Air France inizierà a compensare il 100% delle emissioni di CO2 sui suoi voli nazionali il 1° gennaio 2020

Air France è la prima compagnia aerea a decidere di compensare in modo proattivo le emissioni sui suoi domestic flights. A partire dal 1° gennaio 2020, i clienti di Air France saranno in grado di viaggiare in tutta la Francia continentale in modo carbon neutral grazie al 100% di compensazione delle emissioni. Concretamente, le emissioni di CO2 di 450 voli al giorno e 57.000 clienti saranno compensate.

Tale compensazione assumerà la forma della partecipazione a progetti certificati, in Sud America (Brasile, Perù), Africa (Kenya) e Asia (India, Cambogia), selezionati con EcoAct, un pioniere nella compensazione delle emissioni di carbonio in Francia. Inoltre, Air France ed EcoAct svilupperanno due progetti in Francia, nell’ambito della nuova new low-carbon label..

In collaborazione con gli UN Sustainable Development Goals (SDG), l’azione di Air France si concentrerà sulla riforestazione, la conservazione delle foreste e la biodiversità, insieme allo sviluppo di energie rinnovabili, garantendo al contempo la protezione delle popolazioni più vulnerabili. EcoAct supervisionerà i progetti sul campo e seguirà i benefici concreti, in particolare in termini di azione contro i cambiamenti climatici, che sono al centro dell’iniziativa. Tutti i progetti selezionati hanno ricevuto i più alti standard di certificazione sul voluntary carbon offset market, il World Wild Fund (WWF)’s Gold Standard, il VERRA’s VCS o CCBA’s additional CCB standard.

Air France sosterrà quindi, ad esempio, l’iniziativa Floresta de Portel nel nord-ovest del Brasile, la cui missione è prevenire la deforestazione e proteggere uno degli ecosistemi più ricchi del pianeta con il sostegno delle popolazioni locali, con 22 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. La fauna selvatica e le piante saranno protette e saranno creati posti di lavoro sostenendo progetti imprenditoriali per la creazione di un settore agroforestale locale.

Ulteriori dettagli sugli altri progetti selezionati verranno progressivamente forniti all’inizio del 2020, con alcuni di essi destinati a essere sottoposti al voto dei clienti di Air France.

Questa iniziativa di compensazione volontaria fa parte dell’impegno globale di Air France nel ridurre il suo impatto ambientale, attraverso il rinnovo della flotta, le sue pratiche di pilotaggio e la partnership con la fondazione SolarImpulse, volta a sviluppare soluzioni sostenibili per l’aviazione. Tra oggi e il 2030, la compagnia mira a ridurre le emissioni di CO2 del 50% per passeggero/km rispetto al 2005.

Air France contribuisce inoltre alla carbon neutrality delle sue attività attraverso emissions trading schemes attuati in tutto il settore: l’EU-ETS in Europa e il CORSIA su scala globale.

(Ufficio Stampa Air France)