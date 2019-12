News Brevi – 16.12.2019

BOMBARDIER CONSEGNA IL PRIMO CUSTOMER AIRCRAFT ALIMENTATO CON SAF – Bombardier ha annunciato oggi che Latitude 33 Aviation, private jet charter, executive jet management, aircraft sales and acquisitions company con sede in California, ha preso in consegna il primo Bombardier customer aircraft (un Challenger 350 business jet) consegnato con sustainable aviation fuel (SAF). Questo avviene dopo la spedizione inaugurale di sustainable aviation fuel (SAF) presso le strutture di Montreal del costruttore (leggi anche qui). Latitude 33 Aviation gestirà il business jet Challenger 350 a Seattle per conto del proprietario dell’aeromobile. “Siamo molto lieti che il cliente e Latitude 33 Aviation si siano uniti a noi per dimostrare che il SAF può diventare un’alternativa tradizionale e conveniente ai carburanti tradizionali per general aviation aircraft”, ha detto Peter Likoray, Senior Vice President, Worldwide Sales and Marketing, Bombardier Business Aircraft. “Stiamo promuovendo attivamente l’uso del SAF come parte regolare del volo dei business aircraft e la fiducia di Latitude 33 Aviation, in quanto primo cliente a volare dal nostro centro di consegna con questi carburanti, rappresenta un punto di svolta nell’impegno per ridurre le emissioni di CO2”. Con una mezza dozzina di velivoli della serie Challenger in servizio, Latitude 33 Aviation gestisce una delle flotte più più grandi di light, mid-size e super mid-size aircraft in Nord America.

NUOVA PARTNERSHIP CULINARIA PER AMERICAN AIRLINES – La celebre chef Sarah Grueneberg porta un assaggio dell’Italia nei cieli e a terra, grazie a una nuova partnership con American Airlines e la James Beard Foundation. Le creazioni esclusive dello chef Grueneberg per i clienti American includono carciofi alla griglia alla romana e funghi alla bolognese in Flagship First Dining, ravioli di carciofi, spinaci e ricotta su rotte selezionate. Lo Chef è un vincitore del 2017 James Beard award e proprietario del Monteverde Restaurant & Pastificio a Chicago, entusiasta di portare il suo amore per i viaggi e la passione per la cucina italiana ai clienti American.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP CON HUAWEI APPGALLERY – Etihad Airways ha annunciato che l’applicazione mobile “Etihad Airways” è ora disponibile su HUAWEI AppGallery – l’app store ufficiale precaricata su tutti gli smartphone e tablet HUAWEI & HONOR. L’app mobile Etihad Airways è semplice e intuitiva e consente funzionalità complete di gestione dei viaggi sfruttando appieno le ultime innovazioni nella tecnologia mobile. Gli ospiti possono ora organizzare i loro viaggi tramite l’app, gestendo tra le altre cose la prenotazione di voli, il check-in, la carta d’imbarco mobile, il controllo dello stato del volo o la visualizzazione del saldo miglia Etihad Guest. La compagnia aerea ha precedentemente lanciato applicazioni per Apple App Store e Google Play Store e l’aggiunta a HUAWEI AppGallery è un passo avanti nella strategia di innovazione di Etihad Airways, segnando il primo passo di una nuova partnership tra Etihad Airways e HUAWEI AppGallery. Etihad Airways e HUAWEI AppGallery esploreranno insieme più possibilità in questa collaborazione digitale.

BRITISH AIRWAYS: PERFORMANCE A SORPRESA AL TERMINAL 5 DI HEATHROW – British Airways ha sorpreso i clienti ignari quando sono arrivati a casa. Il coro della compagnia aerea ha entusiasmato migliaia di persone in arrivo al Terminal 5 di Londra Heathrow con un’interpretazione volante del tipico canto natalizio, Deck The Halls. Mentre il centenario di British Airways volge al termine, la compagnia aerea ha voluto ringraziare i suoi clienti per aver volato con loro, augurando ai clienti in arrivo un benvenuto molto allegro a casa. La performance a sorpresa ha entusiasmato i passeggeri circostanti mentre ritiravano i loro bagagli da destinazioni tra cui Giappone e America. Il coro riunisce cabin crew, ingegneri, piloti e personale dell’head office. Il compositore e orchestratore Richard Beadle ha diretto gli aspiranti cantanti, addestrando il coro e riscrivendo il canto natalizio per un benvenuto personalizzato ai passeggeri, Deck the Arrivals Halls.