Air France amplia i servizi nel suo Caribbean Regional Network

Air France continua ad espandere il suo Caribbean Regional Network, che funge da collegamento tra i territori, facilitando e promuovendo i viaggi.

“Due Airbus A320 di Air France, basati a Pointe-à-Pitre, operano year-round services tra Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Belém (Brasile), Fortaleza (Brasile) e Miami.

A partire dall’11 dicembre 2026, la compagnia aerea lancerà una nuova rotta, con due voli settimanali diretti tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Panama City (Panama). La compagnia aerea modificherà gli orari dei voli per consentire ai passeggeri in partenza da Fort-de-France e Cayenne di raggiungere Panama City via Pointe-à-Pitre. I voli saranno operati con Airbus A320, con una capacità totale di 170 posti tra Business ed Economy Class, e dotati di Wi-Fi ad alta velocità. Questo nuovo servizio offre accesso gratuito a una connessione stabile, veloce e sicura in tutte le classi di viaggio, accessibile tramite il proprio account Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM.

Questa nuova rotta sarà operata due volte a settimana con Airbus A320, con orari studiati per agevolare gli spostamenti da e per Fort-de-France e Cayenne e per consentire i collegamenti tramite il network della compagnia aerea panamense COPA Airlines, partner di Air France“, afferma Air France.

Orari dei voli (in orario locale):

Lunedì e venerdì

AF618: Partenza da Pointe-à-Pitre alle 16:30, arrivo a Panama City alle 18:55.

Martedì e sabato

AF619: Partenza da Panama City alle 9:00, arrivo a Pointe-à-Pitre alle 13:05.

Lionel Rault, Lionel Rault, Caribbean General Manager Air France KLM, afferma: “Il lancio della rotta Pointe-à-Pitre – Panama, con collegamenti per Fort-de-France e Cayenne, ribadisce il ruolo di leadership di Air France nel fornire collegamenti tra le Antille francesi, la Guyana francese e le Americhe. Oltre all’accesso diretto a Panama City, i nostri clienti potranno beneficiare di un’ampia gamma di destinazioni servite dal nostro partner COPA in America Centrale e Meridionale, con collegamenti ottimizzati a Panama City e check-in diretto del bagaglio fino alla destinazione finale. Questa nuova rotta si aggiunge ai recenti lanci per Belém e Fortaleza, nonché all’espansione dei nostri voli a lungo raggio verso il nostro hub di Parigi-Charles de Gaulle, supportando così lo sviluppo economico e turistico dei nostri territori”.

Alain Bièvre, President of the Management Board of the Société aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraibes (SAGPC), afferma: “L’inaugurazione di questa rotta di Air France per Panama City (PTY) rappresenta una pietra miliare strategica per il Guadeloupe Maryse Condé Airport. Rafforza il nostro ruolo di hub regionale e apre nuove opportunità di collegamento con l’America Centrale, l’America Latina e la costa occidentale degli Stati Uniti, a vantaggio dei nostri residenti, delle imprese e dei visitatori. Questo nuovo sviluppo sarà accompagnato da un’espansione complessiva del regional network di Air France dalle isole di Guadalupa, a dimostrazione della solidità e delle ambizioni della nostra partnership di lunga data a sostegno della connettività tra le nostre isole”.

“Panama City, la capitale di Panama, è una metropoli cosmopolita e dinamica che affascina i visitatori con il suo mix unico di modernità urbana, ricca storia e apertura al mondo. Nota per il suo celebre canale, vero crocevia del commercio internazionale, la capitale panamense si distingue anche per il suo straordinario patrimonio, in particolare il centro storico, Casco Antiguo, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e per la sua vivace scena culturale e gastronomica.

Panama City International Airport è l’hub di COPA Airlines, rappresentando quindi un punto di accesso privilegiato per l’America Centrale e Latina”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)