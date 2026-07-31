IAG riporta una performance robusta nel primo semestre 2026, nonostante le difficoltà a breve termine

IAG ha riportato i risultati del primo semestre 2026.

Luis Gallego, CEO di IAG, ha dichiarato: “Con questi risultati, IAG ha dimostrato ancora una volta che i suoi eccellenti fondamentali supportano la continua creazione di valore per i nostri azionisti, nonostante l’impatto della crisi in Medio Oriente e dei più ampi eventi geopolitici. Siamo ben posizionati per affrontare queste difficoltà a breve termine grazie a un portafoglio diversificato di brands di livello mondiale in mercati ampi e attraenti, margini leader del settore, un significativo free cash flow e un solido bilancio, nonché interessanti rendimenti per gli azionisti. Il nostro programma di trasformazione a lungo termine ha creato la resilienza di cui ora beneficiamo: prodotti e servizi apprezzati dai nostri clienti, operazioni efficienti e puntuali e una struttura dei costi contenuta. Ciascuna delle nostre divisioni è fortemente concentrata sulla continua attuazione dei propri piani di trasformazione per generare ulteriori benefici a lungo termine. Rimangono saldi i nostri principi e la nostra strategia, che ci hanno reso uno degli airline group con le migliori performance al mondo”.

“Crescita dei ricavi trainata dalla continua e forte domanda di viaggi, nonché dal portfolio diversificato di mercati e proposte per i clienti. Solido utile operativo nel primo semestre, ottenuto grazie a una performance dei ricavi resiliente nonostante una capacità inferiore a quella prevista.

Un primo trimestre solido e un secondo trimestre resiliente hanno generato un margine operativo leader del settore, al netto degli exceptional items, pari al 10,9% per il primo semestre 2026.

Aumento dei ricavi dell’1,0%, a 16,064 miliardi di euro, trainato dalla continua e forte domanda di viaggi.

Operating profit before exceptional items nel semestre pari a 1,757 miliardi di euro (1,878 miliardi di euro nel primo semestre 2025) e operating margin before exceptional items del 10,9% (11,8% nel primo semestre 2025)

Forte controllo dei costi che ha permesso di raggiungere non-fuel unit cost in linea con la guidance fornita in occasione della presentazione dei risultati di fine anno, nonostante una capacità inferiore a quella pianificata.

IAG Loyalty continua a registrare un’elevata crescita, margini elevati ed un eccellente free cash flow.

Per il secondo trimestre, ricavi in aumento dello 0,2%, a 8,883 miliardi di euro, grazie all’incremento dei rendimenti che ha compensato la riduzione della capacità, l’impatto negativo della crisi in Medio Oriente e la tempistica della Pasqua. Operating profit before exceptional items nel trimestre in calo del 16,3%, a 1,406 miliardi di euro, principalmente a causa dell’impatto dell’aumento dei costi del carburante.

Recupero di circa il 60% dell’aumento dei costi del carburante attraverso la crescita dei ricavi e iniziative di riduzione dei costi, in linea con la guidance.

Significativo free cash flow nel semestre di 2,905 miliardi di euro (primo semestre 2025, 2,097 miliardi di euro)”, afferma IAG.

“Riguardo l’outlook, IAG prevede che la domanda di viaggi sulla nostra rete rimarrà forte. Attualmente abbiamo circa il 57% di prenotazioni per il secondo semestre dell’anno, con ricavi prenotati in linea con l’anno scorso. Prevediamo che i nostri mercati a lungo raggio rimarranno positivi e che i mercati a corto raggio saranno competitivi.

Continuiamo a prevedere di recuperare circa il 60% dell’aumento dei costi del carburante, attraverso iniziative sia sui ricavi che sui costi, in linea con la precedente guidance. La nostra politica di copertura rimane invariata.

Prevediamo che i costi unitari non relativi al carburante rimarranno invariati, incluso il beneficio derivante dalle fluttuazioni valutarie di circa un punto percentuale, che riflette una crescita della capacità significativamente inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto.

Total fuel cost scenarios da 8,3 miliardi di euro basati sulla curva del 30 giugno 2026 a 8,6 miliardi di euro basati sulla curva del 27 luglio 2026. Spese in conto capitale di circa 3,4 miliardi di euro.

Prevediamo che 16 aeromobili saranno consegnati nel 2026″, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)