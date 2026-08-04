Aeroporto di Bologna: 1.136.375 passeggeri a luglio, è il miglior mese di sempre nella storia del Marconi

Nuovo record di passeggeri per l’Aeroporto di Bologna.

“A luglio, infatti, malgrado le incertezze legate alla situazione geopolitica, i passeggeri del Marconi hanno raggiunto quota 1.136.375, con un incremento del 3,0% sullo stesso mese del 2025. È il miglior mese di sempre per il primo aeroporto dell’Emilia-Romagna.

Ad aumentare maggiormente sono stati i passeggeri su voli internazionali, 842.246, con un incremento del 3,8% su luglio 2025. In crescita anche i passeggeri su voli nazionali, 294.129, per un aumento dell’1,0% sullo stesso mese del 2025.

I movimenti aerei di luglio sono stati 7.849, in crescita del 3,3% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 4.184 tonnellate, con un incremento del 4,1% sullo stesso mese del 2025″, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Lunedì 27 luglio, con 40.105 passeggeri, è stato il giorno più trafficato del mese. Più in generale, la media giornaliera di luglio è stata di circa 36.600 passeggeri al giorno, la più alta di sempre per il Marconi. Considerando che lo Stadio Dall’Ara di Bologna ha una capienza massima per le partite di calcio di circa 36.500 posti a sedere, è come se l’aeroporto avesse riempito lo stadio per 31 giorni di fila.

Le destinazioni preferite di luglio sono state Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti (come per i mesi precedenti), seguite da Cagliari, Palermo, Brindisi, Olbia, Bucarest, Istanbul e Londra Heathrow nella “top ten” del mese”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Nei primi sette mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 6.621.616, in aumento del 3,5% sul periodo corrispondente del 2025. I movimenti del periodo gennaio-luglio sono stati 46.935, in crescita del 2,9%, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 25.097 tonnellate, in calo del 4,7% sul 20252, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)