del 20,3% (primo semestre 2025: 15,3%), trainato dalla solida performance della generazione di energia, che riflette volumi più elevati, un mix migliorato e un’ottimizzazione commerciale, oltre a maggiori profitti per il settore pubblico. In tutto il Gruppo, le azioni di efficienza dei costi continuano a dare i loro frutti”, prosegue Rolls-Royce.

“Un primo semestre positivo ci dà la fiducia necessaria per rivedere al rialzo la nostra guidance per l’intero anno 2026, nonostante un contesto esterno incerto. Ciò riflette la continua attuazione delle nostre iniziative strategiche, tra cui l’ottimizzazione commerciale e la riduzione dei costi.

Underlying operating profit: 4,7 miliardi – 4,9 miliardi di sterline (precedente: 4,0 miliardi – 4,2 miliardi di sterline)

Free cash flow: 3,8 miliardi – 4,0 miliardi di sterline (precedente: 3,6 miliardi – 3,8 miliardi di sterline)”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)