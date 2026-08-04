Thai Airways rafforza la rotta Milano Malpensa-Bangkok con l’Airbus A350

Thai Airways annuncia il potenziamento dell’offerta dall’Italia introducendo l’aeromobile Airbus A350 sui collegamenti non-stop giornalieri tra Milano Malpensa (MXP) e Bangkok (BKK) nei mesi di agosto e settembre 2026.

“L’impiego dell’Airbus A350 consentirà alla compagnia di incrementare la capacità sulla rotta, offrendo ai passeggeri una maggiore disponibilità di posti e un accesso più ampio a tariffe vantaggiose: una novità particolarmente rilevante in un periodo di alta domanda per viaggi verso la Thailandia, il Sud-est asiatico e le principali destinazioni del network THAI tra Sud-est asiatico, Estremo Oriente e Australia.

Progettato per il lungo raggio, l’Airbus A350 rappresenta una delle esperienze di volo più moderne della flotta wide-body di THAI. A seconda della configurazione, l’aeromobile offre fino a 339 posti distribuiti tra Royal Silk Class e Economy Class, con una cabina spaziosa e pensata per garantire comfort, funzionalità e benessere durante tutto il viaggio.

In Royal Silk Class, i passeggeri possono contare su poltrone completamente reclinabili in posizione letto, ideali per riposare sulle lunghe percorrenze, mentre l’Economy Class propone un ambiente curato e ben equipaggiato. Tutte le poltrone a bordo sono dotate di schermi individuali, porta USB, presa di corrente e un’ampia selezione di intrattenimento, per accompagnare il viaggio dal decollo all’arrivo.

Grazie a una cabina particolarmente silenziosa, a un sistema di intrattenimento di ultima generazione e a una maggiore efficienza nei consumi, l’A350 rende l’esperienza di viaggio ancora più piacevole, in linea con l’impegno di THAI per un servizio sempre più attento alla qualità, al comfort e alla sostenibilità”, afferma Thai Airways.

“Il collegamento non-stop da Milano Malpensa a Bangkok consente inoltre ai viaggiatori italiani di raggiungere agevolmente non solo la capitale thailandese, ma anche numerose destinazioni in Thailandia, nel Sud-est asiatico, in Estremo Oriente e in Australia grazie alle comode coincidenze offerte dall’hub di Bangkok.

L’aumento di capacità rappresenta inoltre un’opportunità importante per il trade, che potrà contare su una maggiore disponibilità di posti e tariffe promozionali già accessibili attraverso i principali sistemi di prenotazione GDS”, prosegue Thai Airways.

“Con questa iniziativa, Thai Airways conferma il proprio impegno sul mercato italiano e rafforza il ruolo di Milano Malpensa come porta d’accesso privilegiata verso la Thailandia, il Sud-est asiatico e l’Australia, offrendo ai passeggeri la qualità del servizio THAI e la rinomata ospitalità thailandese.

I posti aggiuntivi e le tariffe promozionali sono già disponibili presso le agenzie di viaggio, nei sistemi di prenotazione GDS e sul sito ufficiale della compagnia.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.thaiairways.com“, conclude Thai Airways.

(Ufficio Stampa Thai Airways – Photo Credits: Thai Airways)