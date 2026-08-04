La Colombia acquisisce il KC-390 Millennium

Embraer ha annunciato che la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ha firmato un contratto per l’acquisizione di due KC-390 Millennium, segnando una tappa significativa nella modernizzazione delle capacità di trasporto aereo e rifornimento in volo della Colombia.

“Il contratto include anche mission equipment, integrated services and support package, oltre a un completo offset program progettato per soddisfare i requisiti normativi della Colombia.

La flotta di KC-390 Millennium della FAC sarà in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui assistenza umanitaria, soccorso in caso di calamità, trasporto merci e truppe, operazioni di aviolancio e rifornimento in volo. Gli aeromobili saranno inoltre dotati di piena connettività per operare senza soluzione di continuità insieme ai fighter Gripen recentemente acquisiti dalla Colombia, migliorando la prontezza operativa e l’interoperabilità del Paese”, afferma Embraer.

“Siamo onorati della decisione della FAC di scegliere il KC-390 Millennium. Questa scelta rafforza una partnership che dura da oltre 35 anni, risalente all’acquisizione da parte della FAC del suo primo velivolo Embraer, un EMB-312 Tucano, seguito dall’A-29 Super Tucano. Il KC-390 amplierà e rafforzerà significativamente le capacità di trasporto aereo e rifornimento in volo della Colombia, stabilendo un nuovo standard di eccellenza operativa”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Il KC-390 Millennium può trasportare più payload (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft, volando più velocemente (470 nodi) e più lontano. È in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui cargo and troop transport, equipment and personnel airdrops, medical evacuation, search and rescue (SAR), firefighting, humanitarian missions, operando da piste temporanee o non asfaltate. Il velivolo, se configurato con il quick-installation air-to-air refueling equipment (AAR), può operare sia come tanker che come receiver.

Oltre alla Brazilian Air Force, questo velivolo multiruolo di nuova generazione è stato selezionato dalle forze aeree di Portogallo, Ungheria, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Uzbekistan, Svezia, Emirati Arabi Uniti, Slovacchia, e Lituania”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)