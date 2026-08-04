Lufthansa Group: i risultati di SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings nel primo semestre 2026

SWISS registra un risultato operativo di CHF 189 milioni nel primo semestre

Swiss International Air Lines (SWISS) ha conseguito un risultato operativo, o Adjusted EBIT, di 189,3 milioni di franchi svizzeri nei primi sei mesi del 2026. Il risultato rappresenta un calo del 3,0% rispetto ai 195,1 milioni di franchi svizzeri registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi totali del primo semestre si sono attestati a 2,77 miliardi di franchi svizzeri, in crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (primo semestre 2025: 2,69 miliardi di franchi svizzeri).

“Abbiamo affrontato bene le straordinarie sfide che ci sono state presentate negli ultimi mesi”, afferma Dennis Weber, CFO di SWISS. “Tuttavia, i sostanziali aumenti dei costi del carburante hanno inciso significativamente sui nostri utili, nonostante le coperture che avevamo effettuato. Tra aprile e giugno, i costi del carburante sono aumentati di circa il 50%. Il carburante rappresenta la nostra voce di costo più importante. È fondamentale, però, che le misure di risparmio ed efficienza che abbiamo avviato tempestivamente stiano già producendo risultati e ci stiano aiutando a mitigare, almeno in parte, l’aumento dei prezzi del carburante per aerei. Senza queste misure, avremmo registrato un calo degli utili del primo semestre su base annua ancora più marcato”.

“L’andamento dei prezzi del carburante è al di fuori del nostro controllo”, conclude Weber. “Pertanto, è ancora più fondamentale che ci impegniamo costantemente a tenere sotto controllo i costi in tutte quelle aree in cui non siamo esposti esclusivamente alle dinamiche di mercato”.

Gli utili di SWISS continuano inoltre a essere erosi dagli elevati costi di manutenzione, come quelli derivanti dai problemi già documentati ai motori di parte della flotta di aeromobili a corto raggio. In positivo, gli utili continuano a essere sostenuti dalla forte domanda dei clienti e da rendimenti più elevati.

“Siamo lieti di aver riscontrato andamenti favorevoli sia nei rendimenti che nei load factor nel primo semestre”, conferma il CFO Weber. “La domanda per le nostre classi di viaggio premium, in particolare sulle rotte a lungo raggio, è rimasta incoraggiantemente elevata e ha contribuito a sostenere gli utili del periodo. Tuttavia, questa forte domanda di viaggi e la nostra rigorosa disciplina dei costi non sono state sufficienti a compensare completamente gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi del carburante”.

“SWISS ha inoltre beneficiato di una situazione anomala in alcuni mercati nel primo semestre, soprattutto all’inizio del secondo trimestre. Quando alcune compagnie aeree mediorientali hanno temporaneamente ridotto la propria capacità, molti viaggiatori si sono trovati a cercare itinerari alternativi. Ciò ha generato una maggiore domanda per i voli SWISS, soprattutto da e per l’Asia. Tuttavia, con il ripristino della produzione da parte delle compagnie aeree del Golfo ai livelli precedenti, questo incremento di ricavi si è gradualmente attenuato nel corso del secondo trimestre.

SWISS ha trasportato circa 8,5 milioni di passeggeri nei primi sei mesi del 2026, lo 0,6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La compagnia ha operato oltre 67.400 voli, il 4,1% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La produzione totale del primo semestre, misurata in ASK, è diminuita dello 0,8%, mentre il volume totale di traffico, misurato in RPK, ha registrato un miglioramento dell’1,9% rispetto al primo semestre del 2025. Il load factor per il periodo è migliorato di conseguenza di 2,2 punti percentuali”, afferma SWISS.

“Il desiderio di viaggiare dei nostri clienti rimane immutato”, osserva il CFO Weber. “Pur avendo leggermente ridotto la nostra capacità nel primo semestre, siamo comunque riusciti a vendere più posti e ad aumentare il nostro load factor. Questo ci dimostra che molte persone scelgono consapevolmente SWISS come compagnia aerea e ripongono la loro fiducia in noi e nei nostri servizi”.

“Nonostante diverse difficoltà, SWISS è riuscita a mantenere le proprie performance operative ai livelli dell’anno precedente nei primi sei mesi di quest’anno.

SWISS sta già raccogliendo i primi frutti delle misure di riduzione dei costi avviate alcuni mesi fa. L’andamento incoraggiante dei costi controllabili conferma la prudenza della strategia adottata e offre buone prospettive di ulteriori riduzioni dei costi nel corso dell’anno in corso.

Sono stati compiuti progressi anche sul fronte della gestione della flotta”, prosegue SWISS.

“Come dimostrato negli ultimi mesi, SWISS si conferma un partner di viaggio affidabile anche in tempi difficili”, afferma il CEO, Jens Fehlinger. “In un mondo incerto, le persone e le organizzazioni hanno più che mai bisogno di poter contare su collegamenti aerei affidabili. Contribuiamo a mantenere la Svizzera collegata in modo sicuro con l’Europa e il resto del mondo. E ci assumiamo questo ruolo e questa responsabilità giorno dopo giorno”.

“Guardando al resto del 2026, SWISS prevede che le azioni intraprese porteranno ulteriori benefici. Allo stesso tempo, è probabile che il contesto di mercato rimanga difficile, con l’andamento dei prezzi del carburante, le incertezze geopolitiche e la tendenza dei clienti a prenotare all’ultimo minuto, fattori che contribuiscono all’attuale elevata volatilità. SWISS continua a considerare il 2026 un anno di transizione, in cui punta a gettare le basi strutturali per una rinnovata crescita e un miglioramento sostenibile della redditività a partire dal 2027″, conclude SWISS.

Fehlinger conclude: “Ora è fondamentale consolidare i miglioramenti già apportati, continuando a offrire ai nostri clienti l’esperienza che si aspettano da SWISS. Dobbiamo operare in modo più efficiente, migliorare in modo sostenibile la nostra struttura dei costi e impiegare le risorse dove generano il maggior valore. Allo stesso tempo, continueremo a investire nei nostri prodotti, nei nostri servizi e in un’esperienza di viaggio affidabile. Il riscontro positivo dei nostri clienti conferma che siamo sulla strada giusta. Continueremo a perseguire questo obiettivo con coerenza. Ciò getterà le basi per un ritorno a una crescita sostenibile e redditizia a partire dal 2027”.

Austrian Airlines: la crisi in Medio Oriente colpisce duramente i risultati del semestre

Come previsto, Austrian Airlines ha risentito in modo significativo degli effetti della crisi in Medio Oriente sul bilancio del primo semestre 2026. La compagnia aerea ha registrato un Adjusted EBIT negativo di 93 milioni di euro per il periodo, con un calo di 50 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Nonostante le ampie misure di copertura, i soli costi del carburante hanno superato di oltre 60 milioni di euro quelli dell’anno precedente nel primo semestre 2026. Inoltre, la sospensione temporanea dei voli per Amman, Erbil, Tel Aviv e Teheran per motivi di sicurezza ha avuto un impatto negativo sostanziale sugli utili, pari a diverse decine di milioni di euro.

“La guerra con l’Iran ci ha colpito duramente, in alcuni casi a causa di aumenti estremamente elevati dei costi del jet fuel e delle cancellazioni di rotte che si sono rese necessarie. L’aumento dei prezzi dei biglietti ha compensato solo parzialmente l’impatto finanziario fino a giugno. Internamente, abbiamo implementato una serie di misure per mitigare il danno economico nel modo più efficace possibile nel breve termine, mantenendo esplicitamente il nostro impegno verso gli investimenti a lungo termine”, ha dichiarato il CEO, Annette Mann.

“Per evitare perdite sulle rotte non più economicamente sostenibili a causa del forte aumento dei prezzi del carburante, Austrian Airlines sta adeguando la propria offerta nell’orario invernale. All’interno di Lufthansa Group, adeguamenti di capacità erano già stati implementati con l’orario estivo, ad esempio attraverso la soppressione del Lufthansa Cityline service.

Nello specifico, Austrian Airlines sta adottando le seguenti misure: la rotta Vienna – Graz, che da anni genera perdite considerevoli, verrà soppressa a partire dall’orario invernale. Questa difficile decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione del suo impatto su Graz come polo commerciale. Graz rimarrà comunque ben collegata alla più ampia rete di Lufthansa Group grazie a numerosi voli giornalieri, per un totale di 46 collegamenti settimanali, verso gli hub del gruppo a Francoforte, Monaco e Zurigo. Inoltre, durante l’orario invernale, verranno impiegati aeromobili di maggiori dimensioni su alcuni voli per Francoforte e Monaco e ci saranno due voli settimanali in più per Zurigo rispetto all’orario invernale 2025/26. Tramite AIRail, i passeggeri continueranno ad avere accesso alla rete di rotte internazionali di Austrian Airlines via Vienna.

Anche i servizi per Tbilisi, Keflavik e Porto saranno temporaneamente sospesi. Inoltre, diversi pernottamenti (il posizionamento notturno di aeromobili ed equipaggi negli aeroporti di destinazione dopo un volo serale) saranno eliminati dall’orario. Queste modifiche riguardano Klagenfurt, Copenhagen, Varsavia e Cracovia. Il pernottamento a Klagenfurt era già stato sospeso per motivi di costo durante undici settimane dell’orario estivo 2026″, afferma Austrian Airlines.

“La difficile situazione economica ha reso inevitabile la razionalizzazione del nostro programma di voli invernali, richiedendo una valutazione lucida delle rotte che hanno generato perdite significative per molti anni. Le crisi nel settore dell’aviazione causate da fattori esterni non sono una novità, ma ci colpiscono a intervalli sempre più brevi. Ciò rende ancora più urgente rafforzare la nostra solidità finanziaria. Oltre a numerose iniziative interne di efficienza, è essenziale una riduzione sostenibile degli elevati costi operativi dell’Austria”, ha riassunto il CEO, Annette Mann, alla luce di questi dati. “Ancora una volta, desideriamo sottolineare l’importanza di una strategia aeronautica valida e a lungo termine per l’Austria come polo commerciale e aeronautico. Le discussioni con tutte le parti interessate stanno procedendo in modo costruttivo e siamo quindi ottimisti di poter ottenere miglioramenti concreti entro la fine dell’anno. Nonostante il contesto generale difficile, la compagnia punta a tornare alla redditività per l’intero anno 2026 attraverso una combinazione di adeguamenti tariffari parziali per riflettere i maggiori costi e significativi sforzi di efficientamento interno”.

“Da gennaio a giugno 2026, Austrian Airlines ha aumentato il proprio fatturato del 4%, da 1,12 miliardi di euro a 1,22 miliardi di euro. La capacità è rimasta pressoché invariata. Nel primo semestre del 2026, il 98,8% dei voli di Austrian Airlines ha operato come previsto, con una diminuzione di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si è rivelata efficace la riallocazione mirata della capacità resa disponibile dalla sospensione temporanea dei voli verso destinazioni in Medio Oriente. Durante la stagione estiva, Austrian Airlines ha potuto offrire 800 voli aggiuntivi verso popolari destinazioni turistiche come Palma di Maiorca, Dubrovnik, Barcellona, Nizza e Malaga.

La compagnia aerea ha inoltre iniziato la stagione estiva 2026 con un network rafforzato. Austrian Airlines ha inaugurato i collegamenti con sette nuove destinazioni: Ponta Delgada (Azzorre), Ohrid (Macedonia del Nord), Bergen (Norvegia), Mitilene (Lesbo), Bastia (Corsica), Bilbao e Alicante. (Spagna). Austrian Airlines serve attualmente oltre 120 destinazioni nella sua rete.

Le misure di efficienza della compagnia aerea non incidono sul suo programma di investimenti a lungo termine. Austrian Airlines prosegue quindi con la sua strategia di rinnovamento della flotta come previsto. Quest’anno, la compagnia aerea prevede di ricevere in consegna altri due Boeing 787-9 Dreamliner, portando il numero totale di Dreamliner in flotta a cinque aeromobili. Inoltre, un altro Airbus A320neo nuovo di fabbrica entrerà a far parte della flotta a corto e medio raggio questo autunno e diventerà il primo aeromobile di Austrian Airlines dotato di connettività Starlink. Nei prossimi anni, si prevede che Starlink venga implementato sull’intera flotta. Allo stesso tempo, continua la dismissione della flotta Embraer. Quattro dei 17 aeromobili Embraer della compagnia aerea hanno già lasciato la flotta quest’anno.

Di conseguenza, dal 2029 in poi, la flotta di Austrian Airlines sarà composta esclusivamente da aeromobili della famiglia Airbus A320 sulle rotte a corto e medio raggio e da Boeing Dreamliner sui servizi a lungo raggio.

Parallelamente, proseguono i lavori di costruzione delle nuove lounge, realizzate nell’ambito della Vienna Airport South Terminal Expansion. Le nuove lounge, che si estendono su oltre 5.000 metri quadrati, dovrebbero essere inaugurate e accogliere i passeggeri nel secondo trimestre 2027.

Sono inoltre in fase di completamento i preparativi per il rinnovamento e l’ampliamento della Premium Economy Class, che verrà introdotta a partire dal prossimo inverno”, prosegue Austrian Airlines.

“Austrian sta investendo in tutta l’esperienza di viaggio per rendere i viaggi dei nostri ospiti ancora più comodi, moderni e piacevoli. In vista del nostro 70° anniversario il prossimo anno, questa è anche una chiara dichiarazione della nostra fiducia nel futuro a lungo termine dell’Austria come polo aeronautico e, di conseguenza, nel futuro di Austrian Airlines”, ha concluso il CEO, Annette Mann.

Brussels Airlines registra un Adjusted EBIT di -70 milioni di euro nei primi sei mesi del 2026

Brussels Airlines registra un Adjusted EBIT di -70 milioni di euro per i primi sei mesi del 2026. La compagnia aerea è stata colpita da diversi fattori esterni, come l’aumento dei prezzi del carburante, l’epidemia di Ebola in Africa orientale e gli scioperi di terzi. Ciononostante, Brussels Airlines ha migliorato la stabilità operativa e la soddisfazione dei clienti.

“Nei primi sei mesi del 2026 Brussels Airlines ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri su 34.200 voli, con un incremento rispettivamente dell’8,1% e del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati del 9,5%.

La compagnia aerea ha migliorato la propria stabilità operativa, con conseguente maggiore soddisfazione dei passeggeri e minori costi dovuti a irregolarità.

Brussels Airlines guarda con al successo del lancio dei voli per Kilimangiaro (Tanzania), a una serie di miglioramenti del prodotto, come l’introduzione di nuove stoviglie in Premium Economy e la presentazione di una nuova Belgian Icon dedicata all’eroe dei fumetti Tintin.

Nonostante gli ottimi risultati operativi, Brussels Airlines ha risentito di diverse difficoltà esterne, come i disordini in Medio Oriente e il loro impatto sui prezzi del petrolio. Ciò ha comportato un aumento dei costi del carburante. Nei primi sei mesi, i costi del carburante sono aumentati di 64 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Pertanto, Brussels Airlines riporta un Adjusted EBIT di -70 milioni di euro per il primo semestre del 2026, in calo del 50% rispetto all’anno precedente.

Nonostante un inizio d’anno difficile, Brussels Airlines rimane ottimista per la seconda parte del 2026″, afferma Brussels Airlines.

“Brussels Airlines è una compagnia solida, che non teme le sfide. Abbiamo già superato alcune difficoltà quest’anno e ora un’estate di successo sarà più che mai cruciale per raggiungere risultati positivi a fine anno. Abbiamo una produzione maggiore rispetto al 2025, pertanto crediamo di poter presentare risultati estivi più solidi, se potremo operare in un contesto operativo stabile. Desidero ringraziare sinceramente tutti i colleghi di Brussels Airlines che si sono prodigati per prendersi cura dei nostri passeggeri durante questi mesi impegnativi”, dichiara Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

“Nella seconda metà del 2026 Brussels Airlines prevede di introdurre il Wi-Fi ad alta velocità sul primo aeromobile della sua flotta, di riaprire la lounge completamente rinnovata a Brussels Airport e ampliare ulteriormente la propria rete.

La redditività inferiore alle aspettative, i ripetuti scioperi in Belgio e l’attuale situazione geopolitica inducono Brussels Airlines ad adottare un approccio prudente per i prossimi anni.

In stretta consultazione con Lufthansa Group, è stato deciso che Brussels Airlines non aggiungerà due ulteriori Airbus A330 alla flotta nel 2027, contrariamente a quanto annunciato in precedenza. La flotta a lungo raggio rimarrà per ora invariata, con 11 Airbus A330.

Per l’estate 2027 Brussels Airlines non prevede di operare con wet-lease capacity. I quattro aeromobili di airBaltic attualmente impiegati a Bruxelles fino alla fine di ottobre non torneranno per la stagione estiva 2027.

L’introduzione di nuove cabine sulla flotta a lungo raggio, un investimento multimilionario, procede come previsto. Brussels Airlines prevede di presentare le nuove cabine per la Business Class, la Premium Economy Class e la Economy Class nel corso del 2027″, conclude Brussels Airlines.

Eurowings: oltre dieci milioni di passeggeri nel primo semestre

Eurowings ha chiuso il primo semestre del 2026 con una performance operativa stabile e alti livelli di soddisfazione del cliente.

“Nonostante le interruzioni dei voli dovute alle condizioni meteorologiche all’inizio dell’anno e gli scioperi del Vereinigung Cockpit (VC) trade union, Eurowings ha operato 75.000 voli con un tasso di regolarità di quasi il 99%. Eurowings è stata costretta ad apportare significative modifiche dell’ultimo minuto al proprio programma a causa dei conflitti in Medio Oriente. Complessivamente, oltre dieci milioni di passeggeri hanno scelto la principale holiday airline tedesca nei primi sei mesi del 2026.

Questa solida performance operativa si è tradotta ancora una volta in un riscontro positivo da parte dei passeggeri: la soddisfazione del cliente, misurata tramite il Net Promoter Score (NPS), si è attestata a 47, un valore riconosciuto come elevato nel settore. Il fatto che, secondo i sondaggi, oltre il 71% dei passeggeri sceglierebbe di volare con Eurowings conferma ancora una volta il forte sostegno che la Lufthansa Group value airline riserva alla clientela. Il load factor medio dei voli è salito all’85,3%.

In particolare, nel secondo trimestre del 2026, Eurowings ha registrato un notevole incremento della domanda, soprattutto sulle rotte verso il Mediterraneo occidentale. Le destinazioni turistiche tradizionali, con Maiorca in testa, hanno beneficiato significativamente del cambiamento nelle abitudini di prenotazione dovuto alle continue tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Inoltre, nel 2026 Eurowings ha ampliato la sua presenza presso Berlin Brandenburg Airport (BER) e, per la prima volta nella sua programmazione estiva, collega la capitale tedesca con circa 50 destinazioni. L’obiettivo attuale di questa espansione è quello di potenziare i collegamenti diretti con capitali europee come Londra, Lisbona e Sarajevo, oltre a Roma (a partire da novembre)”, afferma Eurowings.

“Nel complesso, il Lufthansa Group point-to-point business segment – che comprende Eurowings e la sua partecipazione in SunExpress – ha registrato una perdita di 252 milioni di euro nel primo semestre 2026 (Adjusted EBIT). In particolare, l’aumento dei costi del carburante dovuto al conflitto in Medio Oriente, così come l’incremento di tasse e oneri in Germania, importante hub aeroportuale, stanno avendo un impatto negativo. Le holiday airlines generano gran parte dei loro ricavi tra giugno e ottobre, periodo che include l’alta stagione turistica”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Eurowings – Photo Credits: Lufthansa Group)