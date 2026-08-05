News Brevi – 05.08.2026

ENAC – VIRGIN GALACTIC PER IL FUTURO AVVIO DI VOLI SUBORITALI COMMERCIALI – L’Enac informa: “Prosegue la collaborazione tra Enac e Virgin Galactic per definire il quadro tecnico e operativo che consentirà, nel prossimo futuro, l’avvio in Italia dei voli suborbitali commerciali da parte dell’operatore statunitense. La scorsa settimana, il 28 e 29 luglio, l’Ing. Giovanni Di Antonio, Direttore Innovazione Tecnologica Enac, ha visitato la Spaceship Factory di Virgin Galactic a Mesa, in Arizona, dove è in fase di assemblaggio finale la nuova navetta di classe Delta. La visita ha rappresentato l’occasione per fare il punto sullo studio di fattibilità tecnica, avviato lo scorso anno e ormai giunto alla fase conclusiva, nonché per confrontarsi sulle fasi successive di tale collaborazione. Tra queste, un ruolo centrale sarà svolto dalle simulazioni ATM con EUROCONTROL, fondamentali per definire le modalità di gestione efficiente dello spazio aereo interessato dalle future operazioni suborbitali, anche alla luce delle recenti linee guida ICAO EUR DOC-050. L’obiettivo è creare le condizioni affinché l’Italia diventi il primo Paese europeo a rendere operativo il volo commerciale suborbitale a decollo e atterraggio orizzontali, consolidando il proprio ruolo di laboratorio di innovazione, sviluppo tecnologico e mobilità del futuro. Enac continua a lavorare, insieme ai partner industriali e istituzionali, per trasformare una visione ambiziosa in una realtà concreta, contribuendo a rafforzare la competitività e la leadership italiana nel settore aerospaziale a livello internazionale”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A LUGLIO 2026 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di luglio 2026. A luglio Ryanair Group ha trasportato 22,2 milioni di passeggeri (luglio 2025: 20,8 milioni, +7%), con un load factor del 96% (invariato). Ryanair ha operato oltre 120.800 voli a luglio 2026. Il dato rolling sui 12 mesi a luglio 2026 si attesta a 213,2 milioni di passeggeri (+5%), con un load factor del 94% (invariato).

LA FAA INVESTIRA’ 870 MILIONI DI DOLLARI NEL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AEROPORTUALI NEGLI STATI UNITI – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) investirà 870 milioni di dollari per migliorare le infrastrutture, rafforzare la sicurezza e aggiungere servizi più adatti alle famiglie americane. Il Dipartimento dei Trasporti sta erogando 339 sovvenzioni ad aeroporti in 44 stati e due territori attraverso l’Airport Infrastructure Grants program, tra cui: 289 milioni di dollari al Los Angeles International Airport per una nuova strada di accesso al terminal; 50 milioni di dollari al Miami International Airport per la ricostruzione del tetto del terminal; 9,1 milioni di dollari all’Akron-Canton Airport in Ohio per la riabilitazione dei passenger bridges e la ricostruzione di importanti strutture aeroportuali; 4,2 milioni di dollari al Juneau International Airport in Alaska per snow removal equipment replacement; 3,7 milioni di dollari al Charleston International Airport in South Carolina per l’ampliamento del terminal; 3,5 milioni di dollari al Sugar Land Regional Airport in Texas per la ricostruzione della pista”. “Dai nostri hub regionali ad alcuni degli aeroporti più trafficati d’America, stiamo investendo in infrastrutture critiche che offriranno alle famiglie americane un’esperienza di viaggio più fluida ed efficiente per gli anni a venire”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Stiamo rendendo gli aeroporti più sicuri e comodi per i viaggiatori in tutti gli Stati Uniti”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Stiamo erogando finanziamenti a una velocità record per garantire di poter soddisfare la crescente domanda di viaggi”.

LA FAA PUBBLICA UNA EMERGENCY MEDICAL KIT MODERNIZATION PROPOSAL – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) ha proposto una norma per modernizzare i requisiti relativi agli emergency medical kits (EMK) sugli aerei commerciali, garantendo che i membri dell’equipaggio dispongano di risorse aggiornate per gestire le emergenze più comuni in volo. Secondo la proposta, la FAA abbandonerebbe una rigida prescriptive checklist di medical items. Adotterebbe invece un flexible, performance-based standard, che consentirebbe alle compagnie aeree di adattare il contenuto dei kit e la formazione dell’equipaggio all’evoluzione della scienza medica moderna. Il pubblico e gli operatori del settore aeronautico avranno 60 giorni di tempo per presentare commenti sulla Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) nel Federal Register. Sulla base delle raccomandazioni dell’Aerospace Medical Association, la norma raccomanda di dotare gli EMK di risorse sufficienti per gestire nove condizioni potenzialmente letali: Cardiac emergencies, Breathing difficulties, Gastrointestinal emergencies, Opioid overdoses, Childbirth, Seizures, Anaphylaxis (severe allergic reactions), Major bleeding, Hypoglycemia. Per garantire che i medical equipment rimangano al passo con i progressi in campo sanitario, la FAA valuterà e rivedrà EMK standards and flight-crew training guidelines ogni cinque anni. Tale azione adempirà alla Section 368 of the Congressional FAA Reauthorization Act of 2024, che ha incaricato l’agenzia di aggiornare gli emergency kit requirements”.

LA JETBLUE BLUEHOUSE™ LOUNGE A JFK SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO AI NEWSWEEK’S READERS’ CHOICE™ AWARDS 2026 – JetBlue Airways informa: “JetBlue ha annunciato che la sua BlueHouse lounge al John F. Kennedy International Airport (JFK) è stata votata come #1 ‘Best Airport Lounge’ ai Newsweek’s Readers’ Choice™ Awards 2026, un programma di votazione dei consumatori che premia le migliori esperienze di viaggio e ospitalità. BlueHouse al JFK è la prima lounge aeroportuale di JetBlue, inaugurata nel dicembre 2025. Situata nel Terminal 5 del JFK, il terminal principale di JetBlue, BlueHouse è una lounge di 836 metri quadrati disposta su due livelli, progettata con un’estetica che richiama gli appartamenti newyorkesi, dettagli Art Déco, opere d’arte selezionate e richiami giocosi alla storia di JetBlue. Lo spazio offre spuntini freschi selezionati da Union Square Events, bevande preparate da baristi professionisti e cocktail artigianali di partner newyorkesi come Joe Coffee, The Greats of Craft e Please Don’t Tell, oltre a Wi-Fi ad alta velocità, numerose prese di corrente, posti a sedere, aree tranquille e una sala giochi, offrendo ai clienti uno spazio per socializzare, lavorare o rilassarsi prima del volo”. “BlueHouse non è mai stata pensata per essere una semplice lounge aeroportuale. L’abbiamo progettata per farla sentire più come una casa, un luogo dove i clienti possono accomodarsi, gustare qualcosa di delizioso e iniziare il loro viaggio ancor prima di imbarcarsi”, ha dichiarato Stephanie Evans Greene, senior vice president of marketing and brand, JetBlue. “Ispirata al carattere e al fascino di New York, BlueHouse offre un’accoglienza inconfondibilmente JetBlue fin dal momento dell’arrivo dei passeggeri. Siamo entusiasti che i lettori di Newsweek abbiano eletto BlueHouse JFK la migliore lounge aeroportuale e incredibilmente orgogliosi dei team e dei partner che hanno dato vita a questa visione”.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA UN BURST TEST DI SUCCESSO PER L’NGI SECOND-STAGE MOTOR – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha raggiunto un traguardo fondamentale nello sviluppo del Next Generation Interceptor (NGI), completando con successo un critical burst test del suo second-stage motor case, avanzando il programma verso il Critical Design Review (CDR), previsto per la fine dell’anno. Gli ingegneri hanno riempito il motor case con un carbon-fiber reinforced water vessel e lo hanno gonfiato oltre le pressioni di lancio previste. Il motor case ha resistito ai carichi indotti richiesti prima del cedimento, convalidando il rapporto resistenza-peso della struttura composita e confermando la sua capacità di sopravvivere all’extreme launch environment, fornendo al contempo la spinta necessaria per mettere in orbita il payload dell’intercettore”. “Questo burst test di successo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso il CDR e ci avvicina all’obiettivo di rendere operativo il NGI entro il 2030”, ha dichiarato Christopher Jewell, vice president, Lockheed Martin NGI. “Dimostra che la nostra advanced motor architecture è in grado di resistere alle difficili condizioni di volo e di garantire comunque la precisione necessaria”.

LOCKHEED MARTIN PRESENTA UN AI-POWERED SONAR – Lockheed Martin informa: “Quest’estate, al RIMPAC 26, Lockheed Martin ha collaborato con la U.S. Navy per presentare con successo un rapidly retrainable AI/ML sonar expert for antisubmarine warfare (ASW). Il sistema, noto come SensorMAX™, monitora l’energia spettrale, inclusi i dati acustici del fondale, per assistere l’equipaggio nel rapido rilevamento delle minacce. Grazie alla over-the-air (OTA) model update capability, SensorMAX mira a migliorare drasticamente le capacità di rilevamento del fondale marino”.