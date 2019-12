Wizz Air annuncia il progetto di istituzione di Wizz Air Abu Dhabi

Wizz Air Holdings Plc ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo di principio per l’istituzione di Wizz Air Abu Dhabi, in collaborazione con Abu Dhabi Development Holding Company PJSC (“ADDH”). Sarà la prima compagnia aerea di Wizz Air stabilita al di fuori dell’Europa.

Si prevede che Wizz Air Abu Dhabi sarà costituita attraverso una joint venture e che le operazioni inizieranno dalla seconda metà del 2020. La compagnia aerea si concentrerà sulla creazione di rotte verso i mercati in cui Wizz Air ha già in essere attività ad alta crescita, vale a dire l’Europa centrale, orientale e occidentale, nonché il subcontinente indiano, il Medio Oriente e l’Africa, nel lungo periodo. Wizz Air ritiene che l’istituzione di una compagnia aerea a bassissimo costo ad Abu Dhabi possa contribuire alla continua crescita di Abu Dhabi come destinazione culturale e turistica di livello mondiale.

L’istituzione e l’avvio della nuova compagnia aerea sono soggetti, tra l’altro, all’accordo e all’entrata in vigore della documentazione definitiva con ADDH, alla ricezione di tutte le approvazioni e consensi interni ed esterni necessari e alla presenza dei requisiti normativi richiesti dall’Autorità Generale dell’Aviazione Civile degli Emirati Arabi Uniti, che la nuova compagnia aerea dovrà soddisfare per ottenere il Certificato di Operatore Aereo (AOC, Air Operator’s Certificate).

Con una flotta composta da aeromobili Airbus A321neo, Wizz Air Abu Dhabi avrà accesso ai mercati con un totale di 5 miliardi di clienti in tutta Europa e oltre. La proposta per i clienti della nuova compagnia aerea si allineerà direttamente a quella di Wizz Air con una particolare attenzione verso l’offerta di un viaggio aereo di qualità di valore superiore basato sulla costituzione di una delle flotte di aeromobili più ecologiche al mondo.

Commentando oggi ad Abu Dhabi, József Váradi, Amministratore Delegato di Wizz Air Holdings, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che la nostra prima compagnia aerea stabilita al di fuori dell’Europa sia ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. La profonda conoscenza del mercato da parte di ADDH, con il sostegno e l’ingresso in un nuovo mercato per Wizz, favorirà con successo lo sviluppo della nostra compagnia aerea a basso costo”.

S.E. lo sceicco Mohammed Bin Hamad Bin Tahnoon Al Nahyan, Presidente degli Aeroporti di Abu Dhabi, ha commentato: “Dato che l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi continua la sua crescita come principale porta di accesso agli Emirati Arabi Uniti e alla Regione in generale, accogliamo con favore il contributo di questa nuova compagnia aerea e l’impatto che questo partenariato avrà sul nostro continuo sviluppo economico nazionale. Ci aspettiamo di costruire una partnership di grande successo con loro negli anni a venire”.

Mr. Mohamed Hassan Al Suwaidi, CEO di ADDH, ha dichiarato: “In qualità di partner governativo di fiducia con un chiaro mandato per rafforzare i settori chiave dell’economia non petrolifera di Abu Dhabi, siamo orgogliosi di collaborare con Wizz Air, una compagnia aerea con una forte presenza sul mercato e riconoscimenti del marchio nei principali mercati europei. Attraverso la nostra partnership con Wizz Air, miriamo a capitalizzare la crescente domanda di budget per i viaggi e sostenere il continuo sviluppo di Abu Dhabi come destinazione culturale e turistica di livello mondiale”.

Bryan Thompson, CEO di Abu Dhabi Airports Company, ha aggiunto: “Il lancio della nuova compagnia aerea è un’ulteriore testimonianza della solida infrastruttura aeronautica dell’Emirato. Oltre a un forte programma di trasferimento passeggeri, l’Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi (AUH) ha visto un aumento nel traffico in origine e di destinazione quest’anno, rimanendo uno degli hub aeroportuali a più rapida crescita nella Regione. Nuove offerte di viaggio continuano a ispirare i visitatori di tutto il mondo a venire ad Abu Dhabi. Diamo il benvenuto al mondo ad Abu Dhabi e non vediamo l’ora di fornire un’esperienza di viaggio eccezionale a un numero sempre maggiore di viaggiatori attraverso questo nuovo accordo”.

(Ufficio Stampa Wizz Air)