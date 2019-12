Air France-KLM accelera il rinnovo della sua flotta e ordina altri 10 Airbus A350-900 per Air France

I consigli di amministrazione di Air France e Air France-KLM hanno deciso in merito alla sostituzione degli Airbus A380 di Air France e approvato un ordine per 10 Airbus A350-900 (leggi anche qui). Con questa decisione, Air France-KLM persegue il processo di razionalizzazione e semplificazione della flotta.

Alla fine di questo processo KLM avrà una flotta di velivoli a lungo raggio composta esclusivamente da Boeing 777 e Boeing 787, condividendo un common pilot type rating.

Per Air France quest’ultimo ordine porterà a 38 il numero di aeromobili A350 previsti, tre dei quali sono già stati consegnati. Nel 2023, la flotta a lungo raggio di Air France sarà composta da 116 velivoli suddivisi in quattro famiglie: Airbus A330 e A350 e Boeing 777 e 787. Come per KLM, i benefici attesi sono una maggiore flessibilità operativa e economie di scala, grazie in particolare alla riduzione del numero di qualifiche pilota a tre entro il 2023: Airbus A330/A350, Boeing 777 e Boeing 787.

Gli Airbus A350-900 di nuova generazione sostituiranno gli Airbus A380 di Air France, la cui uscita dalla flotta avverrà entro la fine del 2022. Il loro arrivo accelererà anche l’uscita dalla flotta dell’Airbus A340, prevista nel primo trimestre del 2021.

L’Airbus A350-900 combina efficienza economica e performance ambientali, con un consumo di carburante ridotto del 25% rispetto ai velivoli della generazione precedente. L’inquinamento acustico è ridotto del 40%. L’A350-900 di Air France ha una cabina spaziosa e silenziosa dotata dei più recenti sistemi di intrattenimento e connessione WiFi.

Benjamin Smith, CEO del Gruppo Air France-KLM, ha dichiarato: “La razionalizzazione e l’ammodernamento della flotta Air France-KLM è essenziale per rafforzare le sue performance economiche e operative. Frutto dell’esperienza europea di Airbus, l’A350-900 è un velivolo molto performante su tutti i fronti e sono felice che Air France possa renderlo uno dei gioielli della sua flotta e incrementare così la competitività del nostro Gruppo”.

Anne Rigail, CEO di Air France, ha dichiarato: “I primi risultati delle operazioni degli attuali Airbus A350 di Air France sono eccellenti a tutti i livelli: soddisfazione del cliente, performance operative e impatto ambientale ridotto. Con un investimento di oltre un miliardo di euro all’anno, l’ammodernamento della nostra flotta è la nostra leva principale per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 per passeggero/km del 50% entro il 2030”.

