Juneyao Air prende in consegna il suo primo A320neo con motori Pratt & Whitney GTF

Pratt & Whitney e Juneyao Air hanno celebrato la consegna del primo A320neo della compagnia aerea dotato di motori Pratt & Whitney GTF. La cerimonia di consegna si è svolta presso l’Airbus Tianjin Delivery Centre con la partecipazione di rappresentanti di Airbus, Juneyao Air e Pratt & Whitney.

“Per Juneyao Air, questa consegna segna l’inizio di una nuova generazione per la nostra flotta”, ha dichiarato Wang Junjin, Juneyao Group Chairman. “Riteniamo che l’A320neo con motori GTF migliorerà le nostre operazioni in molti modi, con la comprovata efficienza nei consumi, un’esperienza più silenziosa in cabina e l’opportunità di introdurre nuove destinazioni per i nostri passeggeri”.

Juneyao Air, con base a Shanghai, gestisce una flotta moderna, di cui 17 aeromobili sono della famiglia Airbus A320ceo con motori V2500, che coprono sia rotte nazionali che internazionali.

“Apprezziamo la relazione di successo che abbiamo sviluppato con Juneyao per oltre un decennio. Mentre continuiamo a supportare la flotta V2500 di Juneyao, siamo entusiasti di vedere la compagnia aerea espandere le proprie operazioni con l’aggiunta della next generation GTF-powered A320neo family fleet, a partire dalla consegna di oggi”, ha affermato Rick Deurloo, chief customer officer and senior vice president, Customers at Pratt & Whitney. “Il motore aiuterà a guidare la crescita di Juneyao nella regione”.

Da quando è entrato in servizio all’inizio del 2016, il motore GTF ha dimostrato la sua promessa capacità di ridurre il consumo di carburante del 16%, di ridurre le emissioni di ossido di azoto del 50% rispetto allo standard normativo e di ridurre il rumore del 75%.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)