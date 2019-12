American Airlines dona due aeromobili McDonnell Douglas MD-80

Dopo aver ritirato l’ultimo McDonnell MD-80 della sua flotta a Roswell, New Mexico, all’inizio di settembre 2019, American sta donando gli ultimi due velivoli MD-80 a CareerTech, Oklahoma City e alla Lewis University a Romeoville, Illinois. La compagnia aerea trasferirà oggi il primo degli aerei donati al Will Rogers World Airport (OKC). L’altro aereo sarà trasferito al Lewis University Airport (LOT) venerdì.

Le donazioni alle due scuole offrono agli aviation maintenance students l’opportunità di acquisire esperienza pratica lavorando su un aereo commerciale.

“Mentre guardiamo al futuro della American Tech Ops work force, è importante formare la prossima generazione di aviation maintenance students in modo da disporre di una pipeline di sviluppo per tecnici qualificati”, ha dichiarato Kevin Brickner, Senior Vice President of Technical Operations for American. “Proprio come l’MD-80 ha ispirato i membri del nostro team nello sviluppo della loro carriera per oltre 35 anni, l’aereo farà lo stesso per gli studenti negli anni a venire. Siamo orgogliosi di collaborare con CareerTech e Lewis University con questa donazione”.

Con la donazione dell’MD-80, CareerTech può espandere la preparazione della forza lavoro. L’aeromobile verrà utilizzato per addestrare gli studenti nelle maintenance, repair and overhaul (MRO) operations e i corrispondenti training materials saranno utilizzati in tutti i CareerTech technology centers che forniscono aerospace training.

La donazione dell’MD-80 aiuta la Lewis University Aviation and Transportation a sviluppare una nuova generazione di formazione, in quanto fornisce un updated avionics package e amplia le opportunità per gli studenti di ottenere più certificati della Federal Aviation Administration (FAA). Tutti i 700 attuali Aviation and Transportation students utilizzeranno l’MD-80 ad un certo punto dei loro studi, tuttavia sarà utilizzato principalmente da quasi 200 studenti nell’Aviation Maintenance Management program.

American ha ritirato la sua flotta rimanente di 26 velivoli MD-80 il 4 settembre 2019 a Roswell. L’MD-80, noto anche come Super 80, fu il cavallo di battaglia della flotta della compagnia aerea durante gli anni ’80 e oltre.

Due velivoli sono rimasti nella Base Maintenance facility in Tulsa, Oklahoma. Oggi, l’aereo N9621A partirà dalla base per il Will Rogers World Airport (OKC) in Oklahoma City. Venerdì 20 dicembre, l’aeromobile N501AA partirà verso il Lewis University Airport (LOT) in Romeoville. Questi saranno gli ultimi due voli per l’American’s Super 80 fleet.

All’inizio del 2020 si terranno speciali cerimonie di dedica in entrambe le scuole.

American ha donato otto velivoli MD-80 a cause educative. Gli altri includono:

2015: Oklahoma State University School of Engineering in Stillwater, Oklahoma.

2013: Tulsa Air and Space Museum in Tulsa.

2011: Tulsa Tech in Tulsa.

2011: Museo del Nino (Children’s Museum) in San Juan, Puerto Rico.

2010: G.T. Baker Aviation School in Miami.

2009: Miguel Such Vocational School in San Juan.

American partecipa a iniziative che aiutano a far conoscere agli studenti le carriere STEM nel settore dell’aviazione, anche con tour presso i maintenance hangar.

