Il Burkina Faso ordina un velivolo Airbus C295

Il Ministero della Difesa del Burkina Faso ha emesso un ordine fermo per un Airbus C295 military airlifter.

Nell’ambito della 2018-2022 Military Acquisition Law, la Burkina Faso Air Force rafforzerà le sue capacità di trasporto militare unendosi alla famiglia di Airbus C295 operators.

Il C295 è adattato per operare nel duro ambiente operativo dell’Africa sub-sahariana. Insieme ai costi operativi e di manutenzione convenienti, il C295 è la soluzione ottimale per le condizioni climatiche del Burkina Faso.

Bernhard Brenner, Head of Marketing and Sales for Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di vedere che con l’Algeria, l’Egitto, il Ghana, il Mali, la Costa d’Avorio e ora il Burkina Faso, il C295 sta diventando lo standard tactical airlifter del 21° secolo in Africa, con 36 velivoli che operano nella regione”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)