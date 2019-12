Decolla il primo A220-300 di Air Canada

Il primo A220-300 di Air Canada ha completato con successo il suo inaugural test flight dalla Mirabel A220 final assembly line in Canada. Il primo dei 45 aerei per Air Canada è programmato in consegna alla compagnia aerea con base a Montreal nelle prossime settimane.

Con il suo primo A220 commercial flight previsto all’inizio del 2020, diventerà la prima compagnia aerea canadese ad operare l’A220, progettato e costruito in Canada. Diventerà anche il primo vettore in Nord America a volare con la variante A220-300.

Air Canada ha in programma di utilizzare l’A220 su varie rotte nazionali in Canada e negli Stati Uniti. Le performance e il range dell’A220 consentiranno alla compagnia aerea di servire nuovi mercati, come le rotte da Montreal a Seattle e da Toronto a San Jose, collegando i principali hub del vettore con la costa occidentale, a partire dalla primavera del 2020.

Con una noise footprint ridotta del 50% rispetto ai velivoli della generazione precedente, un consumo inferiore del 20% per posto e emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto agli standard del settore, l’A220 è un ottimo velivolo per gli aeroporti della zona.

Circa 100 A220 stanno attualmente volando con sei operatori su rotte in Asia, America, Europa e Africa, a dimostrazione della grande versatilità dell’ultimo membro della famiglia Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)