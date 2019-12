Lufthansa Group: nuovi CEO per Eurowings e Brussels Airlines

L’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG ha nominato nuovi CEO per Eurowings e Brussels Airlines. Jens Bischof diventerà chairman of Eurowings il 1° marzo 2020. Dal 1° gennaio 2020, Dieter Vranckx sarà CEO di Brussels Airlines.

Jens Bischof, attualmente CEO di SunExpress, assume la guida della seconda compagnia aerea tedesca più grande e della terza point-to-point airline in Europa. Succede a Thorsten Dirks, che sarà responsabile per ‘IT, Digital and Innovation’ nel Lufthansa Group Executive Board.

Quest’anno Eurowings accoglierà a bordo oltre 38 milioni di passeggeri. La compagnia aerea impiega attualmente 8.000 persone e ha un volume di vendite annuo di oltre quattro miliardi di euro. La compagnia aerea dovrebbe tornare alla redditività nel 2021.

Jens Bischof (54) ha iniziato la sua carriera con il Gruppo nel 1990, ricoprendo diverse posizioni di leadership in questo periodo. Ha gestito l’attività passeggeri di Lufthansa in Nord e Sud America ed è stato responsabile dell’organizzazione commerciale globale in qualità di Member of Executive Board at Lufthansa Passage and Chief Commercial Officer. Negli ultimi tre anni come CEO di SunExpress, ha riallineato con successo l’azienda, l’ha ampliata in modo significativo e l’ha posizionata con successo dal punto di vista economico.

Dieter Vranckx assumerà la carica di CEO di Brussels Airlines a partire dal 1° gennaio 2020, succedendo a Christina Foerster, che è entrata a far parte della compagnia nel 2016 come CCO e guida Brussels Airlines dall’aprile 2018. Dal 1° gennaio 2020, la sig.ra Foerster entrerà a far parte del Lufthansa Group Executive Board, a capo della sezione “Customer & Corporate Responsibility” del Gruppo.

Oltre alle sue responsabilità di Chief Executive Officer, Dieter Vranckx ricoprirà la posizione di Chief Commercial Officer in Brussels Airlines.

Nativo belga, è stato Chief Financial Officer and deputy CEO del Management Board della compagnia dal 1° maggio 2018.

Dieter Vranckx (46) ha ricoperto diverse posizioni senior presso Deutsche Lufthansa AG dal 2001. Prima di ricoprire l’incarico di CFO di Brussels Airlines tra il 2016 e il 2018, è stato responsabile delle vendite del Gruppo e delle attività di marketing per le Lufthansa Group airlines nell’Asia-Pacific region, che opera da Singapore. In precedenza, tra le altre cose, è stato Vice President at Swiss WorldCargo, con responsabilità per Asia e Africa.

Il nuovo CFO di Brussels Airlines sarà designato a tempo debito.

Patrick Staudacher entrerà a far parte di Lufthansa Group il 1° maggio 2020. Assumerà la posizione di CFO & Head of Business Development for the Lufthansa core brand. La nomina si svolge anche in vista della prevista legal independence di Lufthansa airline.

Patrick Staudacher (43) è membro del Boston Consulting Group dal 2008. Più recentemente, è stato partner senior e esperto delle aree airlines, aerospace and post-merger integration.

“Con la rapida decisione per il nuovo management di Eurowings e Brussels Airlines e il riallineamento della posizione di CFO presso Lufthansa airline, stiamo sistematicamente proseguendo il nostro corso di modernizzazione. Con Jens Bischof, abbiamo nominato un CEO eccezionale per Eurowings. Continuerà a guidare la compagnia aerea con un alto livello di autonomia, completerà l’inversione di tendenza iniziata e posizionerà la compagnia aerea come un brand forte e popolare per passeggeri e dipendenti. In futuro, Brussels Airlines in Belgio disporrà di Dieter Vranckx, manager di prima classe e di grande esperienza, che continuerà ad avanzare sul percorso tracciato. Siamo inoltre lieti di dare il benvenuto a Patrick Staudacher nell’executive team, che fornirà nuovi impulsi per la leadership e lo sviluppo di Lufthansa airline”, afferma Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG – Eurowings – Brussels Airlines)