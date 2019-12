Bell Boeing consegna il primo Osprey modificato per una migliore prontezza della flotta

Boeing e Textron Inc. hanno consegnato il primo MV-22 Osprey modificato al Marine Corps degli Stati Uniti, per migliorare la prontezza e l’affidabilità della tiltrotor fleet.

I Marines hanno in servizio configurazioni multiple del velivolo MV-22. All’interno del programma Common Configuration – Readiness and Modernization (CC-RAM), Bell Boeing ha ridotto il numero di configurazioni upgradando i block “B” aircraft alla current block “C” configuration.

“Il nostro primo CC-RAM aircraft ritornato alla Marine Corps Air Station New River è stato un elemento chiave del programma”, ha commentato l’U.S. Marine Corps Col. Matthew Kelly, program manager, V-22 Joint Program Office (PMA-275). “Non vediamo l’ora di vedere i miglioramenti in capacità, commonality e prontezza che questi CC-RAM aircraft porteranno alla flotta, come parte del Marine Corps V-22 readiness program”.

Come block “B” configuration, questo MV-22 originariamente era stato consegnato alla flotta nel 2005. Nel 2018 l’aereo ha volato dalla Marine Corps Air Station New River verso la facility Boeing a Philadelphia per essere ammodernato.

“Questo traguardo segna l’inizio dell’Osprey evolution”, ha dichiarato Kristin Houston, vice president, Boeing Tiltrotor Programs and director, Bell Boeing V-22 Program. “Grazie al focus condiviso su sicurezza e qualità, il team Bell Boeing sta consegnando l’MV-22 modernizzato pronto a servire i nostri militari, che confidano in questa risorsa essenziale dell’aviazione”.

Il prossimo CC-RAM sarà consegnato all’inizio del 2020. “Non vediamo l’ora che i rimanenti MV-22 block “B” aircraft si uniscano alla flotta in una block “C” configuration”, ha affermato Kelly.

A novembre 2019, Boeing ha ricevuto dalla U.S. Navy un contratto per aggiornare nove ulteriori aerei MV-22 all’interno del programma CC-RAM. Il lavoro sarà completato da programma a marzo 2022.

