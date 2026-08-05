Airbus: l’A350F conclude con successo il Ground Vibration Test (GVT)

L’A350F programme sta procedendo a ritmo sostenuto verso il suo primo volo e, lungo questo percorso, è stato sottoposto a una serie di rigorosi test di sviluppo e certificazione.

“Tra questi, i ground tests effettuati all’inizio di quest’anno sul primo aeromobile nella final assembly line (FAL) in Toulouse, e le test-rig demonstrations svolte in parallelo per Main-Deck Cargo Door (MDCD) actuation and Cargo Loading System (CLS) a Brema, Germania. A seguito di questi, è stata recentemente eseguita un’altra importante tappa del processo di test: il Ground Vibration Test (GVT), che si è svolto a Tolosa per tre giorni a giugno.

In sintesi, il GVT è progettato per simulare accuratamente la risposta dinamica del velivolo. Misurando la reazione dell’aeromobile alle vibrazioni controllate, il team ha potuto affinare i ‘finite element’ models utilizzati per aeroelastics and dynamic loads computation”, afferma Airbus.

Nicolas Lastere, loads and aeroelastics expert, spiega: “Questa validazione è un elemento chiave per il primo volo, in quanto fornisce le prove necessarie per completare la prima fase dell’aeroelastics model validation, essenziale per l’ampliamento dell’inviluppo di volo dell’aeromobile”.

“Le attività preparatorie sono iniziate diversi giorni prima dei test. Queste includevano: installazione del testing set-up (ad esempio sensors, electrodynamic shaker exciter, data acquisition chain); configurazione e pesatura dell’aeromobile.

L’aeromobile viene sollecitato in due modi: tramite external shakers e mediante il movimento delle superfici di controllo dell’aeromobile stesso. La risposta dinamica dell’aeromobile viene quindi rilevata dagli accelerometri, consentendo un’accurata identificazione delle sue caratteristiche strutturali. Le parti dell’aeromobile possono essere viste risuonare in risposta alle vibrazioni sinusoidali in ingresso.

Per ottimizzare la durata del test, Airbus ha sviluppato un metodo innovativo per eseguire tali prove: è stato utilizzato un data fusion approach, ovvero una combinazione della FTI (Flight Test Instrumentation) dell’aeromobile con sensori autonomi aggiuntivi installati per il test”, prosegue Airbus.

“Durante il test, l’aeromobile è stato ‘eccitato’ dalle proprie control surfaces tramite sweep sinusoidali eseguiti su diverse bande di frequenza. Inoltre, alcuni shakers sono stati collegati all’airframe in corrispondenza delle wingtips, sul rear fuselage cone (‘section 19.1’) e sui motori per integrare le diverse eccitazioni”, afferma Fabien Ayme, aeroelastic testing expert.

Aggiunge: “Le accelerazioni sono state monitorate in tempo reale dal testing team. Dopo ogni prova, è stato eseguito un post-processing per convalidare i dati e fornire i primi risultati al design office per l’analisi, in modo che potessero adattare la matrice di test”.

“Al termine dei test, il consenso generale è stato che i risultati del GVT (Ground Vibration Test) erano di alta qualità, con un buon confronto complessivo con le previsioni del modello teorico.

Il GVT è il culmine di due anni di meticolosa preparazione. Si avvale di una vasta gamma di competenze in tutta l’azienda, coinvolgendo figure chiave da Final Assembly Line, Flight Control Systems, Vibration Testing, Flight Test Instrumentation, Tooling Development, Aeroelastics, Mass Properties & Quality”, continua Airbus.

“Per l’Airbus Vibration Test team, questo progetto rappresenta l’apice di due decenni di competenze tecniche accumulate. La loro capacità di implementare metodi di test complessi – che spaziano dalle tecniche di misurazione alle strategie di eccitazione e all’elaborazione in tempo reale – è ciò che permette di raggiungere traguardi così importanti entro tempi così ristretti”, prosegue Nicolas Lastere.

“Con il completamento con successo dei GVT diverse settimane prima del primo volo, il team sta ora finalizzando l’elaborazione dei dati e la messa a punto del modello. Questi risultati sono fondamentali per la fase successiva: i Flight Vibration Tests, o ‘flutter tests’, che saranno condotti durante i primi tre mesi della flight test campaign. Questi test porteranno l’aeromobile a maximum dive speed and Mach (VD/MD), segnando gli ultimi passi prima che l’A350F venga autorizzato all’entrata in servizio”, conclude Airbus.

“Convalidando le dinamiche strutturali dell’aeromobile a terra, il GVT team ha garantito che, quando l’A350F finalmente prenderà il volo, lo farà con la sicurezza di un progetto – in particolare del suo aeroelastic model – che è stato rigorosamente testato, misurato e quantificato”, conclude Fabien Ayme.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)