News Brevi – 12.12.2019

BRITISH AIRWAYS: SEI NUOVE ROTTE ESTIVE DA HEATHROW, TRA CUI PERUGIA – British Airways annuncia oggi che sta lanciando sei nuove rotte europee da Londra Heathrow per il 2020. Con destinazioni in Grecia, Italia, Kosovo, Montenegro e Turchia, i posti sono disponibili su ba.com da oggi. Per la prima volta in assoluto, la compagnia aerea volerà da Heathrow verso le capitali del Kosovo e del Montenegro, Pristina e Podgorica, con entrambi i voli in partenza il sabato dal 4 luglio al 29 agosto. Un nuovo itinerario per Perugia, in Italia, sarà lanciato la prossima estate. I voli partiranno il lunedì, giovedì e sabato dal 2 luglio al 31 agosto. Le città costiere turche Dalaman e Bodrum vengono nuovamente aggiunte alla mappa delle rotte da Heathrow. I voli partiranno il sabato dal 23 maggio al 24 ottobre. Questi voli si uniranno a un nuovo servizio estivo tra Londra Gatwick e Antalya che decollerà dal 30 aprile 2020. I clienti avranno anche la scelta di due aeroporti quando volano verso Dalaman poiché la compagnia aerea già offre un servizio settimanale da Gatwick. L’isola greca di Rodi verrà aggiunta al network di Heathrow della compagnia aerea dalla prossima estate. Il servizio, operato il sabato, inizierà il 4 luglio e durerà fino al 29 agosto. British Airways sta inoltre lanciando un nuovo servizio due volte alla settimana da Gatwick verso l’isola greca di Corfù dal 1 maggio al 23 ottobre 2020. La compagnia aerea sta inoltre aumentando la frequenza di 16 rotte a corto raggio da Heathrow, comprese destinazioni turistiche popolari come Larnaca, Brindisi, Nizza, Ibiza, Tenerife, Spalato, Olbia, Cefalonia e Preveza.

RYANAIR LANCIA LA NUOVA ROTTA DA BOLOGNA A ZANTE – Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta da Bologna a Zante in Grecia, con un servizio settimanale a partire da giugno 2020, nell’ambito dell’estensione della programmazione di Ryanair da Bologna per l’estate 2020. Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare la nuova rotta da Bologna a Zante, a partire da giugno con un servizio settimanale, nell’ambito della programmazione per l’estate 2020. I viaggiatori in partenza da Bologna possono ora prenotare voli verso 60 destinazioni estive fino ad ottobre 2020. Per celebrare questa nuova rotta, abbiamo lanciato un’offerta speciale che prevede tariffe a partire da 9,99 Euro sui voli per viaggiare tra dicembre alla fine di febbraio, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato (14 dicembre). Dal momento che queste tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

ENAC: IL PRESIDENTE ZACCHEO INCONTRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELL’INCIDENTE DEL BOEING 737 MAX 8 ETHIOPIAN AIRLINES – Una rappresentanza dei familiari delle vittime dell’incidente aereo avvenuto il 10 marzo 2019 in Etiopia a un velivolo Boeing 737 Max 8 dell’Ethiopian Airlines, in cui sono decedute 157 persone, tra cui 8 italiani, ha incontrato, lo scorso 10 dicembre, il Presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo. Il Presidente Zaccheo, oltre ad aver espresso la vicinanza sua personale e quella dell’Ente ai familiari della tragedia dell’Ethiopian, ha manifestato la disponibilità dell’Ente ad attivare un percorso comune, al fine di affiancare i familiari nell’ipotesi in cui volessero costituire un’associzione e attivare iniziative per continuare a onorare la memoria delle vittime, anche attraverso cerimonie e azioni commemorative. Il Presidente ha confermato che, per quanto di competenza ENAC, i velivoli Boeing 737 Max coinvolti nelle verifiche, continueranno a non operare da e per gli aeroporti nazionali fino a quando non sarà concluso il processo di revisione da parte del costruttore, della FAA – Federal Aviation Administration e dell’EASA – European Aviation Safety Agency.

NUOVI VOLI PER EASYJET – easyJet ha annunciato che questa estate opererà 25 nuove rotte, tra cui due nuove destinazioni dal Regno Unito. In tutte le nuove rotte, easyJet ha messo in vendita oltre 370.000 posti. Dodici percorsi sono diretti da e verso il Regno Unito. Dalla prossima estate easyJet volerà per la prima volta a Tirana, la capitale dell’Albania, dal Regno Unito. easyJet ha anche annunciato che volerà in Tunisia per la prima volta dal 2015, con due voli settimanali da Gatwick a Enfidha.

EUROWINGS AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE PUNTUALITA’ E AFFIDABILITA’ – A novembre 2019 Eurowings ha trasportato puntualmente il 93% dei suoi passeggeri verso la destinazione, nonostante le difficili condizioni meteorologiche in alcuni casi. Questo nuovo rating da record alla fine dell’anno conferma una tendenza che dura da mesi e che ora ha posto Eurowings ai vertici della concorrenza europea. L’inversione di tendenza non è una coincidenza. Solo un anno fa, Eurowings ha esaminato da vicino tutti i suoi processi operativi a bordo e sul campo con un programma di ottimizzazione chiamato SCOPE. L’obiettivo era di stabilizzare le operazioni di volo di Eurowings, che erano cresciute fortemente nel 2017 e nel 2018, per poi riportarle gradualmente ai livelli principali. “Abbiamo implementato con successo l’inversione della tendenza operativa. Nel 2019 i valori di puntualità sono aumentati di oltre il dieci percento su base annua e la soddisfazione dei clienti di ben il 35 percento. Ciò rende Eurowings una delle compagnie aeree più puntuali e affidabili in Europa”, afferma Thorsten Dirks, CEO di Eurowings. “Vorrei esprimere il mio apprezzamento ai dipendenti di Eurowings a bordo e a terra, senza la cui dedizione e impegno questo non sarebbe stato possibile”. Le misure di ottimizzazione nelle operazioni di volo di Eurowings si riflettono sempre più anche nel bilancio, ad esempio attraverso costi notevolmente inferiori per ritardi e cancellazioni di voli.

TOTAL ITALIA ANNUNCIA LA FUSIONE CON TOTAL AVIAZIONE ITALIA – Total Italia annuncia la fusione con la società Total Aviazione Italia, che viene così incorporata nella società Total Italia S.p.A., soggetta alla direzione di Total Marketing Services Sas. L’operatività della nuova struttura organizzativa sarà effettiva a partire dal 1° gennaio 2020. Total Aviazione Italia è la realtà del gruppo Total specializzata nella produzione e commercializzazione di carburanti per aviogetti da oltre 60 anni in Italia, che attraverso una presenza capillare sul territorio Italiano, attualmente presso i principali 14 aeroporti internazionali e regionali, fornisce carburanti per l’aviazione di alta qualità, conformi ai più severi standard di sicurezza e ambientali alle principali Compagnie Aeree Nazionali ed Internazionali, con una quota di mercato del 17% in Italia.

EMIRATES E I SUOI PARTNERS: COORDINAMENTO PER IL PERIODO DI PUNTA – Emirates Airline e i suoi partner Dubai Police, Dubai Customs, Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA), Dubai Airports e Roads and Transport Authority (RTA) hanno tenuto un incontro oggi per discutere piani e iniziative comuni in vista della più trafficata stagione di viaggi aerei a Dubai. Le parti hanno concordato congiuntamente un piano d’azione che sarà attuato durante il periodo di punta per aiutare a gestire il traffico stradale, l’accesso e la circolazione dei passeggeri in entrata e in uscita dal Dubai International Airport. Tutti gli aspetti del viaggio dei passeggeri sono stati rivisti e affrontati, compresi i modi per ridurre ed eliminare i colli di bottiglia attraverso le strade che conducono dentro e fuori DXB, garantendo ai passeggeri diverse modalità di trasporto, riducendo i tempi di attesa dei passeggeri in punti di contatto specifici. Le informazioni relative ai passeggeri saranno annunciate la prossima settimana e tutte le parti interessate si impegnano a fornire la massima qualità del servizio e ad assicurare un viaggio regolare a tutti i passeggeri che viaggiano da e verso Dubai.

EMIRATES: 27 ANNI DI PARTNERSHIP CON DILMAH – Una master class per l’apprezzamento del Ceylon Tea ha avuto luogo a 40.000 piedi, quando Emirates e Dilmah hanno celebrato una partnership di 27 anni a bordo di un volo Emirates A380 da Dubai a Londra questa settimana. Emirates e Dilmah hanno goduto di una partnership di lunga data per preparare i migliori tè a bordo e nelle lounge Emirates in tutto il mondo. Oggi la compagnia aerea serve una selezione speciale di 12 tè Dilmah che soddisfano i gusti e le preferenze sensoriali di tutti i suoi clienti, incluso un tè esclusivo creato apposta per la compagnia aerea. Per celebrare la lunga collaborazione, Emirates e Dilmah celebrano la Giornata internazionale del tè il 15 dicembre con varie iniziative a bordo.

IL QATAR AIRWAYS FREQUENT FLYER PROGRAM PARTNER DI QATAR MUSEUMS – Il programma Frequent Flyer di Qatar Airways, Privilege Club, collabora con il Qatar Museums Culture Pass, offrendo ai suoi membri di livello Platinum e Gold l’accesso ai ricchi vantaggi del programma Culture Pass Plus. I membri di livello Platinum residenti in qualsiasi parte del mondo e i membri di livello Gold residenti in Qatar possono ora iscriversi gratuitamente al Culture Pass Plus per una validità di 12 mesi. I vantaggi di Culture Pass Plus includono l’ingresso gratuito ai Qatar Museums, interessanti sconti nei negozi dei Qatar Museums e molti ristoranti, nonché inviti esclusivi a numerosi tour, conferenze e workshop.

QATAR DUTY FREE CELEBRA L’APERTURA DELLA HARRODS TEA ROOM ALL’HANAD INTERNATIONAL AIRPORT – Il 12 dicembre 2019 Qatar Duty Free (QDF) e Harrods hanno celebrato l’apertura ufficiale della Harrods Tea Room all’Hamad International Airport (HIA). HIA è il primo aeroporto al mondo ad ospitare una Harrods Tea Room, che si aggiunge al portafoglio esistente di due negozi firmati Harrods nell’aeroporto all’avanguardia.

PRATT & WHITNEY E IAS INAUGURANO UNA NUOVA STRUTTURA IN BRASILE – Pratt & Whitney e Industria de Aviação e Serviços del Brasile (IAS), hanno aperto ufficialmente il loro nuovo overhaul centre in Belo Horizonte, per le PT6A e PW200 engine families. All’evento che ha celebrato l’aggiunta di una quarta nuova struttura in Brasile hanno partecipato funzionari governativi nazionali e locali, dirigenti di Pratt & Whitney e impiegati locali, clienti, fornitori e rappresentanti del settore. Hanno partecipato anche funzionari delle Pratt & Whitney’s designated maintenance facilities (DMF) situate in Brasile, tra cui ABA Manutenção, Rico Táxi Aéreo ed Helipark Manutenção. “Il Brasile ha una base di motori installata in rapida crescita. Per servire al meglio i nostri clienti, lavoriamo dal 2017 per offrire loro ancora più opzioni nel paese”, ha affermato Satheeshkumar Kumarasingam, vice president, customer service, Pratt & Whitney. Pratt & Whitney opera in Brasile da oltre 75 anni e rimane il principale fornitore di motori per l’aviazione generale del paese. La compagnia alimenta un gran numero di velivoli brasiliani per uso governativo e commerciale, inclusi 1.300 velivoli alimentati da motori PT6A e PW200.

AIRBUS ACQUISISCE MTM ROBOTICS – Airbus ha acquisito la industrial automation company MTM Robotics per una somma non divulgata. La mossa approfondisce l’impegno di Airbus nell’espansione delle capacità robotiche avanzate nei suoi processi di produzione. Il business di MTM manterrà la sua attuale leadership e il personale di 40 persone, nonché la sua struttura a Mukilteo, Washington, vicino a Seattle. “Siamo lieti ed entusiasti di far parte della famiglia Airbus e non vediamo l’ora di integrare ulteriormente i nostri prodotti e i nostri approcci nella Airbus industrialization chain”, ha dichiarato Mike Woogerd, fondatore di MTM. L’acquisizione è l’ultimo capitolo di una relazione di oltre dieci anni tra le aziende, con più sistemi di robotica automatizzata MTM attualmente in uso negli impianti di produzione Airbus. Mentre MTM opererà come una consociata interamente controllata da Airbus Americas, Inc., con sede a Herndon, in Virginia, continuerà a servire altri clienti nel settore aerospaziale. “La competitività di domani sarà determinata sia dalla migliore progettazione dell’aeromobile sia dalla costruzione del sistema di produzione più efficiente, parallelamente”, ha affermato Michael Schoellhorn, Chief Operating Officer di Airbus. “L’automazione e la robotica sono fondamentali per la nostra strategia industriale. Siamo molto felici di dare il benvenuto a MTM Robotics come membro della famiglia e di fare un passo avanti in questo entusiasmante sforzo insieme”.