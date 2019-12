News Brevi – 11.12.2019

A FIUMICINO SI CELEBRA IL NATALE – E’ un Natale ricco di iniziative quello targato Aeroporti di Roma quest’anno, tra concerti e proposte commerciali pensate per i viaggiatori del principale aeroporto italiano. Alle 17.00 le note delle tradizionali canzoni natalizie hanno risuonato al Terminal 3 del Leonardo da Vinci allietando i viaggiatori internazionali in partenza, interpretate da Valentina Parisse. A fare da sfondo all’esibizione della Parisse gli ologrammi dei più tradizionali addobbi di Natale. Parallelamente, da oggi e fino al 23 dicembre, è partita l’iniziativa commerciale “Christmas is in the Air”. In tutte le aree dell’aerostazione, diversi Babbo Natale, in compagnia degli Elfi, accoglieranno adulti e bambini per scattare una foto insieme e condividerla sui social, accompagnata dall’hashtag #RomeAirports. Ai viaggiatori sarà regalato un biglietto di auguri natalizio e consegnata una brochure contenente una serie di idee regalo, alcune proposte di prodotti in offerta e set natalizi “Travel Exclusive”. Nei prossimi giorni, in occasione delle festività natalizie, l’aeroporto della Capitale ospiterà ulteriori iniziative di intrattenimento per celebrare il Natale insieme ai viaggiatori. Una strategia di accoglienza che ha confermato anche nel 2019 l’aeroporto Leonardo da Vinci ai primi posti delle classifiche internazionali per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

BRUSSELS AIRLINES EFFETTUERA’ VOLI PER TUI DA NATALE – Per soddisfare la domanda del mercato, l’operatore turistico TUI utilizza regolarmente altre compagnie aeree per aumentare la capacità di volo di TUI fly. L’anno prossimo TUI collaborerà con Brussels Airlines. Un Airbus A320 con 180 posti rafforzerà la capacità esistente. I voli operati da Brussels Airlines inizialmente voleranno verso destinazioni del Mediterraneo. L’accordo entrerà in vigore alla fine di quest’anno e i primi voli saranno operati durante le vacanze di Natale. Nel periodo da dicembre a ottobre, i voli operati da Brussels Airlines sono previsti solo per il fine settimana. Durante i mesi di luglio e agosto, Brussels Airlines effettuerà 2 voli ogni giorno per il TUI fly. L’equipaggio sarà composto da piloti di Brussels Airlines e da un equipaggio di cabina misto di Brussels Airlines e TUI fly. Inizialmente, 14 destinazioni saranno servite da Brussels Airlines: sei in Spagna, tre in Grecia, due in Turchia e una in Marocco, Egitto e Bulgaria. Altre destinazioni potrebbero essere aggiunte successivamente.

BRITISH AIRWAYS: NUOVO CATERING SUI VOLI DA LONDON GATWICK – British Airways ha effettuato un investimento di svariati milioni di sterline nel catering sui voli da Londra Gatwick, con cibo reinventato e migliorato nelle sue cabine a corto e lungo raggio. Ora disponibile su tutti i voli, il catering offre nuovi menu con nuovi piatti come parte dell’investimento di 6,5 miliardi di sterline per i clienti. Il nuovo cibo è incentrato sulla provenienza, con il provider, Newrest, che lavora a stretto contatto con i fornitori nel sud dell’Inghilterra per ottenere gli ingredienti della migliore qualità. I clienti possono godere dei vantaggi in tutte le cabine a lungo raggio – World Traveller (Economy), World Traveller Plus (Premium Economy), Club World (Business) e First – nonché Club Europe (Business) a corto raggio. Una gamma di prodotti Marks & Spencer continua ad essere offerta ai clienti Euro Traveller. Carolina Martinoli, British Airways Director of Brand and Customer Experience, ha dichiarato: “Questo è l’ultimo sviluppo nel miglioramento continuo della nostra ristorazione. Siamo incredibilmente orgogliosi di questa nuova offerta e speriamo che ai nostri clienti piaccia tanto quanto a noi è piaciuto svilupparla”. British Airways vola su oltre 70 destinazioni da Gatwick, offrendo una varietà di rotte adatte a viaggiatori business e lesisure.

LUFTHANSA: CHRISTMAS COOKIES A MUNICH AIRPORT – A partire dal 16 dicembre, Lufthansa renderà disponibili oltre 5.500 complimentary North American cookies nella sua Christmas bakery. Il “WinterBakery” era già uno dei momenti salienti del Munich Airport winter market lo scorso anno. Passeggeri e visitatori avranno ancora una volta l’opportunità di assaggiare specialità insolite che possono essere acquistate raramente in Germania. E’ anche possibile una chat con gli US cookie bakers. Saranno collegati in diretta dal loro forno e interagiranno con i visitatori in tempo reale tramite streaming video. La Lufthansa Christmas bakery si trova di fronte al Terminal 2 a Munich Airport fino al 22 dicembre. È aperta tutti i giorni dalle 11:30 alle 18:00.

ROLLS-ROYCE: CAMBIO NEL BOARD – Rolls-Royce Holdings plc annuncia che Bradley Singer, Non-Executive Director, si è dimesso dal Board dal 9 dicembre 2019. Bradley è Partner e Chief Operating Officer di ValueAct Capital, il principale azionista della società. Ian Davis, Presidente, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Brad per il suo servizio all’azienda da quando è entrato a far parte del Board nel 2016. Ha svolto un ruolo chiave nel Board, offrendo una preziosa prospettiva esterna e aiutandoci a guidare progressi nei nostri sforzi per trasformare Rolls-Royce”. Bradley Singer ha dichiarato: “Da quando sono entrato a far parte del Board quasi quattro anni fa, Rolls-Royce ha intrapreso molte iniziative significative. La società è oggi su una solida strada da percorrere. Sono onorato di aver prestato servizio con Ian Davis, Warren East e i miei colleghi Board members”.

AER LINGUS: OFFERTE PER NORD AMERICA E IRLANDA – Aer Lingus offre voli per il Nord America a partire da 199 Euro per viaggi da effettuarsi fino al 31 marzo 2020 e voli per l’Irlanda a partire da 39,99 Euro per viaggi da effettuarsi fino al 29 febbraio 2020. I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, www.aerlingus.com. Volare verso gli Stati Uniti via Dublino è ancora più confortevole perché Aer Lingus offre il servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti. I clienti Aer Lingus possono usufruire delle opzioni di autonoleggio più convenienti – tramite il sito cars.aerlingus.com – insieme ad Avis e Budget che offrono una varietà di soluzioni di mobilità per tutti i viaggiatori. La partnership offre ai soci AerClub della compagnia l’opportunità di accumulare punti Avios su tutti gli acquisti di autonoleggio e beneficiare di ulteriori vantaggi tra cui un canale di prenotazione dedicato. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità.

TURKISH AIRLINES: I RISULTATI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 – Turkish Airlines ha annunciato i risultati del traffico passeggeri e cargo di novembre, raggiungendo in questo mese un load factor dell’82,3%. I risultati del traffico nel mese di novembre 2019 dimostrano che il numero totale di passeggeri trasportati è cresciuto del 3,7% e ha raggiunto i 5,7 milioni. Il load factor domestico è passato dall’84% all’85%, mentre quello internazionale è passato dall’81% all’82% circa, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel periodo gennaio-novembre, il numero totale di passeggeri trasportati ha raggiunto i 68,8 milioni, con load factor totale che ha raggiunto l’81,7%. Il load factor sui voli internazionali è stato dell’81%, mentre quello sui voli domestici dell’86,3%.

BRITISH AIRWAYS PORTA LE LEGENDS OF APOLLO A LONDRA – Mentre il mondo si prepara a tornare sulla Luna, British Airways sta collaborando con l’astronauta britannico Tim Peake ed ex pionieri dello spazio per portare uno spettacolo dal vivo a Londra nel maggio 2020. Prima dello spettacolo, la compagnia aerea volerà con tre figure leggendarie che hanno avuto ruoli chiave nel NASA’s human spaceflight programme da Houston a London Heathrow: Gerry Griffin, Fred Haise e Charlie Duke. Legends of Apollo si svolgerà il 30 e 31 maggio 2020 al TROXY Theatre di Londra. Il Capitano Al Bridger, British Airways Director of Flight Operations, ha dichiarato: “Siamo onorati di far volare queste leggende di Apollo e di contribuire a portare questo spettacolo nel Regno Unito. Vogliamo onorare il passato e guardare al futuro dell’esplorazione spaziale”

QATAR AIRWAYS LANCIA AUMGMENTED REALITY GAME SU FACEBOOK – Qatar Airways ha lanciato una nuova Augmented Reality (AR) experience che consente ai clienti di giocare a un innovativo football game “Blink to Score”. Questa funzione coinvolgente consente al giocatore di interagire attraverso un’esperienza virtuale su Facebook. Collegando la realtà e il mondo virtuale, i fan saranno ora in grado di interagire giocosamente con il brand Qatar Airways. La compagnia aerea ha creato un altro precedente, diventando il primo vettore della regione a sfruttare il Facebook AR ads format, appena lanciato, consentendo di giocare all’AR game direttamente dal Facebook’s newsfeed, senza dover installare applicazioni aggiuntive. Il gioco interattivo esce in vista della FIFA Club World Cup Qatar 2019 che prende il via oggi a Doha.

ANA PARTECIPA ALL’INIZIATIVA “THE VALUABLE 500” – All Nippon Airways (ANA) continuerà a impegnarsi nell’accessibilità per tutte le persone impegnandosi nel “The Valuable 500” corporate leadership program, per promuovere un maggiore coinvolgimento nella società per coloro che vivono con disabilità. Lanciata al Forum economico mondiale di Davos nel 2019, “The Valuable 500” è un’iniziativa internazionale per promuovere l’inclusione della disabilità. Basata sulla convinzione che “il business inclusivo crea società inclusive”, l’iniziativa mira ad aiutare i leader aziendali a attuare riforme che aiutino le persone disabili a raggiungere il loro potenziale negli affari, nella società e nell’economia. Le aziende che firmano l’accordo si impegnano a garantire che l’inclusione della disabilità sia presente in tutta l’azienda, con impegni fermi e attuabili per migliorare l’accesso.

ANA HD UTLIZZA LA TECNOLOGIA AVATAR NELLO SPORT – ANA HOLDINGS INC. utilizza la sua tecnologia avatar per aumentare l’accesso a B.League All-Star Game 2020 il 18 gennaio 2020 a Hokkaido. Collaborando con l’iniziativa “B.Hope”, ANA HD mira a consentire alle persone che altrimenti non sarebbero in grado di partecipare all’esperienza di gioco di interagire con i giocatori utilizzando la sua tecnologia avatar. L’obiettivo degli avatar è quello di connettere le persone a grandi distanze, consentendo loro di condividere esperienze e creare un senso condiviso di comunità globale. ANA HD vede lo sport come un’area perfetta per sfruttare il potenziale connettivo degli avatar.